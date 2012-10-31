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刑释男子诈骗网恋女友800万元 自称有投资渠道
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-12-01 14:34
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　　原标题：谎称高回报骗女网友800万

　　男子王某在婚恋网站认识刘女士后，以交友为名骗取对方信任后，借口投资可获得高回报，陆续诈骗对方共计800余万元。北京晨报记者昨天获悉，北京市二中院一审以诈骗罪判处王某有期徒刑15年，并处罚金1.5万元。

　　治病同时不忘诈骗

　　今年49岁的王某曾因吸毒被劳动教养一年，因故意伤害罪同年被判刑5年，2005年10月释放。2011年，王某被查出患有癌症，就医同时还实施了诈骗。

　　经查，2011年至2013年间，王某以交友为名，骗取刘女士的信任，以高额回报为诱饵，谎称将资金交给专家炒股、通过证券公司投资实体项目，并冒充他人签署借条，多次骗取对方800余万元，赃款被全部挥霍。

　　谎称投资有高回报

　　刘女士说，2011年初，她通过婚恋网站认识了王某，对方自称经营公司，做投资业务。因王某称朋友袁某是炒股专家，能保证较高的固定收益，于是她和王某签订协议，把钱由王某转给袁某，每月支付固定收益。起初几个月，她还能拿到收益，后王某称把收益转换成本金进行累积。

　　2012年5月，刘女士想连本带息将钱收回，王某称朋友徐某是一家证券公司的主管，手里吸纳了很多资金，可以投资实体企业，利息非常高。于是，刘女士把之前投入的炒股本金和收益一并转给了徐某，后又抵押了两套房产。

　　次年2月，王某称利息涨了，让刘女士追加资金。刘女士又将这两套房产进行二次抵押。

　　刘女士说，王某还用她的多张信用卡套现40万元，最后都是她个人还清。2014年1月20日，找不到王某的刘女士向警方报案。同年9月23日，被网上通缉的王某骑摩托车时因违章被交警查获，随后被抓。

　　伪造借条钱被挥霍

　　王某认可指控，他说，因刘女士称手上有点闲钱，可以投资，其就答应给她8%的月息。其每个月都给她写一张欠条，都是利滚利计算。刘女士的钱都用于投资股票期货、快递站、彩票站、赌石店里了。

　　2013年，刘女士找社会上的人向王某催债，王某不敢露面，其经营的快递站、彩票站和赌石店也经营不下去，期货和股票也都赔了。他继续骗刘女士投资并伪造借条。最终，二中院认定王某构成诈骗罪。

　　记者颜斐

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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