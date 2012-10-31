中新网12月1日电 据美国媒体12月1日报道，除了坐牢与罚款外，加拿大一所地方警察局想出了处罚酒后驾车的新方式：若有驾驶人因酒驾被捕，被警察载往拘留所的路上，须强迫收听“五分钱”( Nickelback)摇滚乐团的歌曲。

加拿大爱德华王子岛省(Prince Edward Island)肯辛顿警察局(Kensington Police Service)日前通过社交网站宣布了针对酒后开车驾驶人的“圣诞红利大放送”。

肯辛顿警察局指出，每逢年底假期期间，由于亲友聚会、公司聚餐等社交场合增加，难免有较多喝酒机会，在这种情况下，民众最好预先安排聚会结束时要由谁负责开车，或者事先记下出租车业者的叫车专线电话，或者讲好直接在友人家里过夜，“大家要尽一切可能，避免出现酒后开车的情况。”

肯辛顿警察局强调：“警方一定会查缉那些愚蠢到认为自己喝了酒还可以开车上路的驾驶人，当我们逮到你的时候，除了巨额罚款、法律刑责以及吊销驾驶执照1年之外，我们还会提供你一份额外的礼物，那就是——载你到拘留所的路上，全程让你收听五分钱乐队的卡带。”

这篇贴文在26日发表于社交网站之后累计已有1943个分享。有网友在肯辛顿警察局的贴文底下回应写道：“残忍且不寻常的处罚方式。”

报道称，加拿大人对这个乐团的音乐喜好呈两极：要么极爱，要么极恨。