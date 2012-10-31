原标题：智障老人遭诱惑办信用卡透支10万元多被“好友”骗走

最近，虎丘街道清塘社区一名智障老人被他人诱骗，开了数张银行卡透支近10万元，所幸家人及时发现，在社区工作人员的帮助下及时报警冻结帐户，使受骗人及其家庭没有再遭受更大的财产损失。为使薛老伯及其家人免受更多不必要的经济损失，目前社区已联同其家人及其邻居，共同做好薛老伯的监管工作。

记者了解到，家住清塘社区的薛老伯今年53岁，自小就有智力残疾，平时和年迈的老母亲还有嫂子孙为龙生活在一起，自从老母亲患上老年痴呆后，他的生活完全由嫂子照顾。今年8月，在外出游荡时，薛老伯结识了一无业游民，很快成为“好朋友”，没几天就被对方鼓动，从家中偷拿了相关证件去开银行卡，然后开始划卡透支提取现金。因薛老伯退休前在环卫所工作，每月有退休金4000多元，自发现凭一张卡就能从银行柜员机上提取现金后这一“甜头”后，他被这位“好朋友”鼓动又连开了其他银行的三张银行卡。自从有了这些卡，在“好朋友”怂恿下，他就经常透支，或者直接提取现金，或者刷卡购物，其中大部分被所谓的“好朋友”骗去。

这样的逍遥日子没过几个月，11月下旬开始，薛老伯的嫂子孙为龙陆续收到了几张来自银行的信用卡催款单，上面显示刷卡总额累计已高达近10万元。面对巨额欠款，嫂子感到手足无措，无奈中她来到社区寻求帮助。在社区的帮助下，经警方寻找和立案调查，终于查找到了薛老伯在外结识的那位“好朋友”。目前，银行欠款追缴工作正在进行之中。

事件发生后，对智残人员这类人群的日常监管引起了社区的重视，社区已联同家庭、志愿者一起做好社区智障人员的监管，使他们免受财产损失。