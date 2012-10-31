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多个新规今日起正式实施 帮你盯紧“钱袋子”防诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-12-01 14:53
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　　资料图中新社记者 张云 摄

　　中新网12月1日电 银行卡同行异地取款、转账将免费，ATM机转账24小时内可撤销；网络直播迎来“史上最严”监管令；全面推广实施个体工商户“两证整合”改革等……一批新规自今日起实施，将直接影响老百姓的“钱袋子”、便利个体工商户登记。

　　【央行新规防范网络犯罪保护百姓钱袋子】

　　——分类银行账户

　　据央行所发《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自今日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户再新开户的，应开Ⅱ类户或Ⅲ类户。

　　Ⅰ类账户是全功能账户，资金流入流出无限额。Ⅱ、Ⅲ类账户则是虚拟电子账户，是在已有Ⅰ类账户基础上增设的功能逐级递减，资金风险逐级递减的账户。简单说，个人可将Ⅰ类账户作为“金库”，将Ⅱ类账户作为“钱包”，将Ⅲ类账户作为“零钱包”。

　　——ATM机转账24小时内可撤

　　为防范和打击电信网络诈骗，今日起，用ATM(自助柜员机)转账，除本人同行账户互转能实时到账外，本人跨行和向他人转账，24小时后才能到账；如对转账存疑，可在24小时内撤销。

　　——同行异地取款、转账免费

　　鉴于个人在一家银行只能开立一个Ⅰ类户，为方便个人异地生产生活需要，央行顺势取消同行异地存取款、转账的手续费，规定在年底之前，所有银行必须执行到位。这意味着银行卡异地同行收取“漫游费”将退出历史舞台，老百姓只用一张借记卡就能够“跑遍全国”。

　　资料图

　　【色情自残诈捐太辣眼 网络直播无法再“任性”】

　　网络直播井喷式发展，种种乱象涌现。喝火酒、假慈善，为吸粉丝，一些主播大打色情擦边球。12月起，网络直播迎来号称“史上最严”监管令，“实名制+黑名单”正式实施。

　　从今日起，互联网直播服务提供者应按照“后台实名、前台自愿”原则，对直播用户进行基于移动电话号码等方式的真实身份信息认证，对直播发布者进行基于身份证件、营业执照、组织机构代码证等的认证登记。在实名制基础上，直播服务提供者应当建立黑名单管理制度，对纳入黑名单的直播服务使用者禁止重新注册账号。

　　资料图中新社发 洪少葵 摄

　　【广告发布登记新规施行 擅发广告将受罚】

　　国家工商总局公布的《广告发布登记管理规定》自今日起施行。以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告发布登记的，由工商行政管理部门依法予以撤销，处1万元以上3万元以下罚款。

　　广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记，擅自从事广告发布业务的，由工商行政管理部门依照广告法相关规定查处。广告发布登记事项发生变化，广告发布单位未按规定办理变更登记的，由工商行政管理部门责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处1万元以上3万元以下罚款。广告发布单位不按规定报送《广告业统计报表》的，由工商行政管理部门予以警告，责令改正；拒不改正的，处1万元以下罚款。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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