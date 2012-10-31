11月30日，澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者接到家住上海市浦东新区张江镇的刘先生的爆料。刘先生称，近日家中晾晒的衣物多次被盗，并向记者提供了窃贼作案的视频。

11月27日，刘先生已就此事向张江镇派出所报警。记者从上海市公安局浦东分局获悉，目前案件仍在进一步调查当中。

刘先生说：“之前被偷了4次，周六晚上那次是第五次。一共丢了有40、50条内裤，还有一些袜子，还有10双左右的鞋子。”10双鞋子价格大概有7000到8000元，其中还包括一双价值2300元的意大利手工皮鞋。

刘先生告诉记者,第一次发生的时候，自己并不知情。只是突然有一天，发现自己都没有内裤穿了。这才开始想，内裤可能是被偷了。之后就又买了十几条内裤，但是过了一星期就又都不见了。刘先生说：“我觉得很奇怪的是为什么小偷别的不偷，偏偏专挑内裤，袜子和鞋子。”

刘先生居住的是一栋老式公寓楼。他同一名室友居住在该楼的6层。晾晒衣物的地点是6层到7层之间的一处阳台。在第二次丢失衣物后，刘先生请房东在这里安装了防盗门。不过，衣物丢失的事情还是没有停止。

在第四次发生衣物失窃之后，刘先生在该处阳台安装了摄像头，于是就拍摄到了嫌疑人行窃的画面。从监控视频来看，案发时是11月26日晚11时08分，嫌疑人偷走了圆形晾衣架上几乎所有衣物，随后又返回现场，偷走了放在阳台鞋架上的几双鞋子。

刘先生说：“这次丢的时候，我室友就下楼吃了个饭，估计可能也就40分钟不到，就被偷了。到了早上才发现，早上去找衣服穿的时候。”他随后便报了警。目前，该起案件相关的调查工作，正在进一步开展当中。

(澎湃新闻)