原标题：女子分手后骚扰前男友要求其上电视道歉一个月

情侣闹分手本来是两个人的事情，但是却有人闹到六亲不认的地步。最近，家住蓬江区汇星园的覃先生，频收恐吓短信和骚扰电话，家门还莫名被撬，就连自己的亲朋好友也频收骚扰电话，他怀疑是前女友黎小姐“搞的鬼”，到底怎么回事呢？

社区发言人：屏姐；跟班记者：小礼。

爱到尽头各自走互相伤害又何苦

覃先生：“之前来搞已经是倒盖香炉了，前晚她又将香炉灰撒在这里，我还没扫，跟着她就上来，我说你如果真要这样搞就会搞出人命，是不是要搞出人命才罢休？她(前女友黎小姐)说我就是要这样。一直在挑战我的忍耐性。”

今年3月份，覃先生与黎小姐认识，本来以为遇到了“真爱”，但是后来的发展却让覃先生始料不及，至今想起仍阵阵后怕。

社区发言人屏姐：“这道门上面的什么是她(黎小姐)划的吗？”

覃先生：“是她划的。(屏姐：你索性换一道门。)是要换一道门，要等这些事情彻彻底底解决了(再换)。(屏姐：这么大的洞人能够钻进去的。)是能够钻进去，因为我之前就(从这里钻进去过)，之前这把锁换了一次了，锁芯换了两次，她过来撬，我还有视频，她带着头盔戴着口罩来撬来拆，一个女孩子她是可以来拆门的。”

这套房子是谭先生新买的，一心想着“成家立业”。今年4月份，覃先生与黎小姐迅速确认男女朋友关系，并一起住进了新房。本应是甜蜜的“二人世界”，事情发生变故是在6月份的一次朋友聚会上。

社区发言人屏姐：“第一次出现矛盾，就是你约了朋友出去玩？”

覃先生：“是的，她开始说她有事去不了，她后来才跟我说身体不舒服，说我不陪她。”

自从这次开始，覃先生和黎小姐之间就经常发生口角，甚至还遭遇了各种“恶作剧”。

覃先生：“一直吵一直吵，还剪烂我的衣服，盆栽也撒得满地都是，我都是任她搞，最终她还搬我的电视下来，开始动我的家私家电这些东西。”

覃先生说，黎小姐从6月到7月，两个月里一直都是这样吵吵闹闹。8月份开始变本加厉，不但堵锁眼还撬锁拆门，甚至搞得覃先生回家还要冒着生命危险。

覃先生：“从邻居家的窗爬过来，这边有一条横梁，抓着扶手走两步，探身抓着这边，这里有一个空调架。”

社区发言人屏姐：“哇！很危险的！这里几楼？(9楼)9楼啊！(覃先生：我试过两次，这样回家。)你真是冒着生命危险回家啊！(覃先生：否则你去哪里？这里永远都是自己的家，没理由自己的家都不回。三更半夜回来，锁眼被塞住你去哪里找人开门？)。”

覃先生说，现在邻居都“怕”他了，再也不敢让他翻墙回家了，但是前女友并没有停止“闹事”，现在连亲戚朋友都遭了秧。

覃先生：“现在我还收到邮件，叫我快点死。左邻右舍看到她都害怕，包括我的领导，现在不分时段，凌晨也好，12点1点3点五点，都收到电话。(屏姐：电话骚扰？)是的，所以逼得我……如果我真的拉黑她，她找不到我，就会(发邮件)说，你安心睡吧，明天你就知道了。第二天我回公司，同事又说，昨晚又收到电话，怎么回事，睡都没得睡。工作单位的同事，很多都被骚扰过，包括我家里的亲人都是这样。(屏姐：是24小时都打还是……)是，因为她现在很闲，她现在连工作都辞了。(屏姐：就是为了专门对付你？)是的。开始她看到我家里灯不亮，看一下就会走，我有时回家灯都不开，洗澡时都是拿手机照。(屏姐：就是担心她发现你回来了？)是的，又上来拆门……现在搞得神憎鬼厌这种地步了，和我的朋友都翻脸了。(屏姐：她家里人的态度是怎样的？)都是叫她不要再这样搞了，她的叔都说没这样的侄女。”

社区发言人屏姐：“大家由男女朋友发展到同居关系，其实你们了解得不是很深，就已经步入另一种关系了。(覃先生：是，跨越得太快了。)”

直到今年10月份，覃先生终于忍受不了了，所以与黎小姐签了一份协议，想“破财挡灾”。

覃先生：“在她所有人面前，大家达成一份协议，1万5千元解决所有事情，达成协议，签了名，印了手指印。”

社区发言人屏姐：“就是你们双方之间，无论情感也好，所以金钱瓜葛也好，所有的事情，随着这个协议了结了。”

覃先生：“没几天，11月4日，家里的现金和戒指她都拿走了。(屏姐：家里的现金她拿了多少？)她说是八千块，我的戒指她也拿了，然后反悔说，这个戒指我不要了，你折现给我，折四千块给我。达成协议之后，都是不能停下来，都是这样搞我真是没办法。”

覃先生本以为可以破财挡灾，但是事情并不如他所愿。但是，当屏姐拨通黎小姐的电话，黎小姐却对覃先生的的控诉矢口否认，更加提出了自己的“特别要求”。

屏姐VS黎小姐：“是这样，今天我们收到你的前任男友，应该是前任男友覃先生……(黎小姐：不好意思，我没有男朋友。)没有是吧？那可能是以前认识的吧。覃先生求助，就说跟你有金钱方面的纠纷，是吧？(黎小姐：嗯)因为他签了协议，说要还钱给你，但是还没有给，由于这方面的原因，他就说你骚扰他，你觉得这方面有什么要求，或者我们可以从中怎样协助你处理呢？(黎小姐：他有什么证据说我骚扰他呢？我有权利去追债，他拿一把刀出来，想砍人，你问一下他是什么意思呢。)讲一句公道的话，如果他真的有这样的过激行为，也不值得我们同情和帮助他，这样绝对是不对的，但是我觉得你们之间的事情，只不过是金钱方面的纠纷，大家无谓将矛盾激化，也不应该最后搞得大家好像仇人一样。(黎小姐：那你就叫他道歉吧，我在电视上看着，这样就满意了。”

覃先生VS黎小姐：“那你发那些东西过来是什么意思呢？(黎小姐：我有没有用QQ发给你呢？)你完全是用微信和邮箱发，我都截图了。(黎小姐：是不是我当事人说的？QQ微信这些被人盗是不是很正常的？)那骚扰电话又是怎样？我公司昨天还接到你的电话。(黎小姐：是不是我当事人的电话打给你呢？)”

覃先生认为，协议书上写明是今年春节前还钱，现在时间还没到，黎小姐就上门以各种方式“追债”实在是没有道理，但是如果还了钱就两清，他随时愿意还钱，但接下来黎小姐提出的要求让覃先生哭笑不得。

黎小姐：“那晚他拿刀(吓)人，可不可以向我道歉一声呢？我需要的是满意的道歉。(屏姐：怎样才满意呢？)伤害了我的人格，双重人格。(屏姐：你有双重人格？)(覃先生：你就是双重人格。)上电视台道歉一个月。”

覃先生认为黎小姐完全是无理取闹，根本不想解决问题，就是为了折磨他而已。

黎小姐要覃先生上电视台道歉一个月才满意，这个条件显然是太不合理。黎小姐为什么会提出这个这么刁钻的条件呢？他们二人背后还有怎样不为人知的故事呢？最终，屏姐最终能不能说服黎小姐降低要求？双方纠纷能否得以解决呢？

来源：江宁台