韩国在野党向国会提交弹劾案。

昨晚，韩国民众在集会游行中高举火把。

韩国在野党及无党派议员3日凌晨向国会提交对总统朴槿惠的弹劾动议案，计划推动国会9日进行表决。

分析人士认为，无论弹劾成功或失败，都将对韩国政局走向产生极大影响。因此，未来一周堪称是韩国政局及朴槿惠本人“决定命运的一周”。据新华社

在野党不愿等到明年4月末

根据韩国宪法，弹劾动议案需要国会半数以上的议员联署。当天，三大在野党共同民主党、国民之党和正义党及无党派议员共171人联名发起动议案。在野党阵营拟于8日将弹劾动议案提交国会全体会议，并计划推动国会9日进行表决。

弹劾动议案提及朴槿惠亲信崔顺实干政、“岁月”号沉船事件应对以及崔顺实涉嫌胁迫大企业向其控制的财团捐款等问题，指控朴槿惠在任职期间存在严重违反宪法和法律的行为。

此前，在野党曾一度有意推动将弹劾案的国会表决日期提前至2日。但朴槿惠11月29日发表第三次对国民讲话，首次作出“有条件”下台的表态，引发朝野两大阵营的巨大分歧。

韩国执政党新国家党院内代表郑镇硕12月1日表示，该党已就朴槿惠明年4月末下台、6月提前举行大选的方案达成一致意见。此后，该党内部的“非朴派”议员一改此前力主弹劾的强硬立场，态度有所软化。“非朴派”表示，朴槿惠如能接受4月末下台的建议，他们将考虑放弃支持对朴槿惠的弹劾。

但这一方案并未得到在野党的正面回应。共同民主党认为，青瓦台的算盘是束缚“非朴派”，这不过是拖延战术。而对弹劾的广泛民意支持进一步坚定了在野党的立场，在当前并不能确保弹劾案获得国会通过的情况下，仍坚持发起弹劾。

民调机构盖洛普韩国2日公布的调查结果显示，韩国民众对总统朴槿惠的支持率连续两周保持有史以来的最低值4%。这表明朴槿惠的第三次对国民讲话以及“有条件”下台的表态影响微乎其微。

国会表决结果难预料

分析人士认为，由于新国家党“非朴派”议员摇摆不定，弹劾案最终能否在国会获得通过，目前很难预料。

韩国国会共计300个议席中，在野党及无党派议员共有172席。而弹劾案要获得通过需要得到至少三分之二议员的支持，这意味着至少要有28名新国家党议员赞成。因此，新国家党“非朴派”议员的态度十分关键。而在11月29日前，至少有40名“非朴派”议员曾表示，赞成弹劾朴槿惠。

有分析认为，两大因素将对“非朴派”最终是否支持弹劾产生重要影响。

一大因素是朴槿惠如何回应新国家党提出的“明年4月末下台”的要求。

新国家党确定的方案是，要求朴槿惠明年4月末下台，6月提前举行大选。部分“非朴派”议员还提出了更具体的要求：一是朴槿惠在明年4月30日之前下台；二是下台前将所有权力移交给总理；三是必须在12月7日下午6时前作出回应。“非朴派”表示，朴槿惠如能接受上述要求，他们将放弃支持对她的弹劾。

有韩国媒体分析称，朴槿惠很可能在7日前会见新国家党相关议员，回应“非朴派”议员的要求，以争取他们的支持。

另一大因素是汹涌的民意。12月3日晚，第六次大规模集会在韩国全国举行。韩国媒体称，预计将有200万韩国民众参加集会。

不少分析认为，朴槿惠在发表第三次对国民讲话并表态愿意“有条件”下台后，支持率仍停留在4%，可见绝大多数韩国民众已不再支持她。在此背景下，即使朴槿惠同意在明年4月底前下台，如果在野党阵营仍坚决推进弹劾程序，考虑到汹涌的民意，新国家党内的“非朴派”议员最终将作出何种选择，现在很难预料。

如果弹劾案最终未获通过，或将招致民众对新国家党更激烈的反对情绪，该党议员的政治前途可能会受到较大影响。

近来，韩国民众的矛头已经开始逐渐指向反对弹劾的新国家党议员。据韩国媒体报道，一些新国家党议员遭到民众声讨短信的“狂轰滥炸”。约1600个市民团体定于3日下午在新国家党党部前举行集会，声讨该党提出的要求朴槿惠4月末下台、6月提前大选的方案，批评新国家党是朴槿惠政府的“共犯”。

深刻影响未来政局

观察人士认为，随着弹劾启动，无论最后结果如何，都将对韩国政坛带来深远影响。

如弹劾案获得通过，朴槿惠将暂停行使总统职权。此后，需要等待宪法法院作出最终裁决，而这一过程最长可达180天。

因此，一个非常现实的问题是，在当前尚未推举出朝野一致认同的新总理之前，如果朴槿惠被弹劾，此后应当如何实现政治过渡？

根据韩国宪法，在这种情况下，国务总理黄教安将代为执政。但作为朴槿惠政府核心人物之一的黄教安并未被在野党阵营所接受。共同民主党党首秋美爱曾于11月28日对韩国媒体表示，黄教安没有代理执政的资格，也必须下台。

另一方面，如果弹劾案未通过，新国家党或将承受民众的巨大压力，韩国朝野也将陷入新一轮拉锯战。这样的局面恐引发民众对国会乃至韩国政治体制的更大不满，从而引发更剧烈的社会动荡，韩国内政外交可能也将长时间陷入瘫痪状态。