腾讯科技讯 12月1日，针对近日“罗某笑事件”，微信今日下午发表声明，声明原文如下：

关于“罗某笑事件”的赞赏资金，经深圳市民政局、罗尔先生、刘侠风先生以及腾讯方面四方沟通，由罗先生、刘先生提议，达成如下一致意见：

1、微信公众号“罗尔”(微信号：le20160328)的注册使用人罗尔先生将《罗一笑，你给我站住》一文的全部赞赏资金、2016年11月30日网友当日全天所有文章的赞赏资金原路退回至网友，经核算，共计2525808.99元。

2、与此事相关的另一个微信公众帐号“P2P观察” (微信号：p2pguancha)的注册使用人刘侠风先生将该微信公众帐号下《耶稣，请别让我做你的敌人》一文的全部赞赏资金原路退回至网友，经核算，共计101110.79元。

3、微信平台将在3天内(12月3日24:00前)，将上述两个帐号共2626919.78元的赞赏资金原路退回至用户零钱包。

4、如有用户未能按时收到款项，请将个人微信号、款项支付时间、赞赏金额发送邮件至：weixinzanshang@qq.com。

罗尔先生、刘侠风先生也委托我们发布声明，如下：

罗尔先生的声明

罗尔【系微信公众帐号“罗尔(微信号：le20160328)”的用户】已授权委托深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通科技有限公司将本人微信公众帐号下《罗一笑，你给我站住》一文的网友全部赞赏资金以及2016年11月30日网友对该微信公众帐号当日全天所有文章的赞赏资金全额(共计人民币：2525808.99元)原路退回给赞赏者。

感谢广大爱心人士对小女罗一笑的关爱。

声明人：罗尔

2016年12月1日

刘侠风先生的声明

刘侠风【系微信公众帐号“P2P观察(微信号：p2pguancha)”的用户】已授权委托深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通科技有限公司将本人上述微信公众帐号下《耶稣，请别让我做你的敌人》一文的全部网友赞赏资金(共计人民币：101110.79元)原路退回给赞赏者。

感谢广大爱心人士对罗一笑的关爱。

声明人：刘侠风

2016年12月1日