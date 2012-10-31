英国《每日邮报》日前公布了英国女王去年的账单。报道称，账单中最引人注目的是，去年，女王共花费了140万英镑在白金汉宫招待各类客人。

根据王室津贴的年度报告，女王今年获得了4200万英镑的津贴，而她花在葡萄酒和烈性酒上的钱竟高达25万英镑。

女王每年约三分之一的时间都在招待客人(约为96000名)，在她的官邸里举办花园聚会、招待会和其他活动。

这个情况恰好是在白金汉宫改造计划引起轩然大波之际被披露出来的。为期10年的改造计划需要动用3.69亿英镑的公共资金。

在白金汉宫举行的聚会的菜单上，一瓶Gusbourne 2007年份的葡萄酒就需要60英镑。

女王最喜欢的宝禄爵香槟每瓶的售价也高达400英镑。

白金汉宫改造工程的费用将通过王室津贴的方式提供。该工程是自第二次世界大战以来女王伦敦住所进行的最大规模翻新工程，其中三分之一的现金留作皇家宫殿的维护。

王室津贴取自王室不动产管理局创造的收入。该局管理着过去由王室拥有但现在由政府拥有的房产和投资。

今年的津贴总额为4200万英镑。

商业内幕网站的数据还显示，津贴中有1950万英镑是用来为431名员工支付薪水的。

在2015年到2016年的津贴中，1600多万英镑被用于维护皇家宫殿和其他建筑物，400万英镑用于皇室家庭的旅行费用。

由于需要维修房屋，本年度女王津贴较去年增加了410万英镑。据《参考消息》