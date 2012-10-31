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传递向上价值观——基层文艺工作者学习习近平重要讲话
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 光明网-《光明日报》 2016-12-03 12:33
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　　传递向上的价值观

　　——基层文艺工作者学习习近平总书记重要讲话

　　光明日报记者郭超鲁博林饶翔付小悦

　　“一个字一个字读完，句句说在心坎上啊。”北京顺义农民作家许福元是从报纸上读到习近平总书记讲话的。“人民需要艺术，艺术更需要人民。”他对这句话体会尤深。这位自称“做过豆腐喂过猪，扛过大个儿读过书”的基层写作者，过去“白天抡锄耪地，晚上在油灯下读书。写作的纸是四分钱一张的便宜纸，而且两面写。”几十年来，他经历了农村的种种矛盾、变革与发展，目睹了父老乡亲的生活轨迹、价值观念的变化。“读了总书记的讲话，我对文学更有信心了。”

　　像许福元一样，许多基层文艺工作者认为，习近平总书记的讲话及时、解渴，既高屋建瓴，又深入浅出，让他们坚定了追随人民的脚步，“在为祖国、为人民立德立言中成就自我、实现价值”。

　　用文艺振奋民族精神

　　“只有扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地，文艺才能接住地气、增加底气、灌注生气，在世界文化激荡中站稳脚跟。”第一次参加全国文代会的云南省红河州歌舞团的演员李怀秀，听了总书记的讲话，觉得“很提气”。

　　她和弟弟都是彝族海菜腔的传承人。通过唱歌改变命运的姐弟俩，想帮助更多的人改变命运。在民族文化传习所，他们倾尽所能，“不让老祖先的宝贝在自己手里失传。”让李怀秀着急的是，很多老乡觉得山歌土，登不上台面。每次参加活动，李怀秀都尽可能穿民族服装，唱民族歌曲。通过李怀秀和弟弟李怀福等人的努力，人们逐渐改变了对于民歌小调的偏颇看法，逐渐对自己的文化有了信心。现在，红河的中小学生，课间操除了广播体操之外，还跳彝族的传统舞蹈烟盒舞。“要让传统文化的种子在孩子的心中生根。”李怀秀说。

　　谈到坚定文化自信，湖南卫视节目编导吴望晖动情地说：“坚持原创、讲好中国故事，始终是我内心的准绳。我们深知，自己制作的作品对于青年群体的世界观、人生观、价值观的塑造有着深远的意义。因此，我们力求在全社会寻找最真实感人的故事，把它呈现在电视上。总书记的讲话让我们更加坚信，唯有真正体现人民需求，为老百姓服务的作品，才有足够长久的生命力。”

　　宁夏回族青年女作家马金莲多年生活在西吉县基层，她的目光也瞄准了生活在这片土地上的人民，真诚地书写获得了丰厚的回报。她曾获得第十三届精神文明建设“五个一工程”奖和第十一届全国少数民族“骏马奖”。“习近平总书记的讲话，让我更加坚定了自己的立场，坚定文化自信，脚踏实地，深入生活，用手中的笔深情地书写自己的民族，书写当下和历史，书写最广大百姓的故事。”马金莲说：“要多读书，读好书，读经典，用古今中外人类精神的精华滋养自己的精神和文字，写出好作品，不辜负我生活的时代和这片养育我的土地。”

　　用积极的文艺歌颂人民

　　基层作家范玮生活在县城和乡村，近距离地体验着普通人的勤勉、努力、收获、苦痛。“亲耳聆听总书记感人至深的讲话，无异于是在接受一场文学的洗礼。”他说，“周边知道我是作家的人，对我的作家身份给予很大的信任，主动和我交朋友，诉说他们生活中的苦与乐。”范玮把这份信任看得很重。“习近平总书记说，最终决定作品分量的是创作者的态度。我个人觉得，这个态度是由作家是否和人民大众水乳交融决定的，只有像柳青那样‘沉下去，入淹其间，数年如一’才能真正感受到人民大众所思所感，深切感受到这个时代深处的战栗和喜悦。”范玮说。

　　“我要以习近平总书记的讲话为指针，扎根土地、书写草原，是我的初心和使命，也是砥砺我坚持下去的力量。”生活在呼伦贝尔的作家艾平说。为了创作《草原生灵笔记》和《草原人》系列散文，他多年来一直在草原森林里行走，结交了很多牧民。“在蒙古包里，在密林深处，他们向我敞开胸怀，告诉我他们的故事、他们内心的波澜和变化。他们自强不息、锲而不舍，勇敢地迎接现代生活，追求着美好的明天。”

　　“作为一名始终行走在边境线上的基层作家，我感触最深的是习总书记说的‘服务人民’‘歌颂人民’。”公安边防部队臧思佳说，“我们文学作品的艺术生命就来源于官兵、一切文学创作都是为了官兵，要服务官兵就要积极反映官兵的生活。我们公安边防部队大多驻守在交通落后的偏远地区，文化生活闭塞，非常需要有责任有担当的青年作家深入边疆一线，体验边防官兵的火热战斗生活，倾听他们的声音，表达他们的喜怒哀乐。我们要创作出反映一线官兵真实工作生活的作品。”

　　用精湛的艺术推动文化创新发展

　　“创新是文艺的生命。”基层音乐人刘少卿对习总书记的这句话深有感触。“作为基层的音乐工作者，我也常反躬自省，创新的脚步要稳健，决不能搞形式主义，只注重皮毛而失去本心。创新必须不能背离艺术的本质，不能一味求新、求怪，不能悬浮在空中，而忘了脚踏实地，只有作品才能产生真正的社会效益。”

　　“以音乐创作为例，究竟是在曲式变化上下功夫，还是在和声旋律上多琢磨？后来我发现，二者并不冲突。形式上追求变化，会让人眼前一亮，但一段音乐的可听性如何，是否能广泛而长久地传播，不仅要求旋律有技巧，更要求作曲者具有情感浓度、精神深度、思想广度。我经常聆听一些老艺术家的作品，反复品味学习，因为我觉得从追求艺术理想来说，我们年轻人和老前辈们其实是一致的，那就是让音乐好听，让人民喜欢，进而达到‘寓教于乐’的目的。”刘少卿说。

　　北京市第二中学艺术中心主任孟艳认为，习总书记的讲话让她感到，作为基层文艺工作者使命光荣，责任重大。回顾开展校园舞蹈教育的过程，她认识到，要发挥文艺工作者和教师的双重作用，必须坚持创新，下功夫创作出更多更好的校园舞蹈精品，与时俱进，不辜负时代的重任。

　　用高尚的文艺引领社会风尚

　　今年60岁的宋迎秋是浙江话剧团有限公司艺术总监。“文艺工作者确实要坚守艺术理想，这在今天显得尤为重要。”他说。多年来，他制作了很多现实题材的剧目。“在舞台上，我们并不是说教，而是真正从艺术的角度，从老百姓的需求出发，切切实实呈现感动人心、涤荡灵魂的作品。我们创作不是为了得奖，更不是为了赚钱，而是出于对艺术理想的坚守。当然，剧院要生存就得挣钱，这并没有错，但我们话剧人要时刻坚守住内心的担当，这是基层文艺工作者的职责所在。”

　　“习总书记的讲话在我的微信朋友圈中转发特别多。”自由音乐人张天赋说，“‘用高尚的文艺引领社会风尚’，是我们基层音乐人的责任，我们写的都是老百姓的身边事，要有传递向上价值观的坚守，不能流入低俗。”

　　张天赋作曲的《站在草原望北京》入选了中国梦主题第二批新创作歌曲。更让他欣慰的是，这首歌成为许多广场舞爱好者的选择。“瓦蓝蓝的天上飞雄鹰，我在高岗眺望北京。侧耳倾听母亲的声音，放眼欲穿崇山峻岭。”大气磅礴的歌词配上既悠扬又铿锵有力的曲调，民族音乐与流行元素结合在一起，每当听到这首歌在露天广场响起，张天赋就感到十分光荣。“基层文艺工作者，要让基层群众喜欢。”他说。

　　(光明日报记者郭超、鲁博林、饶翔、付小悦)

　　《光明日报》( 2016年12月03日03版)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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