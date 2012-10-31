洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
白血病女童父亲罗尔被曝有3套房2辆车
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 未来网 2016-11-30 14:43
分享到：

　　原标题：“罗一笑你给我站住”刷屏曝罗尔有3套房2辆车

　　今天，全国人民的朋友圈都在转发关于深圳女孩“罗一笑”的文章。《罗一笑，你给我站住》一文突然以爆发之势在朋友圈刷屏。

　　资料图

　　朋友圈中募捐的消息不少，但甚少有一文能让全国人民如此统一地刷屏，满满占据了朋友圈。

　　罗一笑的背后是什么故事？其实从他的父亲罗尔的同名微信公号“罗尔”上可获知一二。

　　女儿患白血病

　　转发一次公号文章朋友公司捐款一元

　　综合媒体报道及罗尔微信公号文章可知，罗一笑是一名患上了白血病的5岁深圳女孩，她的父亲叫罗尔，曾就职于《女报？故事》，但今年1月该杂志停刊后，他就成了闲人。9月8日，他的女儿笑笑查出了白血病，住进了深圳市儿童医院。

　　

　　昔日的笑笑

　　发布在“罗尔”微信号上的《罗一笑，你给我站住》一文披露了孩子患病后这一家的窘境。

　　23日下午6点，笑笑再次病危，又进了重症监护室。

　　病床推进重症室的时候，我附在笑笑耳边祝祷：宝贝你一定要好好的出来。眼泪忍不住刷刷地流。

　　文芳趴在我的肩膀上哭。重症室的费用，每天上万块，她悲痛我们花不起这个钱，更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命。

　　我不敢再流泪，东拉西扯，要把文芳从悲伤中拉扯出来。

　　重症室门外的长椅上，睡着一位父亲，笑笑21日凌晨进重症室的时候，他就在长椅上睡着。我和他拉扯起来，竟然是老乡，湖南汨罗人。老乡在宝安捡垃圾，他十岁的儿子读四年级，几天前，儿子被的士撞成重伤，昏迷不醒，一直在重症室抢救，老乡就一直在重症室门外等着，困了就在长椅上睡一下，饿了就吃碗方便面。我问老乡，为什么不回家等呢，等在这里，你见不到儿子，也帮不上任何忙。老乡说：回到没有儿子的家，睡不着。

　　办完笑笑入住重症室的手续，我和文芳回到家中，才理解那位父亲为什么要睡在重症室门外。没有女儿的家，显得格外冷清，在任何寒流都寒冷。朋友叫我出去喝酒，我没答应，不敢丢下文芳一个人在家中，我甚至不敢独自读书。

　　文芳前一晚在医院又是一夜没睡，我想她早点休息，她却翻来覆去地睡不着，直到叹息把我们淹没。

　　星期四，不是探访日，我和文芳还是早早地去了医院，只想从医生口中得到笑笑的好消息。医生都很忙，三言两语的介绍，根本解决不了我们的忧虑。

　　正好，文芳的两位闺蜜来医院探访了，我把文芳交给她们，自己跑了。

　　我去跑各种各样的证明，盖各种各样的章，办笑笑的大病门诊卡，申请小天使救助基金。

　　这以前，我不想占政府的这些便宜，一分钱都不想占。现在我也不想占，我只想用这种方式告诉笑笑，爸爸正在竭尽全力，你一定要等着我。那些手续办下来，至少需要两个月，笑笑能等上两个月，就一定什么问题都解决了。

　　笑笑会走路以后，我们就一直玩着一个游戏，她耍赖不想走路的时候，我就往前跑一段，然后蹲下来，张开双手。笑笑一见，就会眉开眼笑地奔跑过来，投进爸爸的怀抱。

　　宝贝，你看到没，此刻，爸爸正在家中向你张开双臂，你赶紧跑回家来，把爸爸扑倒。

　　昨天是感恩节，我想写些文字，感谢亲人和朋友两个月以来对我们的鼓励和支持，竟然心烦意乱，一个字也写不出来。只好不写了。

　　罗一笑，爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐对你的恩情，很深很重，我一笔一笔给你记着，你不能耍赖，必须亲自感恩。

　　罗一笑，幼儿园的老师和小朋友，正在举行给你献爱心的活动，老师和小朋友都很想念你，盼望你早点回去上学，你一定不要让他们失望。

　　罗一笑，不要乱跑，你给我站住！

　　要是你不乖乖回家，就算你是天使，就算你跑进天堂，有一天我们在天堂见了面，爸爸也不理你！

　　

　　探视笑笑后的文芳放声大哭，罗尔和朋友在旁安慰。深圳晚报记者李其聪摄

　　得知女儿生病后，他在微信公号上记录了孩子的医治过程，打赏数也随之上升。罗尔考虑再三后，打电话和一家P2P金融公司的创始人、老友刘侠风商量如何解决笑笑的医疗费问题。最后商量的结果是，由侠风整合他为笑笑写的系列文章，在该公司的的公众号P2P观察里推送，读者每转发一次，小铜人给笑笑一元(保底捐赠两万元，上限50万元)，文章同时开设赞赏功能，赞赏金全部归笑笑。罗尔说，侠风是唯一的老板，他们可以在公众号上吸粉，同时也可以帮助笑笑，他就同意了。

　　于是，该公号就有了相关了文章：

　　“他是一个老父卧床的儿子，也是一个女儿刚刚住进重症室的父亲，同时肩负着一个正在上大学的儿子。人到中年，四面碰壁，罗尔对家里每一个人都抱着沉痛的亏欠心情。”

　　27日，这篇文章开始在朋友圈中刷屏，很快，阅读量突破10万，赞赏金达五万元上限，赞赏功能暂停。午夜过后，赞赏功能恢复不到两小时，阅读量突破100万人次，赞赏金再次达到五万元上限。微信后台关闭小铜人公众号P2P观察赞赏功能一个星期。

　　P2P观察赞赏达到上限后，读者循小铜人留下的线索，找到罗尔的公众号，让罗尔的赞赏功能也连续两天突破五万元上限。

　　两边都不能赞赏后，读者又找到罗尔的微信号，加他为好友，直接给罗尔本人进行转账。微信后台发现加他好友的人太多，且一加他就给罗尔钱，不让他再加好友了。朋友们赞赏不了，也加不了他的微信给他发红包，于是有很多人辗转托朋友的朋友，把钱交给他。

　　罗尔今日发文：钱够了

　　不过，今天罗尔发文称，目前笑笑所需要的理疗费已经足够，请停止公众号赞赏和其他捐助，为笑笑祝福。

　　

　　然而，随着这股朋友圈刷屏之势，舆论的风向开始转变了。朋友圈开始出现了大量质疑的声音。

　　

　　有不少人质疑，转发一次捐款一元，这是该家P2P公司在营销炒作。还有人说，深圳有重大病保险，少儿医保的报销比例也是很高，根本不需要那么多钱。朋友圈甚至出现了不少人转发“罗尔有三套房”的消息(未经证实)。

　　治疗费需要多少？

　　那么，治疗费需要多少？深圳晚报记者曾向深圳市儿童医院重症监护室主任了解，据悉，笑笑目前主要是因为化疗期间免疫力低，出现真菌感染，以及多脏器功能损伤，“需要至少一个礼拜进一步观察、治疗。”至于后续的治疗以及费用，他表示需视情况而定。

　　罗一笑母亲今天向南都记者表示，21日入住重症监护室以来医药费每天1、2万，有大部分为自费药不可报销。

　　南都记者发现，罗尔本人于今年7月5日在个人公号上发文描述，其岳父母均为大学教授，丰衣足食。其本人经营广告公司，有三套房产、两台车。

　　

　　微信公号截图

　　而这与罗尔在早前的求助信息中所披露的信息存在较大差异，按照其早前的描述，其所在的杂志社已经数月没有发工资，其无法支付儿子上大学的生活费用，还表示只有一台开了十年前话12万购置的别克车。

　　南都记者昨日多次联系罗尔本人，均无法接通电话。南都记者联系了参与此事的P2P公司创始人、董事长刘侠风。接电话的人员表示刘侠风尚在忙，该名工作人员表示，他们将于今天发布声明，公布包括罗尔本人的资产等多方面情况。

　　对于罗尔早前在个人公号披露的财产情况。这名工作人员表示，个人公号上有夸张的成分。

　　而在该家公司的微信公号上，29日发布了一文：《不能让一个孩子，因为钱而有所闪失》

　　

　　全文如下：

　　为笑笑募集医疗费用，这件事为什么要做？为什么必须做？出发点很简单，不能让这个五岁的孩子因为钱的问题，有所闪失。

　　文章创作、转发捐赠、赞赏捐赠、转账捐赠，所有动作，全部基于这个出发点，任何有违我们出发点的事情，一律不沾。

　　为什么一定要做这件事？

　　因为这个事情，P2P观察已被暂停赞赏功能一周，同时舆论也有不少质疑的声音。做好事是要承担风险的，我们甚至预估了被封号的风险，这也是不少国人越来越怕做好事的原因。那为什么我们还要做？

　　这件事情应不应该做？

　　古希腊哲人是怎么定义正义的？非常简单，合适的就是正义的。为一个老父卧床，女儿正在重症室抢救，工作单位效益不景气的靠谱中年大叔募集捐款，当然合适。这首先是一件对人有好处的实事。

　　为什么这件事情必须做？

　　先讲个小故事，出自《阅微草堂笔记》，意蕴悠长，值得深玩：

　　一个官员顾影自雄，进了阎王大殿，自称一生为官，所到之处只喝百姓一杯水，无愧鬼神。

　　阎王说：“设立官制是为了治理国家，就算管理驿站、看门的小官，都是按着理法来权衡利弊。说不要老百姓的钱就是好官，立个木偶在公堂上，它连水都不喝一口，不比你廉洁？”

　　这官辩解：“我没有功劳，但也没有罪。”

　　阎王说：“你一生处处为求自保，有了案子，为避嫌疑，你没敢说话，这不是有负于民？有了事情，你怕麻烦，没有上报，这不是有负于国？对为官者，三年要考察一次政绩，为什么？无功就是罪！”

　　当官的大吃一惊，锋棱顿减。

　　处处求自全，避嫌疑而不言，畏烦重而不举，大概正是中国以前积贫积弱的病症所在。

　　今天要让我们为了避开嫌疑，而对笑笑的病情，在力所能及的时候，袖手旁观？我们做不到。

　　这件事情为什么要这样做？为什么小铜人不直接捐一笔钱？

　　罗尔是刘侠风的老领导，也是刘侠风的老朋友。当年，刘侠风第一次到深圳，就是编辑部主任罗尔亲自去车站接他。

　　刘侠风坦言：“做这个事情，有我的私心。罗尔是个硬汉子，我个人的钱，他不拿。”

　　而小铜人是一个初创公司，不是慈善机构，作为一个商业化运作的公司，上有股东，下有员工。只有这种爱心接力的可持续方案，才能既帮到笑笑，又对公司成员负责，减轻公司做慈善的负担。

　　不然，小铜人恐怕难承其重。

　　不能让笑笑因为钱的问题，有所闪失。能不能也让天下的孩子，都不因为钱的问题，有所闪失？这种推己及人是必须的，也正因为这种推己及人，今天为笑笑捐款这件事情，才会出现这种波浪式扩散的网络效应。

　　刘侠风表示，推己及人，在此次事件后，小铜人也会开始筹备员工基金，帮助员工抵御重大突发的人生风险。在能力允许的范围内，未来小铜人会不会在公益的道路上越走越远？需要考量，做与不做，原因是什么？我们会在12月1日，给大家一个明确的答复。

　　如何确保捐款走在正确的方向上？

　　截至发稿时间，《耶稣，请别让我做你的敌人》一文，阅读量已经超过258万次，留言4595条，截至今日零点转发人数也已达134579人。

　　因为赞赏功能被屏蔽，P2P观察收到的赞赏数据，停留在了昨天的101110.79元。

　　通过罗尔的朋友、本次活动发起人刘侠风，转账给罗尔的朋友共50人，收到金额12444元，而昨天通过刘侠风个人转账转给罗尔的网友，合计36人，金额12954元。

　　至此，小铜人通过赞赏以及个人转账，募集的资金已有126508.79元。其中个人转账部分25398元，刘侠风已经第一时间转给罗尔。12月1日，小铜人将会核算最终的捐款数额，并确定匹配转发量的捐款总额，给予公布。

　　罗尔本人公众号今天收到的赞赏，也突破了上限5万元。因为昨日频繁加人，其微信已经被暂停新加好友，个人转账方面没有增长。

　　另一个自媒体人刘淼昨日也开始了给罗尔的募捐行动，刘淼个人公众号收到的赞赏为9.8万元，而通过个人转账收到1.2万元，总募捐额11万元左右。目前刘淼已经将相关款项转给罗尔。

　　截至发稿时间，罗尔本人收到的账款已经有40多万元，但因为他忙于女儿的医疗问题，暂时抽不出时间核算，后面会补上相关数据。

　　罗尔手头的40多万元，加上P2P观察尚未转账的赞赏10万元左右，已经有50多万元。再加上，匹配目前转发量预估，小铜人捐款已经有13万元，这个数字还会往上浮动。

　　初步计算，这次募捐带给罗尔的医疗资金已有60多万元。

　　罗尔表示，按正常的白血病治疗费用在20万元到30万元之间，如果有突发交叉感染状况，医疗费有可能攀升到上百万元。但目前的募捐，已经可以满足笑笑目前正常的医疗费用，希望相关募捐暂告一段落。

　　活动发起人、小铜人创始人刘侠风同样认为，“目前募集金额已足够笑笑暂时的正常医疗开销，如有结余，会公开捐给同类有需求的病人。如果笑笑后面出现突发状况，资金不够用。小铜人还会考虑开启第二阶段募捐行动，引入企业赞助的方式进行募捐，减轻罗尔以及网友们的负担，目标只有一个，不能让笑笑因为钱的问题，有所闪失。”

　　据不完全统计，除了P2P观察、罗尔本人公众号以及《深圳晚报》，还有2家自媒体在为罗尔募捐，其中一个是微博大V“我是西蒙周”，另一个就是刘淼的自媒体。目前罗尔还没有接到“我是西蒙周”的联系。

　　同时有一个微信公众号，在一篇叙述了罗尔故事的文章后面，开启了赞赏功能，但并没有说明是否在给罗尔募集捐款，该号与罗尔也并无联系。

　　对此，罗尔说，“很感谢大家对自己的帮助，也不敢怀疑大家帮助自己的善意。但因为自己的微信出现障碍，而且这几天陌生人来电特别多，很多人很可能联系不上我，也许会导致善款流失，所以希望大家统一渠道，到P2P观察或者我本人的公众号进行捐款。”

　　此事还在发酵中。南都君将继续跟进，持续送上南都记者的后续调查。

　　他会如何回应此次事件，请继续关注南都君报道。

　　不过，就像一位网友所说，如果拿孩子炒作就提恶心，但是上纲上线非黑即白也太偏激，每个事情都有多面性，我们客观点对待。也有网友表示“我不认为有三套房、出轨离婚(假设属实)就不能求助别人，不能为这个设置门槛啥的……要关注这个事件本身的个人捐助对于公益行业的影响，比如善款的监督等。”

　　无论此次事件背后有何隐情，日后将如何发展，我们依旧祝福笑笑，愿笑笑早日康复，一直笑下去。

　　来源：南方都市报

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·2岁女孩患加湿器肺炎 加湿器正确用法看这里！
  • ·治疗常见病还能这样做！快收藏不花钱的“穴位方”
  • ·东航航班遭重度颠簸 解读坐飞机遇颠簸怎么办
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 女孩浴池视频男友"赤裸裸"直播:身旁女...
  • 洛阳小伙儿马天宝和白俄罗斯媳妇卡莉...
  • 省公务员考试这些岗位报名者少 您不妨...
  • 伊滨一中主体完工
  • 郭敬明否认移情汪铎发毒誓 汪铎资料照...
  • 山东济南：一厂房爆炸起火 部分列车受...
  • 李亚在调研城乡规划工作时强调：坚持...
  • 叙利亚局势：叙政府军为何此时取得重...
  • 中国年轻人精子质量急剧下滑 湖南合格...
  • 洛阳市引进国五标准环卫车
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    载巴西甲级球队队员飞...
    叱咤风云的政要们青涩...
    一个一天中万人逃离的城市
    最爱卖萌的军队：你们...
    精彩热帖

    美女的魅力

    孟津南岭的第一场雪

    狼神：相知相爱到相伴

    啄食之鸟
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    娜扎化身糖果女孩...

    张柏芝花裙丸子头...

    凌潇肃全家福首曝光

    超模安布罗休沙滩写真
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605