中新网12月3日电 据外媒报道，当地时间2日，玻利维亚航空当局已经暂时停止了拉米亚航空公司(LaMia)的营运执照，该公司运营的包机在11月28日失事坠毁，造成71人死亡。

该架航机是拉米亚唯一正在营运的飞机，并且一部分所有权属于飞行员。飞机搭载巴西足球俱乐部沙佩科恩斯前往哥伦比亚麦德林途中坠毁，机上仅六人生还。

哥伦比亚当局指，越来越多的证据显示，飞机坠毁的原因是在试图降落时已经耗尽燃油。

拉米亚航空刚于去年成立，拥有三架飞机，其中两架正在维修。

哥伦比亚民航局局长阿尔弗雷多?博卡内格拉(Alfredo Bocanegra)称，失事航机是英国制造的英国宇航146型(BAE 146 Avro RJ85)飞机，在麦德林山区坠毁时已经耗尽燃油。他的说法与此前披露的录音显示飞行员以缺少燃油和电力失灵请求降落的证据相一致。

博卡内格拉说：“待我们能够对所有的残骸和飞机部件检验完毕之后，我们就能清楚地确定飞机在着地一刻已经没有燃油。”

另一名航空部门官员弗雷迪?博尼拉(Freddy Bonilla)表示，航空条例规定，飞机必须有30分钟的额外燃油储备，以在紧急情况下飞往另一个机场降落，但是，“这一事件当中的飞机并没有”。

他还表示：“引擎是电力来源……但是在没有燃油的情况，显然电力来源也会完全失灵。”

在此前披露的录音片段当中，能听到飞行员米格尔?奎罗加(Miguel Quiroga)发出“电力完全失灵”和“缺少燃油”的警告。在录音结束前，他说他当时的飞行高度是海拔9000英尺(2745米)。

飞机当时搭载着沙佩科恩斯俱乐部，该球队原定于11月30日参加在麦德林进行的一场杯赛决赛，对阵哥伦比亚民族竞技队。

球队之前从圣保罗乘坐民航航班前往圣克鲁斯(Santa Cruz)，之后转乘该架包机。

巴西《环球报》(O Globo)报道，由于起飞延误，原定于巴西和玻利维亚接壤边境城镇科维哈中转加油的安排不得不取消，因为该机场在夜晚不营运。

机师本可以选择在波哥大中转加油，但决定直接飞往麦德林。

“飞行员是做这个决定的人，”玻利维亚《七页报》(Pagina Siete)引述拉米亚航空公司的代表古斯塔沃?巴尔加斯(Gustavo Vargas)说，“他以为燃油够用。”

在靠近麦德林时，飞机员请求准许降落，因为燃油已经短缺，但他没有发出正式的求救信号。

但是据当时正在空中飞行的另一架客机的副机师说，一架由哥伦比亚愉快航空(VivaColombia)运营的飞机由于已经出现漏油，被准予优先降落。

录音结束前，还可以听到坠毁的飞机飞行员紧急询问机场的方向。

有未经证实的媒体报道指，圣克鲁斯机场的一名玻利维亚官员曾经检查过拉米亚航空公司的飞机，并且向该公司指出，他们所装载的燃油并不足够。

官员表示，飞机上俗称“黑闸子”的飞行纪录仪将会被送到英国，由调查人员开启检查。坠机的全面调查行动预期将会持续数月。

当地时间11月30日晚上，在比赛原定要进行的时间，在麦德林体育场，还有沙佩科市的沙佩科恩斯主场，都有数以万计的球迷聚集，含泪哀悼遇难者。

很多人穿戴白色的布物，手持蜡烛，以示尊重。沙佩科恩斯队在事件中失去了19名球员，另外还有20名记者遇难。

沙佩科恩斯俱乐部表示，在生还者当中，两名球员仍然处于危殆状态，但目前状况稳定，而俱乐部的守门员已经截去了一条腿，并且另一条腿也有可能保不住。

俱乐部还表示，另有一名受伤的记者同样情况危殆。