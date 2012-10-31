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女子跟母亲要钱遭拒 强喂水银弑母被判无期
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京青年报 2016-12-03 10:54
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　　因为向母亲要钱遭到拒绝，39岁的女子杨某把母亲绑了起来，将家中的温度计砸碎取出水银让母亲喝下。随后，她翻出母亲的钱，带着女儿和尸体一起生活两个多月，后因无法忍受尸体腐烂气味才搬走。近日二中院一审以故意杀人罪和盗窃罪判处杨某无期徒刑。目前杨某的女儿已被送到福利院。

　　杨某现年39岁，北京人，大专文化程度，离婚后她没有工作，就带着女儿住在母亲家，时不时地向母亲要钱。

　　法院经审理查明，2014年1月中旬，杨某在丰台某小区的住所内，因琐事与母亲刘某(殁年61岁)发生争执，后杨某对母亲进行捆绑、殴打，并将家中温度计砸开，取出水银灌入母亲口中，用衣物缠绕母亲的头面部，造成母亲死亡。

　　因为杨某家长期泛着恶臭，小区居民多次敲门想和她沟通，但杨某家一直锁着门。2014年4月9日，小区居民选择报警。民警到场后，在一间卧室内发现床下有一具早已腐败的遗体，盖着蓝色的被子，手脚都被捆绑。随后，办案人员确认死者是杨某61岁的母亲。

　　司法鉴定显示，在所送杨某母亲的胃内容物中检出金属汞，解剖检验胃前壁未见穿孔，故口服金属汞不能构成其直接死因。鉴定书称，死者死前长时间处于固定屈曲体位，故不排除窒息导致死亡可能。

　　法院认为，杨某因家庭矛盾与其母亲发生争执后，遂对其母捆绑、殴打，用衣物缠绕其母头面部，并致其母死亡，其行为已构成故意杀人罪；杨某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，行为已构成盗窃罪，依法与其所犯故意杀人罪数罪并罚。

　　最终，二中院一审以故意杀人罪，判处杨某无期徒刑；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；决定执行无期徒刑，并处罚金1000元。（文/记者 李铁柱）

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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