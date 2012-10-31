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海昏侯刘贺玉印是鸮钮造型 系汉代考古首次发现
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网江西频道 2016-12-01 14:39
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　　原标题：刘贺玉印是罕见鸮钮玉印为我国汉代考古首次发现

　　海昏侯国考古成果展正在省博物馆火热展出，展厅内首次展出了西汉第一代海昏侯刘贺身份的直接证据——刘贺玉印。11月30日，记者从南昌汉代海昏侯国遗址管理局获悉，经专家考证，刘贺玉印的造型为“鸮(xiao)钮”，鸮钮玉印在此前我国的汉代考古中从未发现过。

　　印文“刘贺”二字为阴刻篆书，左右等分。

　　玉印印钮为鸱鸮图/记者许南平

　　在刘贺墓中，出土了“刘贺”玉印、“大刘记印”玉印、无印文龟钮玉印材、“海”字青铜印等各式印章。这枚“刘贺”玉印，是汉代常见的“方寸之印”，印面边长2.1、通高1.5厘米(汉代一寸约合2.3厘米)。印文“刘贺”二字为阴刻篆书，左右等分。字迹线条粗细基本一致，空间分割讲求匀适，显示出方朴端重的艺术风格。

　　出土之初，玉印被淤泥包裹，印钮难辨真容，有专家根据造型初步判断为蟾钮，后经仔细清理，印钮形态显露出禽鸟特征，又有专家认为是凤钮。近日，经专家考证，该玉印造型匐身回首，短尾疏翅，瞠目钩喙，眉耳毕现，为“鸱(chi)鸮(xiao)”的造型，也就是我们平时所说的猫头鹰。这只“鸱鸮”工艺精娴、生动鲜活、殊为奇特，在此前我国的汉代考古中从未发现过。

　　鸱鸮的形象很早就出现在我国古代文献典籍中。《诗经》用“鸱鸮鸱鸮，既取我子，无毁我室”的呼号，表现了母鸟目睹幼鸟被猫头鹰抓走时的极度惊恐和哀伤。《史记·贾谊列传》记载，西汉文帝时著名政论家贾谊被贬为长沙王太傅，看到有鸮飞入舍中，认为会给自己带来折寿的厄运，悲痛伤感，特别作《鸮鸟赋》来自我安慰。由此可见，鸱鸮的形象在汉代已被视为凶鸟。

　　在传世文献有关刘贺不多的记载中，竟也出现了枭(鸮)的身影。《汉书·武五子传》记载，汉宣帝地节四年九月，山阳太守张敞奉命查看软禁中的废帝刘贺在故昌邑王宫内的情状。他在给汉宣帝的报告中说，“我想用话触动他，观察他的心事，就用恶鸟试探他，说：‘昌邑多枭。’刘贺回答说：‘是的，以前我西行到长安，根本没有枭。回来时，东行到济阳，就又听到了枭的叫声。’”这段对话人们有着不同的解读，或认为刘贺有些大大咧咧没心没肺，或表明刘贺犹记得当年凶事谨言慎行。

　　学术界普遍认为，以当时公认的凶鸟作为个人私印的印钮，无论如何都是非常反常的。这是刘贺本人的创意还是他人所为？这些都有待未来的深入研究为世人带来答案。(王旭、记者陈文秀)

　　来源：江南都市报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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