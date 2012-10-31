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大量女生借贷不雅照网上流传 借钱条件不止裸身
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-01 14:25
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　　疑为借贷双方聊天截图。图片来源网络

　　原标题：大量女生借贷不雅照疑遭泄露

　　京华时报讯(记者张淑玲)昨天，有网友微博爆料称，大量女学生通过“借贷宝”借钱时应出借人要求留下的裸照、视频正在流出。

　　记者在疑似泄露的照片中发现，一女子裸露上半身，胸前放置着一张“借条”，上面写着，“我叫任×，于2016年9月21日，通过借贷宝方式，向王伟借款人民币6000元，利息每个月400，借款一个月，于2016年10月22日还清，如果逾期不还，后果自负”，该张“借条”的内容下面签着“任×”的名字，以及日期“2016年9月21日”。

　　在另一张照片中，记者看到是一裸露着上半身的女子，右手举着自己的身份证放置于胸前。该身份证信息显示，该名女子生于1999年，今年才17岁。

　　昨天凌晨1时59分，一网友以“在看借贷宝那个10G的压缩包，我真心觉得那帮姑娘疯了……”为题发微博称，“该不是说她们穷疯了，而是说脑子真的不好。”该微博称，借款的女子大部分出生于1993年到1997年，也有个别1981年、1982年，“她们借钱的条件不光是裸照……”截至记者发稿，阅读量已经超过136万。

　　记者查询“借贷宝”官网发现，该网站是由九鼎集团打造的互联网社交金融平台，公司核心团队皆来自国内外知名金融机构、法律机构，以及百度、阿里、腾讯等知名互联网公司，其是通过熟人连接实现金融交易。在如何借钱方面，“借贷宝”官网还介绍称无需审批审核，熟人借贷，借钱者需实名，出借者化名。

　　记者昨晚与“借贷宝”方面取得联系，一名值班员工表示，借钱女孩裸照外泄事件是借钱人与出借人私下交易时的一个情况，借贷宝平台不会参与该借贷情况，“我们不参与双方的借贷，是不法分子利用平台进行的放贷，也是当事人为了获得贷款，私下找放贷人借钱，我们也提醒广大用户，如果遇到这种情况，第一时间保留证据，向警方报案，我们会配合公安和司法机关进行调查”。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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