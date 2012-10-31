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卡斯特罗骨灰在古巴圣地亚哥安葬 葬礼未对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-12-05 09:54
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　　民众送别卡斯特罗

　　新华社古巴圣地亚哥12月4日电(记者钱泳文倪瑞捷)古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗的骨灰4日在古巴第二大城市圣地亚哥市圣伊菲热尼亚墓地安葬，为期9天的国悼期也于当日结束。

　　当地时间6时35分，运送卡斯特罗骨灰的灵车从圣地亚哥安东尼奥·马赛奥革命广场出发，于7时整抵达圣伊菲热尼亚墓地。卡斯特罗的骨灰被安放在一个刻有他全名的木质骨灰盒内，骨灰盒上覆盖着一面折叠的古巴国旗，外有透明水晶壳保护。在抵达圣伊菲热尼亚墓地后，卡斯特罗的亲友举行了一场私人葬礼，葬礼并未对外开放。

　　尽管启程时间非常早，但车队前往墓地的沿途仍聚满了送别卡斯特罗的群众，不少群众都是在参加完前一晚的集会活动后在广场上席地而睡，再向卡斯特罗做最后的告别。记者在现场看到，除了古巴民众外，还有来自委内瑞拉、厄瓜多尔、俄罗斯等国家的民众前来送别卡斯特罗。

　　尽管知道葬礼不对外开放，但还是有许多民众聚集在墓地附近送别这位革命领袖。他们告诉记者：“失去领袖的心情非常沉痛，我们每个人都会继续怀念他。”

　　11月30日至12月3日，运送卡斯特罗骨灰的灵车车队从首都哈瓦那启程，沿着当年革命军的行进路线，途经13个省份最终抵达圣地亚哥。

　　菲德尔·卡斯特罗11月25日晚在哈瓦那逝世，享年90岁。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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