本报讯(记者胡方园通讯员高婷)正读初二的女孩小颖近来感到肚子发胀，食欲不良，妈妈给她买了增强胃动力的药也没有好转，到医院检查才发现她隐藏两年的“小秘密”——背着父母吃头发。

小颖近日总感觉胀气，饭量也很小。起初妈妈以为她是消化不良，可服药后也不见好转。于是妈妈带她去武汉大学省人民医院胃肠外科就诊。经胃镜检查发现，小颖的胃里有个黑乎乎的椭圆状物体；细一查看，胃里竟然满满都是头发丝，把小颖的胃撑到四倍大。由于数量多，无法在胃镜下直接取出，不得不经手术治疗。昨天，该院胃肠外二科朱旭医生在术后查房时询问得知，小颖背着爸妈吃头发已有两年。

朱旭说，之前他也接诊过精神压力导致“异食癖”的患者。小颖父母这才回忆起来，自从上了初中以后，父母对她的期望值越来越高，给她报了几个培优班，但小颖的成绩排名却一路下滑，优越感远不如前。几个月后，小颖放学回家就呆在房里不愿出来，变得不爱交流。

为何孩子会有吞食异物的“癖好”？该院精神科副主任王惠玲说，12岁到18岁是发育时期，因激素分泌影响，孩子内心会变得敏感，是出现精神问题的高发年龄，常出现啃指甲、拔头发等异常行为。她建议，孩子在这个年龄段，家长应成为能与他们平等沟通的知心朋友，而不应成为向他们一味施压的对立面。