原标题：中国民航将实现全球追踪客机上天每15分钟报位置

京华时报讯（记者 郝少颖）记者昨天从民航局了解到，自12月1日起，中国民航全面实现客机全球追踪监控，这将有助于提升民航安全监控能力，加强我国民航安全保障体系建设。

此次实施的客机全球跟踪监控，要求所有中国民航客机每15分钟或更短时间周期内，通过现有机载设备自动向地面运行控制部门发送飞机所在经度、纬度、高度和位置信息，以确保地面实时掌握飞行中的客机的准确位置。

据悉，民航客机向地面反馈位置信息并不是新的要求，此次民航局的通知，将反馈间隔时间缩短，信息内容明确。同时也与国际民航新规接轨。

记者注意到，去年11月11日，为防止类似马航MH370客机失联的事件重演，全球160个国家就使用卫星跟踪民航班机达成一项具有里程碑意义的国际协定，要求留出一个专门的无线电频率，供卫星跟踪飞机航行线路系统使用。根据新规定，全球客机今后每15分钟就得报告一次位置。

按照计划，将于2020年底前实现对我国民用航空器在各种运行状态下的全球无缝追踪监控；2025年底前将建成具有自主知识产权的航空器追踪监控体系。

此前，民航局还编制了中国民航航空器追踪监控体系建设方案和实施路线图，制定下发了《航空承运人例行航空器追踪监控实施指南》和航空承运人航空器追踪监控区域演示验证指导材料，组织开展了航空器追踪区域验证试点。