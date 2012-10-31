昨日，北京天气晴朗，市民在石景山游乐园拍照留念。

新京报讯(记者王硕)重污染来袭，北京于今日0时启动重污染橙色预警。昨日早上8时，北京提前16个小时向社会发布橙色预警。

昨日大部分地区空气质量优良

得益于前一日晚开始光顾北京的一股弱冷空气，昨天白天，北京绝大部分地区空气质量都维持在优良水平。此外，北京以南的河北大部分地区，昨天下午空气质量也都明显改善，处于良至轻度污染水平。

截至昨日下午16点，城六区PM2.5浓度仅为18微克/立方米，北部地区PM2.5浓度仅为个位数。昨天夜间，北京扩散条件也维持在较好水平，空气质量2级良。但是到了今日，随着冷空气影响减弱，扩散条件转差，空气质量也将急转直下，空气质量将陷入4-5级污染之中。

未来三天气象条件不利于污染扩散

根据预报，此次污染过程将持续至4日。12月2日至4日，华北地区天气趋于稳定，污染扩散条件较为不利，将出现区域性空气重污染过程。在此期间，北京气温也将逐步回升，逆温增强，湿度增大，地面以偏南风为主，气象条件不利于污染扩散，2、3、4日将达到重度污染状态。

为了应对此次重污染过程，按照《北京市空气重污染应急预案》规定，北京于12月1日8时提前向社会发布橙色预警，并宣布橙色预警应急措施将于2日0时起实施。预计，4日夜间起受冷空气影响，空气质量将逐步达到良好水平。

释疑

1为什么重污染来得这么快？

冬季污染物排放量大，易出现污染跳级发展

北京市环保监测中心工程师王欣表示，一方面，前两日的污染并没有完全消散，只是受冷空气影响向南移动。1日夜间，随着弱冷空气减弱，污染也将回流。另一反面，随着扩散条件转差，逆温增强，自身的污染积累增加，也会加重污染。

“也不是说一下子就重污染了，应该说是一个逐渐转差的过程。”王欣表示，进入冬季，污染物排放量大，一旦扩散条件转差，污染跳级发展也是可能发生的。他表示，特别是在北京南部地区，和周边更强的污染区域衔接，更易出现污染跳级发展的情况。

2为什么提前启动预警？

更早发挥减排作用，做好防护准备

北京市环保局应急处副处长刘炜表示，提前发布预警，一方面可以让公众及时了解到污染过程和空气质量变化的情况，提前安排，做好防护准备，另一方面，也可以更好地组织社会和公众，采取自觉减排的措施，比如安排绿色出行等。此外，刘炜称，对于高级别的预警，提早发布，也是《北京市空气重污染应急预案》中的要求，便于预案中涉及到的应采取减排措施的单位，提前做好停限产的准备。这样在应急措施启动后，各单位就可以严格按照时间节点，落实到位。

应对

中小学幼儿园停止户外活动

新京报讯(记者黄颖郭超赵实信娜王梦遥)昨日8时空气重污染橙色预警发布后，北京市教委、市住房城乡建设委、市城管执法局等部门也启动了相应预案。

市教委要求各区教委按照市教委的应急预案和本区分预案，严格执行橙色预警应急相应措施。具体为，中小学、幼儿园、少年宫及校外教育机构停止户外活动。不过如果预警期间遇到特殊情况，学校可根据所在地区及周边情况，做出相应调整，报区教委同意后实施。

市经信委将组织14个督察组，每天对各区工业企业停限产措施落实情况进行现场督察检查，对市级停限产企业逐一检查，同时抽查区级停限产企业。启动橙色预警期间，各级城管执法机关将出动不少于90%的执法力量，迅速落实组织开展对施工扬尘、道路遗撒、露天焚烧(垃圾、树叶、秸秆)、露天烧烤以及无照售煤等违法行为的执法检查。

此外，在空气重污染橙色预警期间，公交集团各条重点线路将增配800余部机动车，预计日均增发1.2万车次，全力保障市民出行。市住房城乡建设委也要求各区住建委充分利用远程视频监控系统对辖区内的工地进行巡查。