原标题：重庆姐妹花从头到脚都一样，男友傻傻分不清无奈提分手

姐妹俩

很多双胞胎长大后会穿不一样的衣服，与对方区分开。然而，上周记者在观音桥街拍时偶遇一对双胞胎姐妹，二十多年来身上每件衣服都是一模一样，打扮一模一样会遇到不少囧事儿，男友送要礼物双份，追求者因分不清而主动提出分手。原来，这对姐妹花从小父母离异，她们高中就开始创业养活儿自己，穿得一样仅仅是为了公平。

双胞胎姐妹

从里到外每件衣服全都一模一样

昨日上午，记者在南坪协信星光时代广场见到这对姐妹花，两人不光长相、身高、胖瘦都几乎一样，衣服搭配也是一模一样。姐姐叫袁艺馨，妹妹叫袁艺珊，两人都是20岁，姐姐比妹妹早出生7分钟。姐妹花老家是重庆忠县，现在在湖北荆州长江大学读临床医学专业，读大三，现在两人在家做美食准备自主创业。

妹妹袁艺珊告诉记者，两人本来准备读影视编导专业，但因学费太贵才选择读医，她的成绩要比姐姐好，考上了重庆医科大学，但就是习惯了两人一直在一起，主动放弃了重医，选择了跟姐姐一个学校，从小到大两人都睡一张床，即使学校有两张床她们也会拿出一张床来放东西，另一张床用来睡觉。

妹妹比姐姐猜数字，姐姐每次都能猜中

两人还十分有默契，现场背靠背猜数字，妹妹比姐姐猜，不管猜多少次，姐姐始终能猜中。袁艺馨说，在穿着上她们喜欢尝试各种风格的衣服，从出生到现在二十多年，从里到外所有衣服都会穿得一模一样。妹妹起得要早，先选好衣服，姐姐则会帮忙参考，然后会跟着这种搭配穿得一模一样。

两姐妹每套衣服都一样

追求者因分不清两人而主动提出分手

两人穿得一模一样还闹出不少尴尬事儿。高中时，袁艺珊的同桌对她有好感，主动表白后，这位男同学约她去喝咖啡，没想到姐姐袁艺馨也跟着一路，因两人打扮的一模一样，追求者分不清谁是谁了，走到中间又会显得很尴尬，那位男同学一会儿走在姐姐旁边，一会儿走在妹妹旁边，最后还是没分清谁是谁。有了一次尴尬的约会后，这位男同学再没主动找她约会了。

男友分不清两人提出分手

袁艺珊说，自己以前还交往过一个男朋友，每次送礼物对方要送两份。如果只送给我的话会怕姐姐不高兴，后来因这位男生觉得耍朋友成本太高，就没再交往，现在我们一直单身。袁艺馨说，她和妹妹以后肯定都要有各自的生活，对于感情的事情顺其自然就好，目前的打算是先创业。

货车司机伸出头打望差点出车祸

正因为长得一模一样，生活中也闹出了不少笑话。去年，两人沿着香山国际公园散步，一前一后低头玩手机，中间相隔了10米左右，一位货车司机先看到妹妹又看到姐姐，司机以为自己眼花了，很好奇地探出头看个究竟，差点出了车祸，还被前面一辆车司机大骂一顿。

袁艺珊说，这样的趣事儿太多了，有一次学校组织参加接力比赛，一个跑完另一个又上，所有人都没看出来问题，只有班上同学捂着嘴巴笑。

父母离异姐妹花自己赚生活费

袁艺馨说，从小穿得一模一样是因为老家有种说法，双胞胎要穿得一模一样才能健康成长，长大后是为了公平，如果买不一样的衣服价格肯定不一样。“即使是买同一款衣服，我们看中了不同颜色，那也会每种颜色买两件。”

袁艺馨表示，她们上三年级时，父母时因感情不和而离婚，两人从到大基本都是在学校住读，放假就去奶奶家。可能正式因为父母离婚，比同龄孩子更独立一些，上高中时，两人就开淘宝店赚钱，虽然最后开垮了，还是学到了不少经验。大学时，每人的生活费只有1000元，想要买更多的衣服更好的化妆品，两人就开始自助创业，除了去美容医院做兼职，她们还自己做微商。两人因颜值高，美食做得好，自己做的小零食深得周围朋友喜爱。

袁艺珊说：“父母因感情不和而选择分开，我们也并没因此受到影响，反而变得更独立，如今我们自己创业完全能养活自己，虽然学医但并没准备去医院上班。”

父亲说法：

姐妹俩的父亲袁先生告诉记者，他是搞家装行业，女儿10岁时他就离婚了，当时是孩子的妈妈提出来的，两人一直很独立，从小到大他都没太操过心，他们选择回重庆创业也支持他们，从今年5月份，他也没再给两姐妹寄生活费了。只是两个女孩儿在外面，还是有点担心她们的安全问题。

同学说法：

高中同学何清莹告诉记者，两姐妹的独立性确实很强，当时她和两姐妹一起参加艺考，考广播电视编导专业，她还专门找了培训学校学习，两姐妹自学都考上了，后来因学费太贵而放弃，追他们的男生很多，现在单身可能还没遇到真心对她们好的男孩子。

来源：都市热报