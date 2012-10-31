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中学规定学生带牌上厕所 承认违法但称出发点好
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-03 11:13
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　　近日，有网友爆料，贵阳清镇养正学校出台奇葩规定，学生上厕所需带“如厕牌”，该牌子每班一块，公共所用，否则将被处罚。昨天，涉事学校回应，学校出发点是好的，但却违反了未成年人保护法，目前已取消此项规定。

　　网友上传的照片显示，红底牌子上方印有“贵阳市清镇养正学校”，中间竖排“如厕牌”3个蓝色大字，下方是高三(3)班一排黄色小字。其公布的相关管理制度显示，“每班发放如厕牌一块，专班专用，不能外借他班使用。上课期间，内急者必须佩挂此牌才能入厕，并强调必须挂在脖子上，不能手拿或揣荷包里，每次只能准许一个人使用。”

　　牌子还显示，“如厕者不能以上厕所为由在外逗留。该牌必须妥善保管，不得故意损坏或丢失，不得在上面乱刻、乱画、乱贴，如出现以上问题罚款50元。”

　　该校“如厕牌”的实施，引发多名学生及家长的不满。有学生质疑，此规定太不人性化，侵占了他们的合法权益。也有学生坦言，如果在上课期间，同时有两个人急需上厕所，当时该怎么办？随后，有人把此规定上传至网络，引发网友广泛关注。

　　昨天下午，清镇养正学校相关负责人接受记者采访时表示，如厕管理制度是从11月30日晚上开始实施的，每个班一块，用于平时上课和晚自习时间。该负责人称，初衷是为了学生的安全和学习着想，“如厕牌”也是针对部分学生借上厕所之由逗留，存在安全隐患设立的，“的确没做好，违反了未成年人保护法，此规定刚实施一天就取消了”。

　　随后，记者致电贵阳市教育局，一名工作人员称不清楚此事，并表示清镇养正学校属于民办学校，归清镇市教育局直接管辖。随后，记者多次致电清镇市教育局，该电话始终无人接听。(记者吕高见)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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