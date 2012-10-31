原标题：“罗一笑你给我站住”刷屏曝罗尔有3套房2辆车

今天，全国人民的朋友圈都在转发关于深圳女孩“罗一笑”的文章。《罗一笑，你给我站住》一文突然以爆发之势在朋友圈刷屏。

资料图

朋友圈中募捐的消息不少，但甚少有一文能让全国人民如此统一地刷屏，满满占据了朋友圈。

罗一笑的背后是什么故事？其实从他的父亲罗尔的同名微信公号“罗尔”上可获知一二。

女儿患白血病

转发一次公号文章朋友公司捐款一元

综合媒体报道及罗尔微信公号文章可知，罗一笑是一名患上了白血病的5岁深圳女孩，她的父亲叫罗尔，曾就职于《女报？故事》，但今年1月该杂志停刊后，他就成了闲人。9月8日，他的女儿笑笑查出了白血病，住进了深圳市儿童医院。

昔日的笑笑

发布在“罗尔”微信号上的《罗一笑，你给我站住》一文披露了孩子患病后这一家的窘境。

23日下午6点，笑笑再次病危，又进了重症监护室。

病床推进重症室的时候，我附在笑笑耳边祝祷：宝贝你一定要好好的出来。眼泪忍不住刷刷地流。

文芳趴在我的肩膀上哭。重症室的费用，每天上万块，她悲痛我们花不起这个钱，更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命。

我不敢再流泪，东拉西扯，要把文芳从悲伤中拉扯出来。

重症室门外的长椅上，睡着一位父亲，笑笑21日凌晨进重症室的时候，他就在长椅上睡着。我和他拉扯起来，竟然是老乡，湖南汨罗人。老乡在宝安捡垃圾，他十岁的儿子读四年级，几天前，儿子被的士撞成重伤，昏迷不醒，一直在重症室抢救，老乡就一直在重症室门外等着，困了就在长椅上睡一下，饿了就吃碗方便面。我问老乡，为什么不回家等呢，等在这里，你见不到儿子，也帮不上任何忙。老乡说：回到没有儿子的家，睡不着。

办完笑笑入住重症室的手续，我和文芳回到家中，才理解那位父亲为什么要睡在重症室门外。没有女儿的家，显得格外冷清，在任何寒流都寒冷。朋友叫我出去喝酒，我没答应，不敢丢下文芳一个人在家中，我甚至不敢独自读书。

文芳前一晚在医院又是一夜没睡，我想她早点休息，她却翻来覆去地睡不着，直到叹息把我们淹没。

星期四，不是探访日，我和文芳还是早早地去了医院，只想从医生口中得到笑笑的好消息。医生都很忙，三言两语的介绍，根本解决不了我们的忧虑。

正好，文芳的两位闺蜜来医院探访了，我把文芳交给她们，自己跑了。

我去跑各种各样的证明，盖各种各样的章，办笑笑的大病门诊卡，申请小天使救助基金。

这以前，我不想占政府的这些便宜，一分钱都不想占。现在我也不想占，我只想用这种方式告诉笑笑，爸爸正在竭尽全力，你一定要等着我。那些手续办下来，至少需要两个月，笑笑能等上两个月，就一定什么问题都解决了。

笑笑会走路以后，我们就一直玩着一个游戏，她耍赖不想走路的时候，我就往前跑一段，然后蹲下来，张开双手。笑笑一见，就会眉开眼笑地奔跑过来，投进爸爸的怀抱。

宝贝，你看到没，此刻，爸爸正在家中向你张开双臂，你赶紧跑回家来，把爸爸扑倒。

昨天是感恩节，我想写些文字，感谢亲人和朋友两个月以来对我们的鼓励和支持，竟然心烦意乱，一个字也写不出来。只好不写了。

罗一笑，爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐对你的恩情，很深很重，我一笔一笔给你记着，你不能耍赖，必须亲自感恩。

罗一笑，幼儿园的老师和小朋友，正在举行给你献爱心的活动，老师和小朋友都很想念你，盼望你早点回去上学，你一定不要让他们失望。

罗一笑，不要乱跑，你给我站住！

要是你不乖乖回家，就算你是天使，就算你跑进天堂，有一天我们在天堂见了面，爸爸也不理你！

探视笑笑后的文芳放声大哭，罗尔和朋友在旁安慰。深圳晚报记者李其聪摄

得知女儿生病后，他在微信公号上记录了孩子的医治过程，打赏数也随之上升。罗尔考虑再三后，打电话和一家P2P金融公司的创始人、老友刘侠风商量如何解决笑笑的医疗费问题。最后商量的结果是，由侠风整合他为笑笑写的系列文章，在该公司的的公众号P2P观察里推送，读者每转发一次，小铜人给笑笑一元(保底捐赠两万元，上限50万元)，文章同时开设赞赏功能，赞赏金全部归笑笑。罗尔说，侠风是唯一的老板，他们可以在公众号上吸粉，同时也可以帮助笑笑，他就同意了。

于是，该公号就有了相关了文章：

“他是一个老父卧床的儿子，也是一个女儿刚刚住进重症室的父亲，同时肩负着一个正在上大学的儿子。人到中年，四面碰壁，罗尔对家里每一个人都抱着沉痛的亏欠心情。”

27日，这篇文章开始在朋友圈中刷屏，很快，阅读量突破10万，赞赏金达五万元上限，赞赏功能暂停。午夜过后，赞赏功能恢复不到两小时，阅读量突破100万人次，赞赏金再次达到五万元上限。微信后台关闭小铜人公众号P2P观察赞赏功能一个星期。

P2P观察赞赏达到上限后，读者循小铜人留下的线索，找到罗尔的公众号，让罗尔的赞赏功能也连续两天突破五万元上限。

两边都不能赞赏后，读者又找到罗尔的微信号，加他为好友，直接给罗尔本人进行转账。微信后台发现加他好友的人太多，且一加他就给罗尔钱，不让他再加好友了。朋友们赞赏不了，也加不了他的微信给他发红包，于是有很多人辗转托朋友的朋友，把钱交给他。

罗尔今日发文：钱够了

不过，今天罗尔发文称，目前笑笑所需要的理疗费已经足够，请停止公众号赞赏和其他捐助，为笑笑祝福。

然而，随着这股朋友圈刷屏之势，舆论的风向开始转变了。朋友圈开始出现了大量质疑的声音。

有不少人质疑，转发一次捐款一元，这是该家P2P公司在营销炒作。还有人说，深圳有重大病保险，少儿医保的报销比例也是很高，根本不需要那么多钱。朋友圈甚至出现了不少人转发“罗尔有三套房”的消息(未经证实)。

治疗费需要多少？

那么，治疗费需要多少？深圳晚报记者曾向深圳市儿童医院重症监护室主任了解，据悉，笑笑目前主要是因为化疗期间免疫力低，出现真菌感染，以及多脏器功能损伤，“需要至少一个礼拜进一步观察、治疗。”至于后续的治疗以及费用，他表示需视情况而定。

罗一笑母亲今天向南都记者表示，21日入住重症监护室以来医药费每天1、2万，有大部分为自费药不可报销。

南都记者发现，罗尔本人于今年7月5日在个人公号上发文描述，其岳父母均为大学教授，丰衣足食。其本人经营广告公司，有三套房产、两台车。

微信公号截图

而这与罗尔在早前的求助信息中所披露的信息存在较大差异，按照其早前的描述，其所在的杂志社已经数月没有发工资，其无法支付儿子上大学的生活费用，还表示只有一台开了十年前话12万购置的别克车。

南都记者昨日多次联系罗尔本人，均无法接通电话。南都记者联系了参与此事的P2P公司创始人、董事长刘侠风。接电话的人员表示刘侠风尚在忙，该名工作人员表示，他们将于今天发布声明，公布包括罗尔本人的资产等多方面情况。

对于罗尔早前在个人公号披露的财产情况。这名工作人员表示，个人公号上有夸张的成分。

而在该家公司的微信公号上，29日发布了一文：《不能让一个孩子，因为钱而有所闪失》

全文如下：

为笑笑募集医疗费用，这件事为什么要做？为什么必须做？出发点很简单，不能让这个五岁的孩子因为钱的问题，有所闪失。

文章创作、转发捐赠、赞赏捐赠、转账捐赠，所有动作，全部基于这个出发点，任何有违我们出发点的事情，一律不沾。

为什么一定要做这件事？

因为这个事情，P2P观察已被暂停赞赏功能一周，同时舆论也有不少质疑的声音。做好事是要承担风险的，我们甚至预估了被封号的风险，这也是不少国人越来越怕做好事的原因。那为什么我们还要做？

这件事情应不应该做？

古希腊哲人是怎么定义正义的？非常简单，合适的就是正义的。为一个老父卧床，女儿正在重症室抢救，工作单位效益不景气的靠谱中年大叔募集捐款，当然合适。这首先是一件对人有好处的实事。

为什么这件事情必须做？

先讲个小故事，出自《阅微草堂笔记》，意蕴悠长，值得深玩：

一个官员顾影自雄，进了阎王大殿，自称一生为官，所到之处只喝百姓一杯水，无愧鬼神。

阎王说：“设立官制是为了治理国家，就算管理驿站、看门的小官，都是按着理法来权衡利弊。说不要老百姓的钱就是好官，立个木偶在公堂上，它连水都不喝一口，不比你廉洁？”

这官辩解：“我没有功劳，但也没有罪。”

阎王说：“你一生处处为求自保，有了案子，为避嫌疑，你没敢说话，这不是有负于民？有了事情，你怕麻烦，没有上报，这不是有负于国？对为官者，三年要考察一次政绩，为什么？无功就是罪！”

当官的大吃一惊，锋棱顿减。

处处求自全，避嫌疑而不言，畏烦重而不举，大概正是中国以前积贫积弱的病症所在。

今天要让我们为了避开嫌疑，而对笑笑的病情，在力所能及的时候，袖手旁观？我们做不到。

这件事情为什么要这样做？为什么小铜人不直接捐一笔钱？

罗尔是刘侠风的老领导，也是刘侠风的老朋友。当年，刘侠风第一次到深圳，就是编辑部主任罗尔亲自去车站接他。

刘侠风坦言：“做这个事情，有我的私心。罗尔是个硬汉子，我个人的钱，他不拿。”

而小铜人是一个初创公司，不是慈善机构，作为一个商业化运作的公司，上有股东，下有员工。只有这种爱心接力的可持续方案，才能既帮到笑笑，又对公司成员负责，减轻公司做慈善的负担。

不然，小铜人恐怕难承其重。

不能让笑笑因为钱的问题，有所闪失。能不能也让天下的孩子，都不因为钱的问题，有所闪失？这种推己及人是必须的，也正因为这种推己及人，今天为笑笑捐款这件事情，才会出现这种波浪式扩散的网络效应。

刘侠风表示，推己及人，在此次事件后，小铜人也会开始筹备员工基金，帮助员工抵御重大突发的人生风险。在能力允许的范围内，未来小铜人会不会在公益的道路上越走越远？需要考量，做与不做，原因是什么？我们会在12月1日，给大家一个明确的答复。

如何确保捐款走在正确的方向上？

截至发稿时间，《耶稣，请别让我做你的敌人》一文，阅读量已经超过258万次，留言4595条，截至今日零点转发人数也已达134579人。

因为赞赏功能被屏蔽，P2P观察收到的赞赏数据，停留在了昨天的101110.79元。

通过罗尔的朋友、本次活动发起人刘侠风，转账给罗尔的朋友共50人，收到金额12444元，而昨天通过刘侠风个人转账转给罗尔的网友，合计36人，金额12954元。

至此，小铜人通过赞赏以及个人转账，募集的资金已有126508.79元。其中个人转账部分25398元，刘侠风已经第一时间转给罗尔。12月1日，小铜人将会核算最终的捐款数额，并确定匹配转发量的捐款总额，给予公布。

罗尔本人公众号今天收到的赞赏，也突破了上限5万元。因为昨日频繁加人，其微信已经被暂停新加好友，个人转账方面没有增长。

另一个自媒体人刘淼昨日也开始了给罗尔的募捐行动，刘淼个人公众号收到的赞赏为9.8万元，而通过个人转账收到1.2万元，总募捐额11万元左右。目前刘淼已经将相关款项转给罗尔。

截至发稿时间，罗尔本人收到的账款已经有40多万元，但因为他忙于女儿的医疗问题，暂时抽不出时间核算，后面会补上相关数据。

罗尔手头的40多万元，加上P2P观察尚未转账的赞赏10万元左右，已经有50多万元。再加上，匹配目前转发量预估，小铜人捐款已经有13万元，这个数字还会往上浮动。

初步计算，这次募捐带给罗尔的医疗资金已有60多万元。

罗尔表示，按正常的白血病治疗费用在20万元到30万元之间，如果有突发交叉感染状况，医疗费有可能攀升到上百万元。但目前的募捐，已经可以满足笑笑目前正常的医疗费用，希望相关募捐暂告一段落。

活动发起人、小铜人创始人刘侠风同样认为，“目前募集金额已足够笑笑暂时的正常医疗开销，如有结余，会公开捐给同类有需求的病人。如果笑笑后面出现突发状况，资金不够用。小铜人还会考虑开启第二阶段募捐行动，引入企业赞助的方式进行募捐，减轻罗尔以及网友们的负担，目标只有一个，不能让笑笑因为钱的问题，有所闪失。”

据不完全统计，除了P2P观察、罗尔本人公众号以及《深圳晚报》，还有2家自媒体在为罗尔募捐，其中一个是微博大V“我是西蒙周”，另一个就是刘淼的自媒体。目前罗尔还没有接到“我是西蒙周”的联系。

同时有一个微信公众号，在一篇叙述了罗尔故事的文章后面，开启了赞赏功能，但并没有说明是否在给罗尔募集捐款，该号与罗尔也并无联系。

对此，罗尔说，“很感谢大家对自己的帮助，也不敢怀疑大家帮助自己的善意。但因为自己的微信出现障碍，而且这几天陌生人来电特别多，很多人很可能联系不上我，也许会导致善款流失，所以希望大家统一渠道，到P2P观察或者我本人的公众号进行捐款。”

此事还在发酵中。南都君将继续跟进，持续送上南都记者的后续调查。

他会如何回应此次事件，请继续关注南都君报道。

不过，就像一位网友所说，如果拿孩子炒作就提恶心，但是上纲上线非黑即白也太偏激，每个事情都有多面性，我们客观点对待。也有网友表示“我不认为有三套房、出轨离婚(假设属实)就不能求助别人，不能为这个设置门槛啥的……要关注这个事件本身的个人捐助对于公益行业的影响，比如善款的监督等。”

无论此次事件背后有何隐情，日后将如何发展，我们依旧祝福笑笑，愿笑笑早日康复，一直笑下去。

来源：南方都市报