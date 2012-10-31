12月2日，全国生态文明建设工作推进会议在浙江省湖州市召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席会议并讲话。新华社记者王晔摄

原标题：习近平对生态文明建设作出重要指示 李克强作出批示

习近平对生态文明建设作出重要指示强调

树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识

努力走向社会主义生态文明新时代

李克强作出批示

张高丽出席全国生态文明建设工作推进会议并讲话

新华社北京12月2日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对生态文明建设作出重要指示强调，生态文明建设是“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容。各地区各部门要切实贯彻新发展理念，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，努力走向社会主义生态文明新时代。

习近平强调，要深化生态文明体制改革，尽快把生态文明制度的“四梁八柱”建立起来，把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道。要结合推进供给侧结构性改革，加快推动绿色、循环、低碳发展，形成节约资源、保护环境的生产生活方式。要加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为，着力解决生态环境方面突出问题，让人民群众不断感受到生态环境的改善。各级党委、政府及各有关方面要把生态文明建设作为一项重要任务，扎实工作、合力攻坚，坚持不懈、务求实效，切实把党中央关于生态文明建设的决策部署落到实处，为建设美丽中国、维护全球生态安全作出更大贡献。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，生态文明建设事关经济社会发展全局和人民群众切身利益，是实现可持续发展的重要基石。近年来，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，采取有效措施，在推动改善生态环境方面做了大量工作，取得积极进展。希望牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持把生态文明建设放在更加突出的位置。着力调整优化产业结构，积极发展生态环境友好型的发展新动能，坚决淘汰落后产能。着力通过深化改革完善激励约束制度体系，建立保护生态环境的长效机制。着力依法督察问责，严惩环境违法违规行为。着力推进污染防治，切实抓好大气、水、土壤等重点领域污染治理。依靠全社会的共同努力，促进生态环境质量不断改善，加快建设生态文明的现代化中国。

全国生态文明建设工作推进会议2日在浙江省湖州市召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在会上传达了习近平重要指示和李克强批示精神并讲话，进一步部署推进全国生态文明建设工作。他表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国生态文明建设取得了重大进展和积极成效。但总体上看我国生态文明建设水平仍滞后于经济社会发展，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。要切实贯彻新发展理念，坚持绿水青山就是金山银山，把党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署落到实处，开创社会主义生态文明新时代。

张高丽强调，要强化主体功能定位，加快优化国土空间开发格局，大力推进绿色城镇化和美丽乡村建设。要结合推进供给侧结构性改革，建立绿色循环低碳发展产业体系。要加强生态环境保护和治理，加大环境督查工作力度，着力解决生态环境方面的突出问题，以看得见的成效取信于民。要坚持节约优先，在转变资源利用方式上狠下功夫，促进资源节约循环高效使用。要加快推进生态文明体制改革，把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道。各地区各部门要牢固树立“四个意识”，锐意进取，真抓实干，为建设美丽中国作出新的贡献。

浙江省、福建省、江西省、贵州省、青海省和国家发展改革委、环境保护部负责同志作会议发言。

中央和国家机关有关部门、各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团负责同志等参加会议。