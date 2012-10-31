刘侠风非常焦虑。

深圳白血病患儿罗一笑事件持续发展至今，患儿笑笑的病情一直牵动着许多人的心。记者昨日了解到，笑笑目前仍在重症医学科救治，病情已稍有好转但仍然危重。笑笑的哥哥在此刻写下对妹妹的句句感悟和思念，催人泪下。

在超过262万元的“赞赏”和“小铜人”公司此前承诺的50万捐款去向已基本尘埃落定的情况下，小铜人公司昨夜发布道歉声明，表示其“做了一件超出自己能力范围的事情，造成对公众的困扰”，并“对所有爱心人士致以深深的歉意”。

孩子怎样了？

稍有好转但仍然危重

医院：多种措施抵抗感染

罗一笑自两个月前被确诊为急性淋巴细胞白血病后已经在深圳儿童医院住院化疗三次。从11月7日第三次入院后，她出现了发热、气促、心率快，黄疸逐渐加重等感染征象。11月23日进入重症医学科(PICU)后，病情一直十分危重。她目前还出现严重脓毒症、脓毒性休克、多脏器功能障碍综合征，仍然在接受持续呼吸机辅助通气、床旁血液透析滤过(CRRT)等治疗。医院方面则组织多学科专家联合治疗，采用包括强有力的抗感染措施、呼吸机、血液净化治疗、营养支持等多种措施。

该院血液肿瘤科主任李长钢昨日告诉广州日报记者，目前笑笑的病情稍有好转，但是仍然危重。

迄今，深圳儿童医院血液肿瘤科今年已经新接诊了100多例如笑笑这样的白血病患儿。李长钢介绍，患儿一般要经历2~3年左右的化疗治疗，十多万到几十万元不等，但是如果在化疗期间持续感染，治疗费用就是无底洞了。

不过，儿童白血病的疗效明显好于成人。深圳市儿童医院血液肿瘤科的临床治疗数据显示，患儿五年无病存活率(即临床治愈)可以达75%~80%以上。而目前，美国等欧美发达国家儿童急淋的治愈率已达90%以上。一般来讲，经过2~3年化疗后，停药观察5年不再复发即意味着治愈。

笑笑哥哥：珍惜亲人一起的瞬间

记者了解到，在此次事件发酵后，罗尔的儿子也受到了较大影响。经历这件事，这位正在念大学的大男孩写的感悟让他的父亲非常欣慰，也让父亲身边的很多朋友感动。

他写道：“我妹总是问我“为什么别的小朋友的哥哥都陪他们玩，你都不陪我玩？”我每次都无言以对。我可以说我们年纪相差太多，又或者是我早已习惯了十多年作为独生子女的生活……可是原来我还是会想念被你烦的日子啊，想念被你那些稀奇古怪的问题问住的时候，想念跟你一起踢球的日子，你努力地想要得到我脚下的球，满头大汗地绕着我转，虽然你从来没有得手过，也依旧笑着在努力……”

“笑笑，其实你给了我正需要的东西啊，是我不好，一直在逃避。笑笑，等你好了我天天陪你玩，我保证你每次都能抢到球，直到你到了叛逆期不想搭理我为止。”这个大哥哥在深情呼唤自己的妹妹。

“我是个非常骄傲的人，自尊心很强，从不愿轻易低头，最不喜欢找人帮忙，我害怕别人看到我的软弱。我写这些东西不是为了博取谁的同情心，更不是为了谁的捐款，只是想以我的方式向我最讲义气的同学们表示感谢，同时告诉你们，你们一定不要像我一样到了这个时候才明白身边的亲人对你们来说意味着什么，好好珍惜那些在一起的瞬间，don't push them away，请你们也为我的家人祈祷，加油鼓劲，他们正在经历前所未有的压力与痛苦。

承诺的50万捐款怎样了？

款项已打到罗尔个人账号

持巨款两次辗转医院

在位于深圳鲁班大厦的办公室里，刘侠风显得非常焦虑，他手中的烟一根接着一根。他说，这件事对于公司运营已经造成了很大影响，“现在的结果完全是始料未及的，如果能够预料到是这样肯定不会这么做”。

昨日一大早，小铜人公司CEO李小跳便带着该公司承诺捐献的50万元现金到深圳市儿童医院，表达了希望打入罗一笑的住院账户。

记者从相关渠道获悉，之所以罗尔和刘侠风前天宣布这笔钱成立白血病专项基金之后一小时，又改为原路退回给网友钱包，仍然是因为涉及金额定性的问题。这笔钱如果被确认为是捐赠则需要一一联系所有捐赠人同意且达到一定比例才可以。而这需要一一联系11万多名的捐赠者，工作量十分浩大。而如果是赠予，则不需要走这个程序，罗尔本人直接接收就可以。但这是一片法律没有规定依据的灰色地带。

50万元分10次转账

然而儿童医院并没有接受这一笔款项。罗尔及其妻子也没有现身，没有笑笑的监护人在场医院也无法签收。

因此，李小跳只好又带着这笔巨款回到了公司。不过在媒体陆续离开没多久，小铜人公司相关人士又打算带着这笔巨额现金到了医院，并与罗尔一起计划将这笔费用作为笑笑的住院医疗费用预支，但由于医院仍然不愿收这笔钱。因此小铜人公司相关人士没有成行。

对此，深圳市儿童医院相关人士回应，罗一笑的医疗费用还有少儿医保报销，目前不需要交纳这么多钱，“如果需要缴费，其父亲到时缴纳即可，而对于急危重症病人医院也是先抢救后交费的原则。”另外，医院方面认为小铜人公司并非罗一笑的法定监护人，故不接受这笔款项。

下午四时许，李小跳告知媒体，这笔款项已通过公对私银行转账分10次转入罗尔的个人账户。昨晚10时20分，小铜人公司通过微信公众号发布道歉声明：“我们帮助罗尔和救治罗一笑事件考虑欠周全，做法过于轻率，……，也不专业，做了一件超出自己能力范围的事情，造成对公众的困扰，在此对所有爱心人士致以深深的歉意！”

刘侠风则告诉记者，仍有不少人微信转账给他希望可以转给罗尔：“还有一个朋友一次性转了8000元，我都不敢收。”在采访现场也有记者表示有朋友希望继续献出爱心请他转交，刘侠风则当场拒绝了。(文、图/广州日报记者 鲍文娟)