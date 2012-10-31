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北京遭虎袭女子向死去母亲道歉：主要责任在我
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-11-30 15:15
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　　老虎伤人主角现身讲述虎口逃生之后向前向后

　　原标题：“八达岭老虎咬人案”当事女子上节目公开道歉

　　[观察者网综合] 北京八达岭野生动物世界老虎咬人事件余波未断。11月29日晚，在辽宁卫视播出的电视节目《有请主角儿》节目上，被咬女子赵菁首次现身荧屏前，讲述事件经过。在节目中，被嘉宾问到主要责任在谁，赵菁回答在自己，没想到自己的粗心大意造成了与母亲天人永隔的后果。但赵菁同时表示：“是我们的责任，我们承担。但不能因为我们的责任而说园方没责任。”

　　赵女士在节目中称，事发的东北虎园与其他的猛兽区不同，是U字形的，在U字形顶端没有警示标志，导致了自己的疏忽。

　　被咬女子在节目上讲述事件经过

　　主持人李晓峰问道，对于网上的谩骂是否感到委屈，赵菁回答：“不委屈，说我的我都不委屈，的确是我错了，我疏忽大意，我造成了我母亲的离世。”对于网上说不应该下车，赵菁表示部分认可，但自己是误认为是休闲区才下车，园方没有及时救助也有责任。

　　赵菁指出，母亲被抬到园方救护车上后，并没有急救人员进行急救措施，比如止血包扎，母亲被送到医院已经是被咬伤40分钟后，尸检报告显示是因失血性休克。随后，赵菁在节目中展示了完整视频。

　　赵菁在节目中表示，不认同政府出台的调查报告，与园方的协商也停滞不前，于是在11月22日正式起诉园方。八达岭野生动物园曹经理对此回应，如果能协商一致最好，不能的话，就依法依规处理，接受法院最终裁决。

　　11月22日，伤者父亲赵先生曾到延庆法院正式起诉涉事动物园，索赔包括丧葬费、死亡赔偿金、精神损害赔偿金等共计155万余元。立案后，赵菁与家人还向延庆区法院递交了《指定管辖申请书》。律师称，考虑到延庆区政府地方保护倾向明显，延庆法院会因行政干预难以保证本案公平公正审理，案件原告申请指定管辖。此外，诉状中指出八达岭野生动物园过错时，写明被咬女子母亲下车施救没有任何过错，行为性质属于“见义勇为”。

　　据介绍，《有请主角儿》是国内第一档“新闻亲历互动真人秀”节目，选取最热门、最具争议的新闻热点人物参加。

　　与雷朋对话如下：

　　雷朋：主要责任在谁？

　　赵菁：是我。

　　雷朋：你觉得妈妈会原谅你吗？

　　赵菁：我妈妈会原谅我，我也不会原谅我自己。

　　雷朋：赵菁我知道你为什么，为什么掉眼泪，掉眼泪里面有悲伤的成份，更大的成份是对自己的不原谅对吧。现在告诉我，有没有想过这一生怎样赵菁才能原谅赵菁呢？看最后一眼的时候你跟妈妈道过歉吗？

　　赵菁：道过。

　　雷朋：说出来了吗？

　　赵菁：没有说，我跪在那。

　　雷朋：为什么不敢说出来？为什么不敢把自己的歉意说出来。

　　赵菁：说不出来。

　　雷朋：为什么？

　　赵菁：还是太难受了。

　　雷朋：还是因为你知道说出来妈妈也听不见了？

　　赵菁：对。

　　雷朋：那我告诉你，你知道说出来谁听见很重要吗？赵菁的建议要说出来赵菁听见很重要你懂吗？我要的答案就是赵菁这一生怎样才能原谅赵菁？因为赵菁不能永远活在对自己的不原谅里，那样这一生都不会再有幸福。为什么不说出来，你觉得妈妈听得见吗？

　　赵菁：听不见。

　　雷朋：你觉得你听得见吗？

　　赵菁：听得见。

　　雷朋：你怎么知道妈妈听不见呢？其实妈妈她应该听见，而且赵菁需要说出来。但是你在最后一眼的时候心里想，嘴上却没说吧。

　　赵菁：没有说。

　　雷朋：因为你都原谅不了自己对吧。所以这个歉你不敢道，一个不可能被原谅的歉你不敢道，真正的不原谅是自己对自己的不原谅，你需要说出来。现场的扩音设备不错，妈妈不在这儿了，妈妈也在天上，你需要说出来，你需要听见，她，她有权利听见。

　　赵菁：妈妈，我没有想到你来到北京20天之后我就会跟你天人永隔，我以为粗心大意就像小时候做错了一道题一样，用橡皮擦了还可以改，可是我没有想到，我的疏忽大意造成了你永远离开了我。我错了，我也很想你，我一直觉得你没有死，我一直觉得你还活在这个世上，我从来就没有觉得你离开过我。我希望你下辈子还做我的妈妈。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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