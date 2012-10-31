洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
2岁女童死在保姆家中身现多处淤青 母亲失联
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新闻晨报 2016-11-30 14:50
分享到：

　　原标题：松江一女童离奇死亡，身现多处淤青

　　晨报记者叶松丽摄影报道

　　上周五，在生活了20天的出租屋里，2岁女童冯某疑似非正常死亡。

　　当晚，在被送进九亭社区卫生服务中心时，医生看见冯某幼小的身躯上多处淤青，头上还有包块。于是，医院选择了报警。

　　昨天，松江警方透露，看护冯某的刘某高某夫妇，已经被刑事拘留。

　　送医时已没有生命体征

　　“这个事已经过去好几天了，跟我们医院是没有关系的。120送她进医院时，她就没有了生命体征。”昨天下午，九亭社区卫生服务中心的人对记者这么说。

　　医院相关负责人说，11月25日晚上8时许孩子送到医院来，呼吸心跳都没有了，颈动脉都不跳了，心电图是一条直线。医院也进行了抢救，一边做心肺复苏，一边打120，看看更高级别的医院能不能挽救孩子的生命。

　　此后，医生对孩子的身体进行检查，发现孩子的下肢以及一些衣服包裹的地方，都有淤青斑，头面部还有包块。

　　“我们感觉这个小孩不是正常死亡的，所以就报了警。”院方说，因为孩子到医院后，没有生命体征，所以根本就没有挂号，也没有留下任何记录。

　　死因未明两看护人被刑拘

　　昨天，松江区公安给出的初步调查结论是：

　　2016年11月25日20：46许，松江分局接九亭医院医护人员报警称，一名身上多处淤伤的幼儿冯某(2岁)送医经抢救无效死亡。接到报警后公安机关第一时间派员赶赴现场开展调查工作。

　　经查，自10月初起，幼儿的母亲肖某因上夜班，经家政中介介绍委托高某(25岁)晚间将其女儿冯某接到家中看护。11月6日，肖某将女儿送至高某住处后便再未前往将其接回。11月25日，高某将幼儿冯某送至九亭医院。

　　目前，警方已将高某及其丈夫刘某依法刑事拘留，案件还在进一步调查中。

　　房东：见过孩子两三次

　　冯某生前最后20天住在九亭社区卫生服务中心附近的繁荣苑小区，这是一个有一定规模的农民自建房小区。

　　房东黄老奶奶说，直到有关部门找上门，她才知道出了这个事。

　　“他们住在这里三个半月，我只知道是一对年轻的夫妻。那个孩子是人家的。我前后看到这孩子不过两三次。”

　　据悉，房东自住房的门向南开，房客刘某高某夫妇租住的偏房门向东，墙上写着“103”。这间房子的月租是1400元。双方没有签合同，按月付租。

　　从开出一条缝的窗口，记者看见室内最大的家具是窗户下一张不到1.5米宽的木床，上面堆着一些杂物。除此之外，还有四只收纳盒和一只带拉链的帆布衣柜。餐具则放在进门的狭窄过道里。

　　跟孩子有关的两样东西，是一只粉色布熊小玩偶，以及一只塑料的兔子。玩偶高高地挂在衣架子上，对2岁的冯某来说，可望而不可及。

　　该小区所在的牛车泾居委会相关工作人员告诉记者，他们最近一次上门登记暂住人口，是在上个星期。

　　“孩子我们也没有看到过，不然就会有登记。”

　　该工作人员从手机里翻出人口信息登记系统给记者看：刘某，男，1990年生；高某，女，1991年生。经查身份证编码得知，这对夫妇是江苏省涟水县人。

　　记者了解到，冯某的父亲因某些原因，对孩子没有监护权，母亲肖某则长期上夜班。“我们了解到，孩子的母亲很久没有出现了，据说至今也没有联系上，不知道发生了什么事。”居委会的工作人员说。

　　邻居：孩子生活得很拘谨

　　“这孩子很漂亮，安安静静的。”一名不愿透露身份的邻居站在墙角，伸出右手，在膝盖边比划着：“孩子就这么高，两岁。”

　　记者了解到，刘某给某网上订餐平台送餐，有两辆电动车。被刑拘后，其中一辆送餐车还停在门外。女的高某给人家做钟点工。冯某的母亲肖某，花3000元一个月的价钱，通过中介请高某晚上帮她带孩子。

　　“这孩子可乖了。一个人拿个小玩具玩。有时候哭闹一下，他们夫妻俩就恶声呵斥，孩子就不敢哭了。”这位邻居说，毕竟不是自己的父母，没人疼爱，孩子生活在这里，看得出，还是很拘谨的。

　　邻居说，高某有时候不在家，刘某又要出去送餐，刘某就把小孩带着一起去送餐。“那么小的孩子，就站在电瓶车的这个位置，我们都很担心。”邻居指着车子的踏板说。

　　在电瓶车一侧，是一只破损的鞋架。最下面一层有一双黑色八成新的小皮鞋，圆圆的皮鞋头。

　　“她妈妈回来要是看见这鞋子，会发疯的。”邻居说。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·2岁女孩患加湿器肺炎 加湿器正确用法看这里！
  • ·治疗常见病还能这样做！快收藏不花钱的“穴位方”
  • ·东航航班遭重度颠簸 解读坐飞机遇颠簸怎么办
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 女孩浴池视频男友"赤裸裸"直播:身旁女...
  • 洛阳小伙儿马天宝和白俄罗斯媳妇卡莉...
  • 省公务员考试这些岗位报名者少 您不妨...
  • 伊滨一中主体完工
  • 郭敬明否认移情汪铎发毒誓 汪铎资料照...
  • 山东济南：一厂房爆炸起火 部分列车受...
  • 李亚在调研城乡规划工作时强调：坚持...
  • 叙利亚局势：叙政府军为何此时取得重...
  • 中国年轻人精子质量急剧下滑 湖南合格...
  • 洛阳市引进国五标准环卫车
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    载巴西甲级球队队员飞...
    叱咤风云的政要们青涩...
    一个一天中万人逃离的城市
    最爱卖萌的军队：你们...
    精彩热帖

    美女的魅力

    孟津南岭的第一场雪

    狼神：相知相爱到相伴

    啄食之鸟
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    娜扎化身糖果女孩...

    张柏芝花裙丸子头...

    凌潇肃全家福首曝光

    超模安布罗休沙滩写真
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605