新华社北京12月2日电题：文艺同国家和民族紧紧维系才能振聋发聩——习近平总书记在文联十大、作协九大开幕式上的重要讲话持续引发热烈反响

新华社记者

“任何一个时代的文艺，只有同国家和民族紧紧维系、休戚与共，才能发出振聋发聩的声音。”“文学家、艺术家不能用无端的想象去描写历史，更不能使历史虚无化。” “要把创新精神贯穿文艺创作全过程……”

习近平总书记在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上发表的重要讲话，连日来在广大文艺工作者中持续引发热烈反响。

反映时代是文艺工作者的使命

“因时而兴，乘势而变，随时代而行，与时代同频共振。”习近平总书记指出，在人类发展的每一个重大历史关头，文艺都能发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河，成为时代变迁和社会变革的先导。

总书记的一席话，让中国民协主席潘鲁生感慨良多：在社会快速变迁发展的过程中，传统乡土中孕育生长的民间文艺经历着不小的冲击和挑战。传承发展还是断档零落，多姿多彩、生机勃勃还是边缘化、同质化，随时代而行、为时代立心还是成为沉睡的文化档案，都是现实而迫切的问题。“只有坚定文化自信，积极发挥民间文艺对于弘扬中华文化和社会主义核心价值观的载体和纽带作用，才能体现出中国特色、中国风格、中国气派。”

“歌唱祖国、礼赞英雄从来都是文艺创作的永恒主题，也是最动人的篇章。”习近平总书记的话语赢得了文艺工作者们的赞同。鲁迅文学奖得主、河南作家郑彦英说，郑州2013年开通了中欧班列，使郑州这座内陆城市在两三年内成为“一带一路”建设中的重镇。近几个月来，郑彦英奔走在这条奔腾在欧亚大陆之间的“长龙”上，采写和班列相关的生动人物，“他们就是这个时代的英雄”。

一个时代有一个时代的文艺，一个时代有一个时代的精神。北京大学艺术学院院长王一川认为，我们民族的古代优秀文化、现代革命文化和当代先进文化，都是我们通向文艺高峰的底气和底蕴；当代人民群众的波澜壮阔的人生“活剧”是文艺高峰的源泉，让文艺工作者大有可为、大有作为。“筑就中国文艺高峰正是时代赋予全国文艺家们的使命，需要文艺工作者凝神聚气地努力奋斗。”

文艺不能使历史虚无化

“戏弄历史的作品，不仅是对历史的不尊重，而且是对自己创作的不尊重，最终必将被历史戏弄。只有树立正确历史观，尊重历史、按照艺术规律呈现的艺术化的历史，才能经得起历史的检验，才能立之当世、传之后人。”

习近平总书记关于文艺与历史关系的阐述，在文艺工作者中产生强烈共鸣。

中国曲协主席姜昆说，习总书记对那些没有树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观而导致的亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的倾向，提出了忠告；对于那些歪曲历史、戏弄历史的行为，提出了忠告。

曾有一段时间，裤裆藏雷、手撕鬼子、单手掏心、石头打飞机等抗日“神剧”频现于荧屏。中国文艺评论家协会主席仲呈祥说，对于一个在抗日战争中付出了沉重而巨大代价的民族来说，这段历史不容戏说，抗日“神剧”之歪风必须刹住。

中国摄协副主席索久林表示，自己十多年来的摄影艺术通感理论研究，就从博大精深的中华文化中汲取了灵感和营养。坚定文化自信，离不开对中华民族历史的认知和运用。告诉人们真实的历史，告诉人们历史中最有价值的东西，是文艺家的责任。

创新是文艺的生命

中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，也需要与时俱进、推陈出新。

“艺术的生命力就在于创新。”中国文联副主席、中国杂协主席边发吉说，他从事了40多年的杂技工作，杂技已从过去单一的表演模式演变成现在以杂技艺术为核、集其他艺术为一体的新型组合艺术模式。“中国杂技人在技术创新、艺术创新、故事情节上获得了长足的发展，现在有很多杂技剧，讲中国故事，包含中国文化符号，肩负中国文化的传承。”

歌剧表演艺术家金曼说，习总书记的讲话强调坚守和弘扬中华文化，同时也强调中华文化应该与时俱进、推陈出新。听完习总书记的讲话，她在笔记本上记下心得：“强烈的中国情怀，博大的世界视野。”金曼说：“中国歌剧本身就是中国与世界文化交流互鉴的成果，也因此具有向世界传播中华文化的独特优势。近年我提出‘中国美声’理念，把美声唱法与汉语的字音神韵完美结合，进而创造我们中国的美声学派和歌剧流派，让‘艺术皇冠上的明珠’闪耀中华文化的光彩！”

近些年来，接连推出《三寸金莲》《生活秀》《水上灯》等深受观众喜爱作品的武汉京剧院院长刘子微说，这些作品注重舞台叙事、舞台元素的中国表达，既扎根中华传统文化，又与时俱进，展现当代价值风尚。

“《三寸金莲》这部现代京剧，表现在社会变革、文化冲撞的时代背景下，究竟是‘裹’足不前还是‘放’足远行？剧中人物有着痛苦的挣扎。而我作为一名表演者，勇敢地选择了突破。”刘子微告诉记者，前不久《三寸金莲》赴美演出大获成功，不仅赢得了海外华人华侨的赞誉，也收获了美国观众的好口碑。“这次演出也让我们戏曲工作者进一步增强了文化自信，要努力创造出丰富多样的中国故事、中国形象、中国旋律，为世界贡献特殊的声响和色彩、展现特殊的诗情和意境。”(记者白瀛、史竞男、吴晶、施雨岑、王思北、胡浩、周玮)