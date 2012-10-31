2016年11月初，网络上出现的两段视频，引起了公众的关注，网友上传的这段视频显示，一个排污管，正在向一条河里肆无忌惮地排放着工业废水。大片土地被污水污染得变了颜色。这种肆无忌惮的排污是否属实？央视财经《经济半小时》记者进行了调查。

黄河在哭泣！山西：中国铝业铝厂非法排污，强腐蚀性污水污泥危害村民性命

2016年11月2日，网友上传了一段视频，视频显示，一个粗大的水泥排污管道里，正向外排放一种冒着热气的红褐色液体；一些红褐色液体堆积在一起，正不断地向上泛着白沫；随着镜头的跟踪拍摄，我们看到距离这个排污口不足10米的地方，就是一条河流，从排污口汹涌而至的红褐色液体瞬间流向了河流，整个河面明显变了颜色。网友在视频中提示，他拍摄的地点是山西省吕梁市兴县，视频里出现的河叫做岚漪河，是黄河的一级支流。拍摄地点的位置距离黄河，还不到10公里。

11月4日，网络上再度就这个排污地点，出现了第二段视频。这个视频显示，排污管道旁边，大片的土地被湍急的工业废水染成了红色，被污染的土地触目惊心。

11月14日，按照视频上的提示，央视财经《经济半小时》记者来到了山西省吕梁市兴县岚漪河畔，找到了视频中出现的这个污水排放口，现场果然令人震惊。

央视财经《经济半小时》记者：这就是网上视频的现场，我们可以看到这个排水管道，直径大概是一米多，而下面有一股，带有黄颜色的污水，源源不断地排放出来。这个地方是带有黄褐色和白色的残留物，据村民介绍，这个残留物有非常强的腐蚀，不能用手和皮肤直接接触，而对面一百米远的地方，就是王家峁村。

记者在现场看到，排污现场没有任何排放口标志牌。这些黄色液体从排污管道下面的缝隙里流出后，直接流到下面河滩上的沟渠并渗透下去，而这条沟渠距离旁边的岚漪河还不到10米远。记者走近沟渠看到：这里面有大量排污的残留物，有红褐色的、有黄色的、还有白色的颗粒物。看见记者近距离查看，当地村民提醒记者，这些残留物，千万不能用手直接接触。

村民们告诉央视财经《经济半小时》记者，眼前的这些废液、废弃物，主要成分就是氢氧化钠，俗称烧碱、火碱，有强烈刺激和腐蚀性。它的粉尘会刺激眼和呼吸道，排放时还能产生有害的毒性烟雾，如果皮肤和它直接接触，会被腐蚀、烧烂，如果不小心进入口腔、肠胃，还会造成粘膜糜烂、出血，甚至休克。

利税大户实为污染大户！排污很随意，想什么时候排污，就什么时候排...

在排污口现场，央视财经《经济半小时》记者看到，这个直径大约一米的水泥排污管是从围墙内直接伸出来的，围墙内是当地一家叫做山西华兴铝业有限公司的企业，地上的污水和河道里的残留物，就是这个企业排放的。

在全国企业信用信息公示系统里，记者看到了山西华兴铝业有限公司工商注册信息。这家公司成立于2010年7月5日，注册资本185,000万人民币，有3个股东，分别是：中国铝业香港有限公司、中国铝业股份有限公司和深圳华润元大资产管理有限公司。经营范围主要是铝及相关矿产品、冶炼、加工生产销售和相关技术开发、服务。公开信息显示：截止2016年7月，累计生产氧化铝280.49万吨，实现销售收入53亿元，实现利润4.87亿元，上缴税费3.51亿元。

在采访中，村民们介绍，山西华兴铝业有限公司是山西省吕梁市兴县的利税大户，这家铝矿企业大剂量地使用烧碱，主要是用烧碱和铝土矿发生化学反应，提炼铝原料——氧化铝，因此这些排放出来的废液废弃物，含有大量刺激性和腐蚀性很强的烧碱。周围的村民向记者抱怨，自从2013年山西华兴铝业有限公司投产以来，这里的污染就没有停止过，他们排污很随意，想什么时候排污，就什么时候排。

村民告诉记者，自从山西华兴铝业公司来到这里，除了排放污水毁掉了眼前的岚漪河，企业用烧碱提炼氧化铝后，产生大量的赤泥等废渣、废弃物，也是村民们无法忍受的另一种污染。在当地村民的带领下，记者沿着厂区后面的盘山公路走了2公里多，来到堆放赤泥的露天库。记者在现场看到，一大片山谷中，一辆辆大货车，正拉着还冒热气的赤泥，往外倾倒。村民告诉记者，赤泥一旦填埋，土地就算彻底废弃，因为腐蚀性极强，庄稼根本种不起来。

赤泥是制铝工业提取氧化铝时排出的污染性废渣，从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。一般含氧化铁量大，外观与赤色泥土相似，所以被叫做赤泥。赤泥的主要污染物为碱、氟化物、钠及铝等，同时还含有少量放射性元素，赤泥在堆放过程中除了占用大量土地外，还由于这些化学成分入渗土地易造成土地碱化、更为严重的是这种高碱度的污水渗入地下或进入地表水，地下水，会造成严重的水污染。

当地村民指着眼前的这片土地告诉央视财经《经济半小时》记者，这就是山西华兴铝业公司堆放赤泥的地方，有的在下面铺垫了塑料防渗膜，有的没有，大量赤泥直接倾倒堆放在地上，没有任何防护处理，整个占地面积大约1000多亩。

村民：从今年4月28开始，一直到现在。一个小时，倾倒赤泥200立方米，一天24小时不停。我过去跟华兴铝业交涉，他们说我们一天交20万的税，你村民能给交多少？！就是跟我说,必须无条件配合。

记者注意到，这个倾倒赤泥的地方比较隐蔽，在山谷的一个角落里，它直接和下面沟底的水相连，现在堆放大量赤泥后，已经形成了一个坡度6、70度，深50多米的沟底。污染，不仅毁掉农民种田，甚至连喝水都成了大问题。有毛驴踩了污水，驴蹄毛都给烫掉了。

王家峁村，就在山西华兴铝业公司的对面，据厂区直线距离不足百米，由于岚漪河多年遭受污染，村民们喝的地下水已经不能喝了。看到记者采访，村民当场做了一壶水，水烧开一分钟后，立刻出现了白沫和白色沉淀物。

裴家川口村是岚漪河和黄河交汇处的地方，山西华兴铝业公司常年向岚漪河排放污水，黄河也是饱受其害。村民说，如果羊喝了它旁边的水，不仅容易生病，而且还会导致早产。现在水里的青蛙也基本绝迹，农作物至少减产一半。

痛心！政府部门互踢皮球！千年文物危在旦夕

央视财经《经济半小时》记者在当地采访的时候，村民们告诉记者，他们多次向当地政府、环保部门反映情况，但始终没有结果，现在，村民们只能眼睁睁地看着污染吞噬这里的山山水水。

11月14日，记者和王家峁村几个村民来到兴县环保局，向当地环保主管部门反映山西华兴铝业公司向岚漪河段大量排污，导致污染的问题。

山西省吕梁市兴县环保局副局长牛玉春是这样解释的：我也说不清，现在县政府介入了，你自然服从人家县长，现在不是一个部门来解决这个事。

谈话还不到几分钟，这位副局长说要去开会，迅速的离开，随后兴县环保局办公室主任王建军出来进行沟通解释：问题是局长不在，副局长也不在，我也不知道。

主管环境保护的部门一问三不知，无奈之下，记者和村民来到了兴县信访局，向这里的负责人反映山西华兴铝业公司排污、致污的情况。

县政府办公室副主任兼信访局局长李清源：这里不是处理问题的地方，这就该环保局给你做出意见。

当地村民们告诉我们，从2013年至今，三年的时间，他们多次向兴县人民政府、兴县环保局反映这个环保问题，但始终都是被敷衍应付，企业的污染问题，反而是越来越严重。在调查时，村民们反映，在山西省吕梁市，像山西华兴铝业公司这样肆意排污的，还不止这一个。

在山西省吕梁市温泉乡往石岭后村的一段山区公路大约3公里的路段上，分布着山西道尔铝业有限公司、中铝兴化科技、中铝山东分公司交口辛庄铝矿，这3家铝业公司，平均1平方公里就有一个铝矿企业。

在山西道尔铝业公司堆放赤泥的露天库，记者现场看到，一辆辆大货车拉着赤泥，在尘土飞扬的露天堆放库里，穿梭不停，正在随意倾倒赤泥和废渣。大量的固体废料堆满山谷。

沿着这个露天堆放赤泥、废渣库靠近村庄的方向，记者看到一堆堆黄色、白色颗粒状的赤泥、废渣等铝厂废弃物，像一座座小山似的，直接堆放在山沟里，没有任何防护措施。一些赤泥、废渣有的已经渗透到地下，有的随河水流到河床两边，渗透到下面的土地。河床两边红褐色残留物随处可见。

调查时央视财经《经济半小时》记者了解到，近几年，山西煤炭行业由于产能过剩和资源遭到破坏，山西的煤炭行业的利润逐年下滑，但是铝业行业的利润却大幅上扬。从2010年开始，山西铝矿企业逐年增加，为了追求高额利润，很多铝业公司加快生产，对未做任何处理工业废水直接排进河流，对污染严重的赤泥废渣直接倾倒在山谷中。

国家电力投资集团公司山西铝业有限公司，是山西第一、全国第三的氧化铝生产基地。总体规划为年产400万吨铝土矿、260万吨氧化铝、60万吨电解铝等多个项目，估算总投资506亿元。

11月15日，记者前往山西铝业公司附近的练家岗村，得知记者到来，当地村民首先带着记者去当地著名的国家级文物保护单位，距今1300多年的千年古寺——惠济寺。管理员告诉央视财经记者，练家岗村位于山西铝业公司的赤泥库南面，距离大约几百米，每当刮东南风，村里就会被赤泥粉尘包围，常年的赤泥粉末侵蚀，造成惠济寺风化受损严重。惠济寺安全管理员每天都要用塑料材料做的鸡毛掸子，把表面有腐蚀性的白色粉末掸下来。

而对于当地村民来说，日子过得也不轻松，除了呼吸到粉尘，现在他们喝的地下井水也有严重问题，已经打了十几口井了。即使是这样，井水烧开后，仍然浑浊，上面漂着一层白色颗粒状粉末，要沉淀一会，把白沫、沉淀物去掉后，才能拿来喝水做饭。

随后，村民把记者带到了国家电力投资集团公司山西铝业有限公司的露天赤泥库，在现场记者看到，地上一层白色、黄色的颗粒粉末；不远处，有一辆红色大货车正在倾倒拉来的赤泥；除了地上有的地方铺了一层黑色防尘网布外，看不到其它什么防渗漏防粉尘等防护措施。

当地村民告诉央视财经《经济半小时》记者，这些粉末的腐蚀性特别强，用手接触会把肉烧掉，目前这些赤泥已经在这里堆放了五六年时间，有一千多亩，这么大的污染源离村子还不到200米。

半小时观察：肆无忌惮地向黄河里排污，随意往山谷里堆放废渣，节目中的这些场景，让人触目惊心。国家环保法规中，对于工业废水，工业废碴的处理和排放，有着明确的法律法规，同时，对于基层环保部门，对于辖区管理的责任和义务，更是有着清楚的界定。但遗憾的是，在全面依法治国，从严治党的今天，我们部分工业企业，部分基层的政府主管部门，甚至一些重点企业，依旧是我行我素、肆意污染环境。

十八大以来，习近平总书记关于建设生态文明、维护生态安全的讲话、论述、批示已经超过了60次，中央对于绿色发展的重视程度，是前所未有的。

习近平总书记在中央政治局第六次集体学习时专门指出：“要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，为人民创造良好生产生活环境。”，我们希望各地政府部门、工业企业，能够将总书记的拳拳苦心牢牢记在心，落实到具体的工作中，给人民群众一片真正的青山绿水。