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男男性行为染上艾滋病 江苏最小者仅14岁
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报 2016-12-01 13:16
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原标题：男男性行为“染艾” 最小的仅14岁半

今日是第29个“世界艾滋病日”。昨天，江苏省卫生厅发布了今年全省艾滋病疫情的概况。今年我省新发艾滋病阳性者增速继续放缓，但男男性行为感染率仍然较高。调查显示40%的第一次男男性行为发生在大学入学前，专家呼吁，家长应该是性教育的第一责任人，中考、高考后的毕业季是高危性行为频发的阶段。通讯员 陈昌挺 扬子晚报记者 杨彦

官方发布

江苏新增艾滋病阳性者3218例

江苏卫计委发布，根据艾滋病综合防治信息系统统计，2016年1-9月，全省共报告检测各类人群780余万人次，比去年同期增加10.33%。新确证艾滋病病毒感染者和病人3218例，比去年同期增加7.48%，其中艾滋病病毒感染者2368例，艾滋病病人850例。

截至2016年9月30日，全省历年累计报告艾滋病病毒感染者和病人共有20373例。现存活艾滋病病毒感染者和病人17810例，累计报告死亡2563例。目前正在随访管理的感染者和病人17220例，较去年同期增加23.86%。

省卫生计生委分析，我省艾滋病流行主要呈现5个特点：

一是增速持续减缓。2015年增长幅度首次低于10%，2016年1-9月较去年同期相比增长幅度为7.48%。二是男男性行为人群中，艾滋病病毒抗体阳性率维持在8%左右，远高于一般人群和其他高危人群。三是艾滋病流行波及范围广，地区差异大。累计报告数居前5位的设区市分别是南京、苏州、无锡、南通、常州。四是性传播持续成为主要传播途径。五是受艾滋病影响人群进一步增多，流行模式多样化。

让我们跟孩子开诚布公谈谈“性”

“我们这几年遇到的病例，有的孩子年纪轻轻检查确认阳性，家长在诊室就哭得昏天黑地的。”还锡萍是江苏省疾控中心性病艾滋病防制所所长，在工作中，她见过不少“染艾”的悲剧。在她看来，社会在变，家长已经不能再做“鸵鸟”，儿童的性教育，应该是艾滋病防控的第一步。

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男男性行为染上艾滋 江苏最小的只有14.5岁

确认通过男男性行为染上艾滋的，江苏最小的只有14.5岁。这还不是孤例，同样的情况，南京年纪最小的是15岁。虽然江苏艾滋病总体保持低流行的态势，但男男同性传播上升速度明显，青年学生中艾滋病病毒抗体阳性者报告数也在逐年增多。

还锡萍告诉记者，曾有大学生志愿者做过一次100多人的大学中男男性行为者的调查，在初中阶段发生第一次男男性行为的占3.6%，高中发生第一次的占16%多，而在高三毕业到大一前发生第一次的，约占20%。就此来推算，有超过40%的男男性行为者在大学入学前就已经有过第一次男男性行为。从确诊艾滋病病毒阳性者的问询中，高中毕业季是高危性行为频发的阶段。高考前学生生活上了“紧箍咒”，考试结束后，终于可以放松，“爱干什么就干什么”，家长多年的劳累也告一阶段，可能疏于对孩子生活的关注，于是，孩子的高危性行为就发生了。在一次高危性行为中，孩子就染上艾滋病的病例也是有的。

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初中起性教育话题要更“大胆”

还锡萍说，家长应该是性教育的第一责任人，并且在孩子不同年龄，性教育的侧重点也不一样。6岁以下着重让孩子意识到两性的差异，小学阶段无论男女，要教孩子保护好自己。初中阶段孩子们进入发育期，谈性也不能止于生理结构，性的道德、性的魅力都要涉及。

还锡萍提醒，现在的社会已经发生了巨大的变化，网络交友软件众多，孩子怎样跟不安全的性说不，如何在派对等一些特殊的场合保护好自己，家长要承担起教育的责任，也要支持学校做好教育工作。并且，这项工作一视同仁，孩子学习成绩好也不能忽视。学习是一个方面、生活是一个方面，生活是需要单独来教育的。

新举措

高校防艾 引入辅导员力量

据省卫生计生委发布，为扩大艾滋病监测检测覆盖面，我省共设置各类人群监测哨点136个，每年监测各类高危人群近5万人。全省艾滋病检测网络已扩展到1个省级确证中心实验室、18个确证实验室、13个市级筛查中心实验室以及680个艾滋病筛查实验室、1706个艾滋病检测点。

省疾控性病艾滋病防制所闫红静主任医师还介绍，我省还对全省高校校医院进行了防艾师资培训，此外还在防艾工作中引入了辅导员的力量。去年，南京大学、河海大学、南京医科大学、南京师范大学、南京信息工程大学、江苏海事职业技术学院等6所高校成为我省遏制艾滋病专项行动的试点高校。2016年6所高校有300名以上辅导员接受防艾培训。校园防艾“百千万行动”也正在酝酿中，行动计划选择全省100所高校进行1000场讲座，培养10000名大学生志愿者。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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