中新网12月1日电 据韩媒报道，韩国济州海女文化1日被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，以原始捕捞方式增进自身权益、传承海洋安全和渔业丰收的传统信仰、通过社会共同体为地区经济发展注入动力的济州海女文化作为人类文化的普遍价值得到国际社会的认可。

据报道，海女是不使用潜水装备，徒手潜水捕捞的女性渔民。济州海女文化申遗成功是济州100个水产协会组织和海女会的所有海女、海女研究专家、地方政府和中央政府、全国国民各方努力的结果。

海女和学者们很久之前就要求政府为海女文化申遗，济州道政府于2011年12月成立“济州海女文化保存和继承委员会”，树立“海女文化世界化5年计划”，并于2015年向韩国文化财厅(文物局)提出申遗要求。

2013年12月，韩国文化财厅确定为海女文化申遗，于次年3月向教科文组织提交申遗申请，之后补充申请材料耗时2年。教科文组织评审机构去年6月对韩国提交的申请书进行了审查并上交最终报告，今年10月推荐将海女文化列入遗产名录。

教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会于当地时间11月30日在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴举行第11次会议，正式将韩国济州海女文化列入教科文组织人类非物质文化遗产名录。济州海女文化申遗成功耗时5年之久。

目前，海女老龄化严重，人数不断减少。截至去年年末，海女仅剩4377人。1970年海女人数为1.4143万人，到2010年减少64.7%，近5年减少504人。相反，加入海女队伍的“新兵”从2011年到2015年只有89人。海女中60岁以上占比高达85.7%，其中，70-79岁高龄者占42.4%，占比最大，80岁以上的也有11.7%。

报道指出，海女人数减少的直接原因是因老龄和潜水事故而死亡，最主要原因则是和劳动相比收入甚微。过去，海女们常说自己通过潜水捕捞送子女读了大学，而今靠潜水捕捞难以解决温饱。

去年，海女们靠潜水捕捞获得人均收入仅为553万韩元(约合人民币3.25万元)。每年在潜水捕捞时死亡的海女有10至12人，大部分为老龄海女。为了照顾老龄海女，部分水深较浅的海域被设定为老龄海女专用海域，但事故仍在频发。

12月14日，庆祝济州海女文化申遗成功的演出将在济州举行，届时政府将制定和宣布“海女宪章”。明年，济州道政府将确定“保存和继承海女文化的第二次5年计划”，并根据海女和道民意见指定“海女日”。济州道还将推进将海女指定为国家重要非物质文化等。其间，中央政府和济州道政府为保存海女文化每年投入巨额预算。