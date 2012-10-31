洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
女子分手后骚扰前男友 要求其上电视道歉一个月
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 华龙网 2016-12-01 15:14
分享到：

　　原标题：女子分手后骚扰前男友要求其上电视道歉一个月

　　情侣闹分手本来是两个人的事情，但是却有人闹到六亲不认的地步。最近，家住蓬江区汇星园的覃先生，频收恐吓短信和骚扰电话，家门还莫名被撬，就连自己的亲朋好友也频收骚扰电话，他怀疑是前女友黎小姐“搞的鬼”，到底怎么回事呢？

　　社区发言人：屏姐；跟班记者：小礼。

　　爱到尽头各自走互相伤害又何苦

　　覃先生：“之前来搞已经是倒盖香炉了，前晚她又将香炉灰撒在这里，我还没扫，跟着她就上来，我说你如果真要这样搞就会搞出人命，是不是要搞出人命才罢休？她(前女友黎小姐)说我就是要这样。一直在挑战我的忍耐性。”

　　今年3月份，覃先生与黎小姐认识，本来以为遇到了“真爱”，但是后来的发展却让覃先生始料不及，至今想起仍阵阵后怕。

　　社区发言人屏姐：“这道门上面的什么是她(黎小姐)划的吗？”

　　覃先生：“是她划的。(屏姐：你索性换一道门。)是要换一道门，要等这些事情彻彻底底解决了(再换)。(屏姐：这么大的洞人能够钻进去的。)是能够钻进去，因为我之前就(从这里钻进去过)，之前这把锁换了一次了，锁芯换了两次，她过来撬，我还有视频，她带着头盔戴着口罩来撬来拆，一个女孩子她是可以来拆门的。”

　　这套房子是谭先生新买的，一心想着“成家立业”。今年4月份，覃先生与黎小姐迅速确认男女朋友关系，并一起住进了新房。本应是甜蜜的“二人世界”，事情发生变故是在6月份的一次朋友聚会上。

　　社区发言人屏姐：“第一次出现矛盾，就是你约了朋友出去玩？”

　　覃先生：“是的，她开始说她有事去不了，她后来才跟我说身体不舒服，说我不陪她。”

　　自从这次开始，覃先生和黎小姐之间就经常发生口角，甚至还遭遇了各种“恶作剧”。

　　覃先生：“一直吵一直吵，还剪烂我的衣服，盆栽也撒得满地都是，我都是任她搞，最终她还搬我的电视下来，开始动我的家私家电这些东西。”

　　覃先生说，黎小姐从6月到7月，两个月里一直都是这样吵吵闹闹。8月份开始变本加厉，不但堵锁眼还撬锁拆门，甚至搞得覃先生回家还要冒着生命危险。

　　覃先生：“从邻居家的窗爬过来，这边有一条横梁，抓着扶手走两步，探身抓着这边，这里有一个空调架。”

　　社区发言人屏姐：“哇！很危险的！这里几楼？(9楼)9楼啊！(覃先生：我试过两次，这样回家。)你真是冒着生命危险回家啊！(覃先生：否则你去哪里？这里永远都是自己的家，没理由自己的家都不回。三更半夜回来，锁眼被塞住你去哪里找人开门？)。”

　　覃先生说，现在邻居都“怕”他了，再也不敢让他翻墙回家了，但是前女友并没有停止“闹事”，现在连亲戚朋友都遭了秧。

　　覃先生：“现在我还收到邮件，叫我快点死。左邻右舍看到她都害怕，包括我的领导，现在不分时段，凌晨也好，12点1点3点五点，都收到电话。(屏姐：电话骚扰？)是的，所以逼得我……如果我真的拉黑她，她找不到我，就会(发邮件)说，你安心睡吧，明天你就知道了。第二天我回公司，同事又说，昨晚又收到电话，怎么回事，睡都没得睡。工作单位的同事，很多都被骚扰过，包括我家里的亲人都是这样。(屏姐：是24小时都打还是……)是，因为她现在很闲，她现在连工作都辞了。(屏姐：就是为了专门对付你？)是的。开始她看到我家里灯不亮，看一下就会走，我有时回家灯都不开，洗澡时都是拿手机照。(屏姐：就是担心她发现你回来了？)是的，又上来拆门……现在搞得神憎鬼厌这种地步了，和我的朋友都翻脸了。(屏姐：她家里人的态度是怎样的？)都是叫她不要再这样搞了，她的叔都说没这样的侄女。”

　　社区发言人屏姐：“大家由男女朋友发展到同居关系，其实你们了解得不是很深，就已经步入另一种关系了。(覃先生：是，跨越得太快了。)”

　　直到今年10月份，覃先生终于忍受不了了，所以与黎小姐签了一份协议，想“破财挡灾”。

　　覃先生：“在她所有人面前，大家达成一份协议，1万5千元解决所有事情，达成协议，签了名，印了手指印。”

　　社区发言人屏姐：“就是你们双方之间，无论情感也好，所以金钱瓜葛也好，所有的事情，随着这个协议了结了。”

　　覃先生：“没几天，11月4日，家里的现金和戒指她都拿走了。(屏姐：家里的现金她拿了多少？)她说是八千块，我的戒指她也拿了，然后反悔说，这个戒指我不要了，你折现给我，折四千块给我。达成协议之后，都是不能停下来，都是这样搞我真是没办法。”

　　覃先生本以为可以破财挡灾，但是事情并不如他所愿。但是，当屏姐拨通黎小姐的电话，黎小姐却对覃先生的的控诉矢口否认，更加提出了自己的“特别要求”。

　　屏姐VS黎小姐：“是这样，今天我们收到你的前任男友，应该是前任男友覃先生……(黎小姐：不好意思，我没有男朋友。)没有是吧？那可能是以前认识的吧。覃先生求助，就说跟你有金钱方面的纠纷，是吧？(黎小姐：嗯)因为他签了协议，说要还钱给你，但是还没有给，由于这方面的原因，他就说你骚扰他，你觉得这方面有什么要求，或者我们可以从中怎样协助你处理呢？(黎小姐：他有什么证据说我骚扰他呢？我有权利去追债，他拿一把刀出来，想砍人，你问一下他是什么意思呢。)讲一句公道的话，如果他真的有这样的过激行为，也不值得我们同情和帮助他，这样绝对是不对的，但是我觉得你们之间的事情，只不过是金钱方面的纠纷，大家无谓将矛盾激化，也不应该最后搞得大家好像仇人一样。(黎小姐：那你就叫他道歉吧，我在电视上看着，这样就满意了。”

　　覃先生VS黎小姐：“那你发那些东西过来是什么意思呢？(黎小姐：我有没有用QQ发给你呢？)你完全是用微信和邮箱发，我都截图了。(黎小姐：是不是我当事人说的？QQ微信这些被人盗是不是很正常的？)那骚扰电话又是怎样？我公司昨天还接到你的电话。(黎小姐：是不是我当事人的电话打给你呢？)”

　　覃先生认为，协议书上写明是今年春节前还钱，现在时间还没到，黎小姐就上门以各种方式“追债”实在是没有道理，但是如果还了钱就两清，他随时愿意还钱，但接下来黎小姐提出的要求让覃先生哭笑不得。

　　黎小姐：“那晚他拿刀(吓)人，可不可以向我道歉一声呢？我需要的是满意的道歉。(屏姐：怎样才满意呢？)伤害了我的人格，双重人格。(屏姐：你有双重人格？)(覃先生：你就是双重人格。)上电视台道歉一个月。”

　　覃先生认为黎小姐完全是无理取闹，根本不想解决问题，就是为了折磨他而已。

　　黎小姐要覃先生上电视台道歉一个月才满意，这个条件显然是太不合理。黎小姐为什么会提出这个这么刁钻的条件呢？他们二人背后还有怎样不为人知的故事呢？最终，屏姐最终能不能说服黎小姐降低要求？双方纠纷能否得以解决呢？

　　来源：江宁台

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·达利园法式软面包被检出菌落总数超标达186倍
  • ·隐形银镜成了“吸尘器” 别让雾霾损害你的眼睛
  • ·两岁女童在保姆家中离奇死亡 全身现多处淤青
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南原公安厅厅长落马 被查前进办公室...
  • 新街跨洛河大桥主体工程建设已接近尾声
  • 河北省委原书记周本顺受贿案开庭 当庭...
  • 英气逼人！女子推车走数百米 老公一旁...
  • 青海茫崖发现一具50多年前罹难者遗骸 ...
  • 印度德里垃圾成山 50万人拾荒其上
  • 历经百年风雨 伊滨区黄氏家庙亟待保护
  • 卡斯特罗葬礼宾客名单公布 妻子孩子将...
  • 刘宛康到老城区调研棚户区改造、古城...
  • 史秉锐到洛龙区和伊滨区现场督导部分...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    蓬莱小区毁绿化带建车位没人管 已介入调查
    精彩图片
    载巴西甲级球队队员飞...
    叱咤风云的政要们青涩...
    一个一天中万人逃离的城市
    英清洁工环游世界结良...
    精彩热帖

    银发90后

    是野鸭吗？

    危险买卖

    冬日叶魅
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    霍建华撞脸光头强

    娜扎化身糖果女孩...

    范冰冰耳朵狭长似精灵

    刘翔吴莎斐济低调完婚
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605