洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
智障大爷遭诱惑办信用卡 透支10万元被好友骗走
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报网 2016-11-30 14:45
分享到：

　　原标题：智障老人遭诱惑办信用卡透支10万元多被“好友”骗走

　　最近，虎丘街道清塘社区一名智障老人被他人诱骗，开了数张银行卡透支近10万元，所幸家人及时发现，在社区工作人员的帮助下及时报警冻结帐户，使受骗人及其家庭没有再遭受更大的财产损失。为使薛老伯及其家人免受更多不必要的经济损失，目前社区已联同其家人及其邻居，共同做好薛老伯的监管工作。

　　记者了解到，家住清塘社区的薛老伯今年53岁，自小就有智力残疾，平时和年迈的老母亲还有嫂子孙为龙生活在一起，自从老母亲患上老年痴呆后，他的生活完全由嫂子照顾。今年8月，在外出游荡时，薛老伯结识了一无业游民，很快成为“好朋友”，没几天就被对方鼓动，从家中偷拿了相关证件去开银行卡，然后开始划卡透支提取现金。因薛老伯退休前在环卫所工作，每月有退休金4000多元，自发现凭一张卡就能从银行柜员机上提取现金后这一“甜头”后，他被这位“好朋友”鼓动又连开了其他银行的三张银行卡。自从有了这些卡，在“好朋友”怂恿下，他就经常透支，或者直接提取现金，或者刷卡购物，其中大部分被所谓的“好朋友”骗去。

　　这样的逍遥日子没过几个月，11月下旬开始，薛老伯的嫂子孙为龙陆续收到了几张来自银行的信用卡催款单，上面显示刷卡总额累计已高达近10万元。面对巨额欠款，嫂子感到手足无措，无奈中她来到社区寻求帮助。在社区的帮助下，经警方寻找和立案调查，终于查找到了薛老伯在外结识的那位“好朋友”。目前，银行欠款追缴工作正在进行之中。

　　事件发生后，对智残人员这类人群的日常监管引起了社区的重视，社区已联同家庭、志愿者一起做好社区智障人员的监管，使他们免受财产损失。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·2岁女孩患加湿器肺炎 加湿器正确用法看这里！
  • ·治疗常见病还能这样做！快收藏不花钱的“穴位方”
  • ·东航航班遭重度颠簸 解读坐飞机遇颠簸怎么办
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 女孩浴池视频男友"赤裸裸"直播:身旁女...
  • 洛阳小伙儿马天宝和白俄罗斯媳妇卡莉...
  • 省公务员考试这些岗位报名者少 您不妨...
  • 伊滨一中主体完工
  • 郭敬明否认移情汪铎发毒誓 汪铎资料照...
  • 山东济南：一厂房爆炸起火 部分列车受...
  • 李亚在调研城乡规划工作时强调：坚持...
  • 叙利亚局势：叙政府军为何此时取得重...
  • 中国年轻人精子质量急剧下滑 湖南合格...
  • 洛阳市引进国五标准环卫车
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    载巴西甲级球队队员飞...
    叱咤风云的政要们青涩...
    一个一天中万人逃离的城市
    最爱卖萌的军队：你们...
    精彩热帖

    美女的魅力

    孟津南岭的第一场雪

    狼神：相知相爱到相伴

    啄食之鸟
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    娜扎化身糖果女孩...

    张柏芝花裙丸子头...

    凌潇肃全家福首曝光

    超模安布罗休沙滩写真
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605