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台湾中学考试现“乱伦题目”：儿子可娶继母为妻
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-12-02 15:11
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　　【观察者网综合】近日，台湾花莲市花岗中学进行了期中考，家长发现，考题中竟然出现一道“乱伦题目”，题干不乏“表兄弟姊妹等旁系血亲可以通婚”“家庭中配偶可以有三人以上”等字眼，惊呆了家长们。

　　据台湾东森新闻网11月30日报道，台湾慈济大学医学系副教授何翰蓁在facebook发布消息称，“放学时接到一个气嘟嘟的小孩，不停咒骂公民课老师”，原来是期中公民课程考题中出现了“多元成家方案”。

　　只见考试题目是这样写的：“多元成家方案”三读通过后，将会对社会产生重大影响，例如同性恋合法化，家中父亲母亲的名称将改为“双亲”，表兄弟姊妹等旁系血亲可以通婚，儿子将来可以娶继母为妻，女儿也可嫁给继父。此外，家庭中配偶可以有三人以上，数量没有限制，而且可以随时结婚或离婚，完全不需要其他配偶同意。题目接着提问，“多元成家方案”将对下列哪个法律影响最大，并给出4个选择。

　　尽管刷题无数，孩子也从未见过这么“大胆”的题目。据了解，所谓“多元成家”包含三个概念：一是婚姻平权，即同性婚姻合法化；二是一种新型的伴侣制度，指法律同意任意两人不以爱情和性为前提结为伴侣(双方有血亲关系或为已婚人士除外)；三为全新的家属制度，指不限人数、性别的同居约定合法化。

　　2014年1月，由台湾伴侣权益推动联盟(简称：伴侣盟)推动的“多元成家”相关法律修正案提交后，不少学生的提出抗议。孩子代表、学生们甚至立刻宣布成立“捍卫家庭学生联盟”。总负责人施俊宇就指出，未来在同性家庭中成长的儿童，将产生性别认同的混乱，影响性别、婚姻概念，2014年1月，台湾“立法机构”召开特别公听会。

　　对于中学考试题出现这样的问题描述，家长何翰蓁认为，题目叙述里充满错误信息，“我担心这样的老师会把我的小孩教坏”。

　　题目学生家长放上网后引发了网友热议，有网民说，题目前90%是叙述谣言，后10%才是题目，台湾知名法师释昭慧在facebook转贴新闻，写下8个字评论“荼毒少年，莫此为甚”。

　　据台媒报道，花岗中学校长李恩铭称，本次段考社会科考题包括地理、历史及公民共75题，分别由3位老师出题，出题后原应该送交给下次负责出题的老师审议，但负责出题的公民科男老师因课业忙碌“忘了送审”，负责的主管也“忘记催促”，导致第75题公民考题出现偏颇的论述。

　　花岗中学校长李恩铭

　　据《中时电子报》12月1日消息，出题的男老师40多岁，有十年教学经验，平时教学认真，较为传统。其所在花岗中学的校长李恩铭称，老师的本意是希望让学生了解多元成家议题，但可能题目论述上过于主管，确有不妥，校方也要求老师将各种议题呈现正、反方的意见陈述，提供学生不同的思考方向。

　　目前校方紧急决议把这道题定为送分题，并且加强对学生的辅导，也将召开性平会及教评会对老师行为进行讨论，花莲县教育处表示，考题是否违反性别平等教育法还需要查阅相关法条后确认，同时要求学校在考试出题之前，落实审题机制，不要让类似正义再度发生。

　　《中国时报》评论称，在许多人看来，尊重同性恋人权是一回事，但要瞬间颠覆家庭与婚姻的论述，则是另一回事；若是连“父母”“夫妻”等词语的使用都成了“政治不正确”，甚至要从法律文书中消失，就“跑得太快了”，恐怕许多人不能接受。

　　11月12日，据台媒报道，台湾“立法院”11月8日一读通过攸关同性婚姻合法化的《民法》亲属编条文修正草案，交付“司法及法制委员会”审查，跨出婚姻平权第一步。如果接下来的过程顺利，台湾极可能成为亚洲第一个同性恋婚姻合法化的地区。

　　连日来，台湾“反同”与“挺同”运动持续胶针。11月30日，反同性恋团体“护家盟”联合各宗教人士组成大联盟，表示将针对“民法”纳入同性恋者法案表明立场；立场类似的“下一代幸福联盟”将于12月3日走上“总统府”前的凯达格兰大道，不排除冲进“立法院”。12月10日，挺同团体也将上凯道举行音乐会，宣称要号召20万人。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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