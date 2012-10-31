原标题：松江一女童离奇死亡，身现多处淤青

晨报记者叶松丽摄影报道

上周五，在生活了20天的出租屋里，2岁女童冯某疑似非正常死亡。

当晚，在被送进九亭社区卫生服务中心时，医生看见冯某幼小的身躯上多处淤青，头上还有包块。于是，医院选择了报警。

昨天，松江警方透露，看护冯某的刘某高某夫妇，已经被刑事拘留。

送医时已没有生命体征

“这个事已经过去好几天了，跟我们医院是没有关系的。120送她进医院时，她就没有了生命体征。”昨天下午，九亭社区卫生服务中心的人对记者这么说。

医院相关负责人说，11月25日晚上8时许孩子送到医院来，呼吸心跳都没有了，颈动脉都不跳了，心电图是一条直线。医院也进行了抢救，一边做心肺复苏，一边打120，看看更高级别的医院能不能挽救孩子的生命。

此后，医生对孩子的身体进行检查，发现孩子的下肢以及一些衣服包裹的地方，都有淤青斑，头面部还有包块。

“我们感觉这个小孩不是正常死亡的，所以就报了警。”院方说，因为孩子到医院后，没有生命体征，所以根本就没有挂号，也没有留下任何记录。

死因未明两看护人被刑拘

昨天，松江区公安给出的初步调查结论是：

2016年11月25日20：46许，松江分局接九亭医院医护人员报警称，一名身上多处淤伤的幼儿冯某(2岁)送医经抢救无效死亡。接到报警后公安机关第一时间派员赶赴现场开展调查工作。

经查，自10月初起，幼儿的母亲肖某因上夜班，经家政中介介绍委托高某(25岁)晚间将其女儿冯某接到家中看护。11月6日，肖某将女儿送至高某住处后便再未前往将其接回。11月25日，高某将幼儿冯某送至九亭医院。

目前，警方已将高某及其丈夫刘某依法刑事拘留，案件还在进一步调查中。

房东：见过孩子两三次

冯某生前最后20天住在九亭社区卫生服务中心附近的繁荣苑小区，这是一个有一定规模的农民自建房小区。

房东黄老奶奶说，直到有关部门找上门，她才知道出了这个事。

“他们住在这里三个半月，我只知道是一对年轻的夫妻。那个孩子是人家的。我前后看到这孩子不过两三次。”

据悉，房东自住房的门向南开，房客刘某高某夫妇租住的偏房门向东，墙上写着“103”。这间房子的月租是1400元。双方没有签合同，按月付租。

从开出一条缝的窗口，记者看见室内最大的家具是窗户下一张不到1.5米宽的木床，上面堆着一些杂物。除此之外，还有四只收纳盒和一只带拉链的帆布衣柜。餐具则放在进门的狭窄过道里。

跟孩子有关的两样东西，是一只粉色布熊小玩偶，以及一只塑料的兔子。玩偶高高地挂在衣架子上，对2岁的冯某来说，可望而不可及。

该小区所在的牛车泾居委会相关工作人员告诉记者，他们最近一次上门登记暂住人口，是在上个星期。

“孩子我们也没有看到过，不然就会有登记。”

该工作人员从手机里翻出人口信息登记系统给记者看：刘某，男，1990年生；高某，女，1991年生。经查身份证编码得知，这对夫妇是江苏省涟水县人。

记者了解到，冯某的父亲因某些原因，对孩子没有监护权，母亲肖某则长期上夜班。“我们了解到，孩子的母亲很久没有出现了，据说至今也没有联系上，不知道发生了什么事。”居委会的工作人员说。

邻居：孩子生活得很拘谨

“这孩子很漂亮，安安静静的。”一名不愿透露身份的邻居站在墙角，伸出右手，在膝盖边比划着：“孩子就这么高，两岁。”

记者了解到，刘某给某网上订餐平台送餐，有两辆电动车。被刑拘后，其中一辆送餐车还停在门外。女的高某给人家做钟点工。冯某的母亲肖某，花3000元一个月的价钱，通过中介请高某晚上帮她带孩子。

“这孩子可乖了。一个人拿个小玩具玩。有时候哭闹一下，他们夫妻俩就恶声呵斥，孩子就不敢哭了。”这位邻居说，毕竟不是自己的父母，没人疼爱，孩子生活在这里，看得出，还是很拘谨的。

邻居说，高某有时候不在家，刘某又要出去送餐，刘某就把小孩带着一起去送餐。“那么小的孩子，就站在电瓶车的这个位置，我们都很担心。”邻居指着车子的踏板说。

在电瓶车一侧，是一只破损的鞋架。最下面一层有一双黑色八成新的小皮鞋，圆圆的皮鞋头。

“她妈妈回来要是看见这鞋子，会发疯的。”邻居说。