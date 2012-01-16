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12306订票首次可选靠窗座 目前正在海南高铁试行
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京青年报 2016-12-04 09:54
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原标题：12306订票首次可选靠窗座 目前正在海南高铁试行

　　明年春运火车票开售在即，12306铁路官网售票从本月起再次优化。昨天,北京青年报记者获悉，自12月1日起，铁路客票系统启用部分新功能，旅客期待已久的网上购票“选座功能”终于实现了。目前，正在海南环岛高铁试行。电脑和手机APP都可实现。

　　五个座位可选靠窗和过道标明位置

　　昨天，北青报记者先在电脑上登录12306中国铁路客户服务网站，选择12月7日，海口东到三亚的一趟高铁列车，提交订单后，系统弹出了核对信息对话框，按照以往的操作，旅客只要确认无误，就可以直接点确定，然后进入付款程序。

　　优化后的12306的核对信息对话框出现了新的功能，“选座喽！”的黄色字体提示旅客可以选座位了。根据提示，旅客可以选“ABCDF”五个位置，其中A、F靠窗，C、D靠过道。不过系统提示，选座后如果系统票额不足，系统将随机为您申请席位。北青报记者随后又试了海口到三亚的Z201次普速列车和北京到石家庄、上海的高铁列车，发现都没有开通选座功能，确认订单前都提示“系统将随机为您申请席位，暂不支持自选座席”。

　　旅客希望尽快开通卧铺选座功能

　　旅客对于网络购票选座功能开放已经呼吁了多年，特别是卧铺车票的选择最受关注。铁路部门曾表示，12306在设计时具备选座功能，但是经过多次升级一直都未开放。在不断的呼吁下，2014年12306售票系统优化，可以为60岁以上老人自动优先安排下铺，系统还提供了自动默认一张订单中的几个人邻座的分配方式。但在春运等票额紧张的情况下，这种分配也不能完全保障。

　　为了能够选一个自己心仪的座位，一些旅客还开发出了一些小窍门。如，对分配的座位不满意就取消订单，再次下单，直到选择一个合适的座位，但每天取消订单的次数只能进行三次，也限制了人为选座的操作。海南高铁选座功能的开放，让很多旅客看到了希望，呼吁铁路部门尽快开放列车卧铺选座功能，让老人、孩子乘车可以方便一些。

　　12306手机APP上线4大新功能

　　此次12306优化启用的另一个新功能就是修改“中国铁路12306”手机APP首页面样式，增加了“正晚点”、“温馨服务”、“起售时间”、“约车”四个功能按钮。

　　“正晚点”查询可以查询过去1小时和未来3小时内列车正晚点信息；“温馨服务”的服务类型包括重点旅客预约、遗失物品查找、质量服务投诉、网络购票投诉、建议及客服电话查询；“起售时间”可以查询各地火车站的售票时间。同时，12306客户端开放接口首个出行服务合作伙伴也已上线。用户使用12306客户端购买火车票时，可直接预约首汽约车的车辆，“铁路+网约车”可一站式出行。

　　启用少数民族打印全姓名功能

　　北青报记者还了解到，此次优化还启用了少数民族打印全姓名功能，这是基于少数民族旅客姓名字数较多，车票票面仅能显示前4个汉字，其余汉字仅以一个“*”号代替，造成出行不便的问题，铁路总公司科研部门开展重点攻关后，采取的优化措施。

　　目前，全疆售票窗口、自动售取票机设备已完成升级，于12月1日零时正式启用。系统升级后在既有姓名打印区可以分成两行打印姓名，能够支持15个汉字(包括“· ”)的姓名长度。功能上的小小改进，对新疆少数民族旅客来说，却是方便出行的一大进步。记者王薇

(责编：董思睿、杨虞波罗)
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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