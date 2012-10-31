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2017年春运1月13日开始 为近五年来最早
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京青年报 2016-12-03 11:08
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　　昨天，记者从中国铁路总公司获悉，日前，国家发改委、交通部、中国铁路总公司等六部门联合印发了关于全力做好2017年春运工作的意见。2017年春运从1月13日开始至2月21日结束，共计40天。2017年春运比今年提前11天，是近五年来最早的春运。

　　据初步预测，2017年春运需求仍将保持小幅增长，全国春运旅客发送量将达到29.78亿人次，比今年增长2.2%。其中,道路25.2亿人次，增长1%；铁路3.56亿人次，增长9.7%；民航5830万人次，增长10%；水运4350万人次，增长2%。由于明年春运比今年提前11天，节前客流将出现相互叠加的情况。春运伊始即逢大中专院校放假和务工人员集中返乡，学生流、务工流相互叠加，客流高峰将呈现来得早、时间长、峰值高的特点。意见要求相关部门持续提升服务水平。

　　在进一步完善售票服务方面，要求道路、铁路运输企业积极创新售票方式，拓展互联网、手机客户端、支付宝、微信等便捷售票渠道。铁路要利用各种技术手段，遏制恶意抢票和倒票行为，维护正常的售票秩序。意见中提出铁路要尽快出台旅客失信行为认定办法，对查处的倒票、制贩假票、逃票等失信行为的当事人进行记录。对严重违法失信的道路、水路客运经营主体和驾驶员，要建立失信记录，对多次发生严重违法违规行为的要记入行业“黑名单”。

　　明年1月5日全国铁路列车运行图将调整，新运行图正在制定中。目前，全国铁路火车票互联网、手机、电话预售期由60天调整为30天，车站、代售点、自动售票机由58天调整为28天。由于新列车运行图确定后，火车票预售期将如何调整，铁路部门尚未给出明确的答案，按照现行的火车票互联网、手机、电话预售期30天计算，明年1月13日春运首日的火车票销售将从12月15日开售。照此推算，明年1月23日(腊月廿六)火车票销售日期为12月25日；明年1月24日(腊月廿七)火车票销售日期为12月26日；明年1月25日(腊月廿八)火车票销售日期为12月27日；明年1月26日(腊月廿九)火车票销售日期为12月28日；明年1月27日(除夕)火车票销售日期为12月29日。(记者 王薇)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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