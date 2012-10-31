中新网12月3日电 综合报道，经过连日谈判后，韩国三大在野党3日凌晨向国会提交针对总统朴槿惠的弹劾草案，并计划推动国会9日表决。

据报道，韩国最大在野党共同民主党表示，在野党将团结一致，坚定地推动弹劾案，但能否争取执政新国家党内“倒朴派”的支持，仍是未知之数。

韩国国民之党领袖朴智元表示，有信心无需召开国会临时会议，也可争取新国家党“倒朴派”支持。

国会在野党虽然有足够票数提出弹劾，但距离通过弹劾所需的200票还差20多票，在缺少“倒朴派”支持下难以成事。

新国家党全党日前一致通过，要求朴槿惠在明年4月自愿下台，被视为“倒朴派”放弃坚持弹劾。由于弹劾案未必够票通过，在野党内部对于是否进行表决一度存在分歧。

朴智元此前曾指出，假如弹劾案不获通过，将变相“放过”朴槿惠。

11月26日，韩国爆发“亲信干政”事件后第五轮大规模集会。 中新社记者吴旭摄

此外，韩国首都首尔2日会连续第6个周末有反朴槿惠示威。韩国法院于当地时间2日做出裁决，允许在12月平日举行的要求总统下台的游行队伍行进至首尔市清云孝子洞居民中心，这里距离青瓦台仅200米。但平日游行的时间被限定在晚上8至10点。