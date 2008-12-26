原标题：2016“中国最具幸福感城市”榜单发布

新华社北京12月1日电(记者陈振华)生活在快速发展的城市中，关于幸福，你有多少获得感？“2016中国最具幸福感城市”调查推选结果12月1日在京发布，成都、杭州、南京等城市上榜。

“中国最具幸福感城市”调查推选活动由新华社《瞭望东方周刊》联合中国市长协会《中国城市发展报告》共同主办，迄今已连续举办10年，累计9亿人次参与，是目前中国具有影响力和公信力的城市调查推选活动之一。

本届推选活动以“人民获得感”为主题。活动自6月启动以来，累计超过1128万人次参加了公众调查、抽样调查和大数据采集。经过活动组委会评审，最终，成都、杭州、南京、西安、长春、长沙、苏州、珠海、北京、上海十座城市被推选为“2016中国最具幸福感城市”；江苏太仓市，山东高青县，浙江余姚市，江苏江阴市，湖南长沙县，江苏宜兴市，浙江慈溪市，辽宁海城市，江苏昆山市，四川成都双流区十座县级城市被推选为2016中国最具幸福感城市(县级)。

“有序建设、科学开发、高效运行，打造和谐宜居、富有活力的现代化城市，让人们生活更加美好。”新华社副社长张宿堂在当天举办的“2016中国幸福城市可持续发展国际论坛”上表示，幸福城市十年小结，希望能成为一个新的起点，助推更多城市走上创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展之路。

联合国驻华系统协调员、联合国开发计划署驻华代表罗世礼在论坛上表示，已经开展十年的这项活动，“在中国是开创性的，它建议从纯粹的经济繁荣模式转向注重所有人的长期福利。”

本次推选活动的评价体系由新华社瞭望智库完成。组委会广泛吸取国内外专家学者意见，调查采集的大数据，涵盖居民收入、生活品质、城市向往、旅游向往、就业、生态环境、治安、诉讼咨询、交通、教育等十六大类50个指标。