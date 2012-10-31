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微信回应“罗某笑事件”：将退回262.69万元赞赏金
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 腾讯科技 2016-12-01 17:51
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　　腾讯科技讯 12月1日，针对近日“罗某笑事件”，微信今日下午发表声明，声明原文如下：

　　关于“罗某笑事件”的赞赏资金，经深圳市民政局、罗尔先生、刘侠风先生以及腾讯方面四方沟通，由罗先生、刘先生提议，达成如下一致意见：

　　1、微信公众号“罗尔”(微信号：le20160328)的注册使用人罗尔先生将《罗一笑，你给我站住》一文的全部赞赏资金、2016年11月30日网友当日全天所有文章的赞赏资金原路退回至网友，经核算，共计2525808.99元。

　　2、与此事相关的另一个微信公众帐号“P2P观察” (微信号：p2pguancha)的注册使用人刘侠风先生将该微信公众帐号下《耶稣，请别让我做你的敌人》一文的全部赞赏资金原路退回至网友，经核算，共计101110.79元。

　　3、微信平台将在3天内(12月3日24:00前)，将上述两个帐号共2626919.78元的赞赏资金原路退回至用户零钱包。

　　4、如有用户未能按时收到款项，请将个人微信号、款项支付时间、赞赏金额发送邮件至：weixinzanshang@qq.com。

　　罗尔先生、刘侠风先生也委托我们发布声明，如下：

　　罗尔先生的声明

　　

　　罗尔【系微信公众帐号“罗尔(微信号：le20160328)”的用户】已授权委托深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通科技有限公司将本人微信公众帐号下《罗一笑，你给我站住》一文的网友全部赞赏资金以及2016年11月30日网友对该微信公众帐号当日全天所有文章的赞赏资金全额(共计人民币：2525808.99元)原路退回给赞赏者。

　　感谢广大爱心人士对小女罗一笑的关爱。

　　声明人：罗尔

　　2016年12月1日

　　刘侠风先生的声明

　　

　　刘侠风【系微信公众帐号“P2P观察(微信号：p2pguancha)”的用户】已授权委托深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通科技有限公司将本人上述微信公众帐号下《耶稣，请别让我做你的敌人》一文的全部网友赞赏资金(共计人民币：101110.79元)原路退回给赞赏者。

　　感谢广大爱心人士对罗一笑的关爱。

　　声明人：刘侠风

　　2016年12月1日

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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