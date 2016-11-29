洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
19岁少女被男友连捅脖子3刀 嫌犯：她和别人暧昧
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 南国都市报 2016-12-02 14:49
分享到：

　　海口龙华警方快速破获“2016.11.29”故意杀人案件，抓获犯罪嫌疑人。警方供图

　　11月29日凌晨1点多，在海口龙昆北路一个路口处传出一名19岁女子的惨叫声，脖子大量流血后当场死亡。经过连续16个小时的作战，龙华警方成功擒获2名犯罪嫌疑人。原来，男子与死者陌陌(交友软件)结识后恋爱，但却因女子频繁与其他男子陌陌交流，心生不满，联合同事，骗约女子出来后当街捅杀报复。

　　南国都市报记者田春宇文/图

　　案发现场

　　少女路边见网友

　　被男友当街捅死

　　梁梁(化名)是一名19岁的少女，家是海口琼山红旗，在海口一茶店当服务员。11月28日晚上，她约好友莉莉(化名)到蓝天路一家KTV门口集合，前往新温泉酒店后的酒吧给朋友过生日。虽然玩得很开心，但期间，梁梁不时向莉莉抱怨男朋友的事情。

　　11月29日零点前后，梁梁告诉莉莉，要出去和一个陌陌好友见面，谁知道很快一个人再次返回，过了会，梁梁说，又要出去见这个陌陌好友，此后一去不复返。

　　11月29日1点多，目击者在龙昆北路新温泉酒店公交车站附近的路口看到，一名男子冲向一名站在路边的女子，从身后抱住她，用刀连捅了女子的脖子3刀，接着听到女子惨叫着倒在地上，而男子则扭头跑了。

　　一时间，这个路口被群众围着，热心群众叫了救护车，也报了警。然而，却没能挽回这名19岁少女的生命。

　　“女孩子脖子处大量流血，当场死亡。”现场的民警介绍道。

　　莉莉在酒吧等了很久，却迟迟不见好友返回，不停拨打她的手机，却一直无人接听，突然接通后却传来噩耗：“梁梁在路上被人杀死了”。此时距离梁梁走出酒吧接陌陌好友仅过去了约半个小时。

　　迅速侦破

　　模糊监控分析出两人作案

　　36小时抓获嫌犯成功破案

　　是谁这么残忍，当街杀人？案件发生后，龙华警方高度重视，迅速启动命案侦破机制，并成立专案组全力开展侦查工作。

　　民警分析死者的致命伤为脖子处3刀，行凶目的明确疑似报复寻仇。

　　按照目击者的陈述是一名男子，然而，民警在调取事发路段监控排查的时候，却发现因为天黑当时事发路边的监控画面并不清晰。专案组民警并未放弃，仔细分析研究后发现，监控的一处角落非常可疑，因为梁梁曾跟着一名男子走入这个角落，然后离开，接着埋伏在附近配电箱后的行凶男子冲向梁梁进行捅杀，作案后行凶男子再次走向这处角落，接着调取路口前后的监控都找不到行凶男子的个人行迹，却能看到一辆电动车有进出的踪影。

　　神秘的角落也成了这个案子的关键。“我们分析出了目击者看到的这名行凶者，他还有同伙接应，至少负责开电动车接送了行凶者，而且是死者被杀前最后接触到的人。”龙华刑警陈伟君介绍。

　　很快，莉莉的笔录引起的注意：“死者出去接陌陌好友了。”“可能这是跟死者最后接触的人，这个男人立即被我们列为了重点作案嫌疑人。”陈伟君说，民警围绕陌陌、电话等记录迅速展开调查，很快锁定了陌陌新聊起来的一个网友梁某(18岁，海口人)，跟梁梁同是琼山区红旗镇人。

　　但当民警试图寻找梁某的时候却发现，梁某手机关机，甚至连夜辞去了在火锅店传菜员的工作，而且他的单位宿舍也不见人，梁某销声匿迹的种种迹象显示他存在重大作案嫌疑。

　　民警立即对嫌疑人梁某的行踪展开调查，发现他已逃往老家，民警随即赶赴红旗镇对梁某实施抓捕。11月30日17时许，经过长达16小时的蹲守，民警在琼山区红旗镇墨桥村将犯罪嫌疑人梁某抓获。

　　据梁某交代，民警发现躲在监控角落的人是同伙石某(17岁，保亭人)，是梁某的同事。当晚23时许，民警根据梁某的供述，在海口市美兰区桂林洋某处将其同伙石某抓获。之后，民警又根据石某的指认，在海口市中山南路某处的垃圾桶内找到作案用匕首一把。

　　目前，案件正在进一步审理当中。

　　案由始末

　　因感情纠葛他当街杀人

　　两名男子做足准备，开车接应，带刀埋伏，最终捅杀死者少女。此案中无论是死者还是主犯及同伙，最大才19岁，多大的梁子非得要人命呢？

　　经审讯，两人交代，梁某与死者梁梁两个月前通过陌陌聊天结识，期间见过五六面，也就是吃饭、喝酒、聊天。然而，近期，梁某却发现梁梁不太爱搭理他，甚至在陌陌上与多名男性聊天，他认为自己遭到了梁梁的背叛，心里非常气愤。11月25日，他便将自己的心情跟同事石某分享，提到想要教训梁某，后来还提出“干脆捅死”。

　　11月28日晚，两人下班后，梁某带着石某赶到宿舍，取了石某的弹簧刀以及一根伸缩棍，并申请了一个新的陌陌号码，让石某帮他跟梁梁聊天试探梁梁，约她出来喝茶，见梁梁答应邀约后梁某就更生气了。

　　民警介绍，两人到达现场后，石某用自己的电话拨通梁梁的电话，但让同事石某讲话，约梁梁到事发路口见面，而他则提前藏在配电箱后。当时梁梁与石某问询几句话后，便选择折回酒吧，但刚转头，梁某就持刀冲了出来，从身后抱住梁梁，捅杀了梁梁。

　　对话主犯

　　没想到杀她只想报复她

　　12月1日，主犯梁某坐在审讯室里，身材偏瘦、偏矮，在接受媒体采访的时候非常内向，言语甚少。“她骗我！”谈到杀害女友的原因时梁某这样说，他认为女友在陌陌上与多名男子暧昧，背叛了他的感情，他因此要报复女友。“没想到杀她，只想报复她。”

　　对话同伙

　　因义气帮忙现在很后悔

　　石某因提供刀具甚至协助梁某杀人，也因涉嫌故意杀人罪被刑拘。“是同事义气害了我。”石某说，虽然他比梁某小一岁，但却已是传菜领班，他比较看好梁某这个下属，觉得他虽然性格内向，但是却吃苦耐劳，踏实能干，因此当梁某跟他倾诉称：“女友陌陌上跟很多男的聊天”，提出想要教训女友时，他主动提出自己有刀，还愿意配合协助梁某实施报复女友的计划。给梁某开电动车，帮忙试探约梁梁出来，与梁梁见面，给梁某杀害梁梁制造机会。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·10岁男童住院输血染艾滋病 5家涉事单位均推责
  • ·洛阳市33种“大病”住院可报销 年度最高可报销37万
  • ·食药监局：安神补心丸等29批次药品抽验不合格
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 豫C621S2轿车司机请注意 交警部门在找你
  • 4日晚，解放路和凯旋西路部分路段封闭
  • 河南将施行大病补充医保 最高可报销90...
  • 到2020年，洛阳市洛北、洛南城区各增1...
  • 青海茫崖罹难者身份已初步确定
  • 新乡男子深夜潜伏公厕玩偷窥 女子如厕...
  • 洛阳市城市轨道交通1号线工程环境影响...
  • 网曝马蓉曾欲买黄牛票蹭红毯 嫌弃成本...
  • 多个新规今日起正式实施 帮你盯紧“钱...
  • 济源刚出生半小时的男婴 被遗弃在垃圾...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    蓬莱小区毁绿化带建车位没人管 已介入调查
    精彩图片
    载巴西甲级球队队员飞...
    英清洁工环游世界结良...
    一个一天中万人逃离的城市
    林宥嘉微博求婚抱得美人归
    精彩热帖

    丽江.石鼓.攀岩Party

    狂客视角 洛师的夜太美

    洛阳白马寺

    隋唐拍鸟— 红嘴蓝鹊
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    霍建华撞脸光头强

    娜扎化身糖果女孩...

    范冰冰耳朵狭长似精灵

    刘翔吴莎斐济低调完婚
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605