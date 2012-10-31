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高校食堂菜里发现大量肉虫 12名责任人被处罚(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线 2016-12-02 14:47
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　　学校后勤服务总公司发布的《处理意见》

　　同学发布的出现肉虫的菜碗

　　“今天(11月30日)中午12点左右，四川理工学院汇南校区食堂二楼吃饭，以图为证，我不说是什么，你们看，自己猜。”11月30日，一张图文并茂的截图在四川理工学院学生之间流传，很快有人将其发到了微信朋友圈和新浪微博上，一时引起广泛关注和讨论。原来，截图内容来自该校一名学生的QQ空间，内容是其11月30日中午在学校食堂吃饭时，在餐盘内的一份腐竹烧鸡中发现了许多疑似肉虫的“异物”。

　　12月1日，四川理工学院后勤服务总公司在食堂周边粘贴了一份《处理意见》，称已经查明该乳白色小虫来自存在质量问题的豆筋内部，对涉及该事件的12名责任人进行通报批评和50-200元不等的经济处罚，并与该供货商解除合作。

　　学校食堂吃饭菜里发现大量肉虫

　　“中午12点左右，我和同学下课后直奔食堂，和往常一样拿菜、端饭。”11月30日晚，记者通过QQ与当事同学取得联系。他表示，他们一行4人，点了4份菜，有问题的菜是其中一份腐竹烧鸡，“我不太爱吃，所以就夹了一筷子。然而朋友是吃货，吃完了才发现有问题。”

　　从该同学提供的照片上显示，碗内剩下的菜汤中有不少乳白色的小虫，足有十多条。该同学表示，发现问题后，他本想找食堂管理人员反映，但因为不知道找谁，所以没有当场说，而是用手机拍了几张照片，回到寝室发到了QQ空间的“说说”。

　　没有料到的是，他发布的内容很快引起了其他同学关注，并有人将他的“说说”截图及问题菜碗照片发到了微信朋友圈和新浪微博，在理工学生之间疯转，并在自贡本地网络上引起广泛关注。

　　部分学生反映饭菜现异物不是第一次

　　12月1日11点30分左右，华西城市读本记者来到四川理工学院汇南校区食堂二楼，恰逢午餐时间，食堂内有不少学生在打饭、用餐，各个售卖饭菜窗口也在正常运行。记者随机对正在打饭或用餐的学生进行了采访。当被问及是否知道食堂饭菜出现肉虫一事时，两名正在用餐的女同学表示，在网上看到了相关的图片，并确认图中的菜碗就是这个食堂的，“我们两个都是一起吃饭，以前还吃到过蜘蛛，饭菜里面出现头发也不止一两次。”另一名独自吃饭的同学称，她没有吃到过异物，但室友曾经吃到过“一颗螺丝钉”。

　　12名责任人被处罚与供货商解除合作

　　随后，记者来到该食堂内的学校后勤服务总公司办公室了解情况，该公司铁姓负责人说，事发时他们没有接到当事学生的直接反映，“我们也是从网上得知食堂菜里出现虫子一事的。”事后他们立即安排食堂工作人员对菜品的主、辅料进行了查验，“最后查明虫子源于豆筋内部，我们找来豆筋供货商核对，供货商承认了此批物资存在质量问题。”

　　该负责人表示，对于事件的调查处理情况，他们已经以书面的形式发布了《处理意见》，张贴在校园内。食堂管理人员在管理方面存在疏忽大意，库管人员在物资验收环节存在失职行为，没有严把质量关，在食品加工、售卖过程也存在严重失误。他们决定对涉及该事件的5名管理人员追究管理责任并作200元/人的经济处罚，对3名库管人员进行通报批评和200元/人的经济处罚；对2名窗口售卖人员通报批评和50元/人的经济处罚，同时解除与该供货商家的合作，退还不合格物资，并将对大事学生进行解释和道歉。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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