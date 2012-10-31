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习近平同塞拉利昂总统科罗马举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-02 08:58
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新华社北京12月1日电（记者李忠发）1日，国家主席习近平在人民大会堂同塞拉利昂总统科罗马举行会谈。两国元首决定将中塞关系提升为全面战略合作伙伴关系，以落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果为契机，全面拓展和深化两国各领域友好互利合作，更好造福两国人民。

习近平指出，中塞建交45年来，双方相互尊重、平等互信、互利共赢，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验，历久弥坚。双方要巩固政治互信，维护共同利益。中方愿同塞方加强政府、政党、立法机构、军队、地方政府等各领域人员交往。双方要深化互利合作，促进共同发展。中方鼓励中国企业和金融机构积极参与塞拉利昂基础设施建设和矿产开发互利合作，促进塞拉利昂工业化和自主可持续发展，愿支持塞方发展农业，提高粮食安全保障能力。双方要加强人文交往，增进彼此友谊。中方愿同塞方加强文化、教育、卫生、旅游、媒体、智库、青年、妇女等领域交流合作，积极开展疾病联合研究，支持塞加强公共卫生防控体系和能力建设。双方要在国际上加强配合协作，维护非洲团结。中方愿同塞方就联合国事务、气候变化、2030年可持续发展议程、非洲和平和安全等重大国际和地区问题加强沟通和协作，共同维护发展中国家正当权益。

习近平强调，中方对非洲联合自强和一体化进程快速发展感到高兴。我们将秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，把实现自身发展同助力非洲自主可持续发展紧密结合起来，实现合作共赢、共同发展。

科罗马表示，中国是塞拉利昂真正的、值得信赖的朋友。2014年塞拉利昂爆发埃博拉疫情最需要帮助的时候，中国率先驰援，并带动起国际社会共同行动。我愿向习主席、向中国政府和中国人民再次表示衷心感谢，塞拉利昂人民深深感受到中国人民的情谊。塞方坚持一个中国政策，钦佩中国发展成就，愿同中方加强各领域合作，落实好习主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的“十大合作计划”，推动塞中和非中全面战略合作伙伴关系不断深入发展。塞方愿密切同中方在国际事务中交流合作，加强相互支持。

会谈后，两国元首共同见证了外交、经济、基础设施建设、卫生等领域双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为科罗马举行欢迎仪式。全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海、国务委员杨洁篪、全国政协副主席李海峰等出席。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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