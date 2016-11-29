海口龙华警方快速破获“2016.11.29”故意杀人案件，抓获犯罪嫌疑人。警方供图

11月29日凌晨1点多，在海口龙昆北路一个路口处传出一名19岁女子的惨叫声，脖子大量流血后当场死亡。经过连续16个小时的作战，龙华警方成功擒获2名犯罪嫌疑人。原来，男子与死者陌陌(交友软件)结识后恋爱，但却因女子频繁与其他男子陌陌交流，心生不满，联合同事，骗约女子出来后当街捅杀报复。

南国都市报记者田春宇文/图

案发现场

少女路边见网友

被男友当街捅死

梁梁(化名)是一名19岁的少女，家是海口琼山红旗，在海口一茶店当服务员。11月28日晚上，她约好友莉莉(化名)到蓝天路一家KTV门口集合，前往新温泉酒店后的酒吧给朋友过生日。虽然玩得很开心，但期间，梁梁不时向莉莉抱怨男朋友的事情。

11月29日零点前后，梁梁告诉莉莉，要出去和一个陌陌好友见面，谁知道很快一个人再次返回，过了会，梁梁说，又要出去见这个陌陌好友，此后一去不复返。

11月29日1点多，目击者在龙昆北路新温泉酒店公交车站附近的路口看到，一名男子冲向一名站在路边的女子，从身后抱住她，用刀连捅了女子的脖子3刀，接着听到女子惨叫着倒在地上，而男子则扭头跑了。

一时间，这个路口被群众围着，热心群众叫了救护车，也报了警。然而，却没能挽回这名19岁少女的生命。

“女孩子脖子处大量流血，当场死亡。”现场的民警介绍道。

莉莉在酒吧等了很久，却迟迟不见好友返回，不停拨打她的手机，却一直无人接听，突然接通后却传来噩耗：“梁梁在路上被人杀死了”。此时距离梁梁走出酒吧接陌陌好友仅过去了约半个小时。

迅速侦破

模糊监控分析出两人作案

36小时抓获嫌犯成功破案

是谁这么残忍，当街杀人？案件发生后，龙华警方高度重视，迅速启动命案侦破机制，并成立专案组全力开展侦查工作。

民警分析死者的致命伤为脖子处3刀，行凶目的明确疑似报复寻仇。

按照目击者的陈述是一名男子，然而，民警在调取事发路段监控排查的时候，却发现因为天黑当时事发路边的监控画面并不清晰。专案组民警并未放弃，仔细分析研究后发现，监控的一处角落非常可疑，因为梁梁曾跟着一名男子走入这个角落，然后离开，接着埋伏在附近配电箱后的行凶男子冲向梁梁进行捅杀，作案后行凶男子再次走向这处角落，接着调取路口前后的监控都找不到行凶男子的个人行迹，却能看到一辆电动车有进出的踪影。

神秘的角落也成了这个案子的关键。“我们分析出了目击者看到的这名行凶者，他还有同伙接应，至少负责开电动车接送了行凶者，而且是死者被杀前最后接触到的人。”龙华刑警陈伟君介绍。

很快，莉莉的笔录引起的注意：“死者出去接陌陌好友了。”“可能这是跟死者最后接触的人，这个男人立即被我们列为了重点作案嫌疑人。”陈伟君说，民警围绕陌陌、电话等记录迅速展开调查，很快锁定了陌陌新聊起来的一个网友梁某(18岁，海口人)，跟梁梁同是琼山区红旗镇人。

但当民警试图寻找梁某的时候却发现，梁某手机关机，甚至连夜辞去了在火锅店传菜员的工作，而且他的单位宿舍也不见人，梁某销声匿迹的种种迹象显示他存在重大作案嫌疑。

民警立即对嫌疑人梁某的行踪展开调查，发现他已逃往老家，民警随即赶赴红旗镇对梁某实施抓捕。11月30日17时许，经过长达16小时的蹲守，民警在琼山区红旗镇墨桥村将犯罪嫌疑人梁某抓获。

据梁某交代，民警发现躲在监控角落的人是同伙石某(17岁，保亭人)，是梁某的同事。当晚23时许，民警根据梁某的供述，在海口市美兰区桂林洋某处将其同伙石某抓获。之后，民警又根据石某的指认，在海口市中山南路某处的垃圾桶内找到作案用匕首一把。

目前，案件正在进一步审理当中。

案由始末

因感情纠葛他当街杀人

两名男子做足准备，开车接应，带刀埋伏，最终捅杀死者少女。此案中无论是死者还是主犯及同伙，最大才19岁，多大的梁子非得要人命呢？

经审讯，两人交代，梁某与死者梁梁两个月前通过陌陌聊天结识，期间见过五六面，也就是吃饭、喝酒、聊天。然而，近期，梁某却发现梁梁不太爱搭理他，甚至在陌陌上与多名男性聊天，他认为自己遭到了梁梁的背叛，心里非常气愤。11月25日，他便将自己的心情跟同事石某分享，提到想要教训梁某，后来还提出“干脆捅死”。

11月28日晚，两人下班后，梁某带着石某赶到宿舍，取了石某的弹簧刀以及一根伸缩棍，并申请了一个新的陌陌号码，让石某帮他跟梁梁聊天试探梁梁，约她出来喝茶，见梁梁答应邀约后梁某就更生气了。

民警介绍，两人到达现场后，石某用自己的电话拨通梁梁的电话，但让同事石某讲话，约梁梁到事发路口见面，而他则提前藏在配电箱后。当时梁梁与石某问询几句话后，便选择折回酒吧，但刚转头，梁某就持刀冲了出来，从身后抱住梁梁，捅杀了梁梁。

对话主犯

没想到杀她只想报复她

12月1日，主犯梁某坐在审讯室里，身材偏瘦、偏矮，在接受媒体采访的时候非常内向，言语甚少。“她骗我！”谈到杀害女友的原因时梁某这样说，他认为女友在陌陌上与多名男子暧昧，背叛了他的感情，他因此要报复女友。“没想到杀她，只想报复她。”

对话同伙

因义气帮忙现在很后悔

石某因提供刀具甚至协助梁某杀人，也因涉嫌故意杀人罪被刑拘。“是同事义气害了我。”石某说，虽然他比梁某小一岁，但却已是传菜领班，他比较看好梁某这个下属，觉得他虽然性格内向，但是却吃苦耐劳，踏实能干，因此当梁某跟他倾诉称：“女友陌陌上跟很多男的聊天”，提出想要教训女友时，他主动提出自己有刀，还愿意配合协助梁某实施报复女友的计划。给梁某开电动车，帮忙试探约梁梁出来，与梁梁见面，给梁某杀害梁梁制造机会。