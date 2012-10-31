原标题：没戴红领巾大白杨小学一班主任扇娃十几巴掌

“因为没有戴红领巾，我儿子被未央区大白杨小学六年级一班班主任扇了十几巴掌，这位班主任还让其他同学叫我孩子‘猪’，孩子当时把本子都哭湿了，开始还不敢给家长说。”昨天上午，韩先生向三秦都市报打来热线反映。

家长

孩子被班主任扇了十几巴掌

记者昨天上午立即电话核实，韩先生确认此事，说当时他正带孩子在医院检查。

随后，记者赶往大白杨小学。抵达后，看到韩先生和同城其他媒体记者站在校门口。

“我给很多媒体都打热线反映了，孩子这么小，被打成这样。”韩先生说，事情发生已经过了一天，学校至今没有一个明确的说法。

据其介绍，11月30日中午，他接孩子去参加足球比赛，刚要给班主任打电话请假时，孩子急忙阻止，说先别打电话。“娃怕班主任，在我的追问下，才得知事情经过。”韩先生说，11月29日，孩子出校门买东西后返回学校时被值日生拦住了——没有戴红领巾，孩子赶紧又去校门外买了一条戴上。不过，值日生还是把此事给班主任说了，11月30日，班主任当着同学们的面，扇了孩子十几巴掌，还让同学们叫孩子“猪”。

老师

“我们还没有调查清楚”

记者就此事表明采访来意，见一下班主任询问孩子所说是否属实，希望能向学校校长了解此事，核实事情真伪，如果是真的，该怎么处理……

保安拒绝了记者。之后，一位从校园里走出来的人，自称是“工人”，拍了记者的记者证照片，并未回答记者采访的问题，就走了。

几辆车正从校园驶出，其中一辆车上的一位老师，被家长认出是教导处的，记者再次表明来意，对方没有任何回复。

又过了一会儿，有一位老师说，家长的心情能理解，校长在开会，在调查中，“我们还没有调查清楚。”并让记者留下联系方式，等有结果了回复记者。

“孩子这么小，竟然脸被扇了十几巴掌……”韩先生在一旁焦急地说，“问问同学，不就清楚了吗？还用调查多久？”

此时，一名保安说，事情发生了，肯定会有个处理结果。

同学

小韩确实没有戴红领巾

中午放学，记者看到，排队走出校门口的班级，多数都举着牌子，上面显示有年级班级名称，唯独看不到“六年级一班”的牌子。

“小韩(化名)周三没有戴红领巾？”记者问。“不是周三，是周二没有戴。”一旁一位值日生说。“怎么六年级一班的同学放学还没有出来？”“刚才已经走了！”这名同学答。

记者追上前去，问了多名同班学生，有的一听记者想打听小韩被打的事情，就匆匆跑了；有的不说话；有的悄悄议论小韩被打的事情，看到记者就不说了，说老师不让说……

此时，有人避开记者，拉走了韩先生，在远处交流。过了一会儿，小韩家属向记者表示，校方说将协商解决此事。

在校门口等待的近两个小时中，校方没有具体答复此事。记者按照老师所说的，留下联系方式，希望校方就此事于昨天17时回复本报，可是一直未接到校方回复。