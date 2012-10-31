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相声演员大兵呛交警“你算老几” 录视频公开道歉
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 法制晚报 2016-12-02 09:35
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　　原标题：相声演员大兵交通事故问交警“你算老几” 发道歉视频

　　现场图

　　法制晚报快讯(特稿记者辰光)著名相声演员大兵刚刚通过网络发布视频，就其于今天下午发生交通事故时的不当言行道歉。

　　法制晚报(微信：fzwb_52165216)记者了解到，今天(12月1日)下午，相声演员大兵在湖南省长沙市发生交通事故，并在警察处理事故时质问警察“你算老几啊！”

　　今天下午开始，一段相声演员大兵呛声警察“你算老几”的视频开始在网络上传播，视频中著名相声演员大兵在一起交通事故的现场，对一旁处理事故的交警高声质问：“你算老几啊！”

　　同时视频还显示，大兵驾驶的是一辆越野型跑车，与其发生事故的是一辆非机动车，事故现场有多名过路群众围观。

　　今天晚些时候，大兵通过网络公开发布致歉视频，并介绍了事故发生的经过：“大家好，我是相声演员大兵，也是今天在网络上疯传的这段视频的主角之一。这个呢，是一个小的刮擦事件，我是当事人。当时我在按绿灯行驶，旁边有一位朋友骑着电动车闯红灯过来，因为我们当时都采取了制动措施，没有造成什么太大的损失，只是我的前保险杠被划了一道痕。当时可能是因为对方也没有认错，我情绪比较激动，如果给对方造成了困扰的话，在此我表示歉意。旁边的这位交警虽然也没做什么，也没说什么，但是我可能对他呢，有点态度不好，我队这位交警小伙子表示歉意。马上就到交通安全日了，在此，我恳请所有的朋友，一定要遵守交通规则，千万不要闯红灯，不要拿自己的生命开玩笑。还要提醒大家，咱们再行驶的过程中一定要遵守交警的指挥，服从交警。这件事给大家造成了困扰，我在此对大家表示歉意。”

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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