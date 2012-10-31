原标题：网曝“航班被插队机长让乘客下机‘示威’”官方回应：当事机长已被停飞并解除职务

云南网讯(记者杨之辉)“城会玩！西双版纳飞昆明一航班遭插队延误，机长让乘客下机抗议，为其出气！”11月30日，一个视频在微博上流传：11月28日凌晨，西双版纳嘎洒机场祥鹏航空飞昆明8L9917航班延误，机长称航班被其他航空公司班机插队，为了给机场施压，他竟然在停机坪上让乘客下机抗议。

记者从祥鹏航空获悉，对于因机长行为不当导致部分乘客误入停机坪和航班延误，祥鹏航空高度重视，已第一时间对当事机长进行停飞、并解除一切相关职务的处理。

事件：航班被插队机长让乘客下机“示威”

11月28日凌晨，云南祥鹏航空由西双版纳飞往昆明的客机，机长因不满被“插队”延迟起飞，呼吁乘客下机到停机坪“抗议”，不少乘客响应下机踢毽子、自拍。涉事客机编号为8L9917，原定在11月28日凌晨零时5分由云南西双版纳嘎洒国际机场飞往昆明。

据一名男乘客描述，到零时40分，机长突然向乘客称，航班被大公司的航班“插队”，要延迟起飞。当时机长向乘客说：“我很生气，现在请大家再次下机，我们现在先不出发，给机场方面施个压，为我出出气。”

机长的提议获乘客一致赞同，纷纷走到停机坪上散步、自拍，有人甚至在飞机旁围圈踢毽子。

“抗议”开始不久，机场与航空公司便达成协议，机长前来劝乘客返回机上起飞离开，“已经投诉到监管局去，现在我希望大家最后配合一下，给我个面子。”但此时多名乘客感到不快。有人怒斥机长对他们“呼之则来，挥之则去”：“我们是听你的才下来的知道吧？你让我们下来我们就下来，让我们走我们就走！”

最终，有12名乘客当场办理手续，终止行程。最后航班于凌晨3时才成功起飞，到达昆明已凌晨4时。

官方回应：当事机长已被停飞并解除职务

30日下午，祥鹏航空回应称，11月28日凌晨，祥鹏航空8L9917西双版纳-昆明航班从西双版纳机场起飞时，飞行机组在与机场方面因航班起飞保障工作中产生沟通误解，导致航班延误。其中12名乘客终止行程，祥鹏航空为这12名乘客免费提供在西双版纳期间的住宿保障，并提供后续机票免费改签。

同时，对于因机长行为不当导致部分乘客误入停机坪和航班延误，祥鹏航空高度重视，已第一时间对当事机长进行停飞、并解除一切相关职务的处理。同时，祥鹏航空正进行事件深入调查，严肃处理相关责任人，开展内部教育，坚决避免此类情况再次出现。

来源：云南网