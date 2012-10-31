原标题：天津交警抓酒驾司机去太平间醒酒遭女子连扇3耳光

昨晚夜查酒驾，被抓现行的会被带到医院太平间“醒酒”接受教育，大部分被查司机在太平间外幡然悔悟，握住警察蜀黍的手“直喊亲人”，但都这样了还是有人死！不！悔！改！还敢咬警察！

昨晚活动现场摄影记者张磊

酒驾者在现场接受教育摄影记者张磊

新闻117记者跟着夜查交警忙活了一晚上，算是亲眼看见——这奇葩的司机真不少！

昨晚20：30左右，开着红色起亚赛拉图轿车的驾驶员行驶在南运河南路上，地点就在人民医院北门不远处，驾驶员看到前面有警察夜查酒驾，打算把车停在路边，此时路边没车位，他就打算弃车而逃。警察追上去，然后，驾驶员把车钥匙扔到草丛里，拒不配合酒精检测。现场可以闻到该男子身上有酒味。

此后，该男子拒不“吹”酒精检测仪，于是被警车带走做抽血检测。

大夫：骨折算轻的，心脏都裂了……

人民医院太平间门口，立着交警安全宣传栏，“两客一危”行业(从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆)相关负责人、驾驶员，前来接受教育。

司机酒驾为嘛纯属作死？听听大夫怎么说。

人民医院医务处王医生表示，在目前的交通事故中，对于驾驶员来说，酒驾致死率特别高，心脏破裂、骨干骨折、髋关节脱位置，是致死、致残、出血多的相关损伤，尤其要提醒各位驾驶员，关爱生命、远离酒驾！

警察现场找志愿者，新闻117记者第一个报名，之后才知道是喝藿香正气。记者捏着鼻子喝了一小瓶10ml藿香正气，喝完做酒精测试。

刚喝完就吹是580毫克，过了5分钟再吹只剩40毫克，再过5分钟，数值为零。

男的涉嫌酒驾，女的连咬带挠

同样是涉嫌酒驾，有人迅速悔悟，有人反咬一口！真咬人啊！

昨晚八点半左右，在珠江道与长湖路交口，交警小海地大队根据局里部署，工作人员对酒驾进行夜间治理，一辆灰色吉利远景轿车，当时车辆距离民警200米左右，男性司机猛打方向盘往路边停靠，停靠后，男性驾驶员从车内挪到后排座上，坐在副驾驶位置上的大姐，迅速挪到正驾驶座位。

执法人员看到这一情况，迅速来到车前，一开始先不开门，民警反复要求其开门，并其出示相关证件。男性从后门下车，被民警控制住，大姐从车里钻出来后瞬间“疯”了，先是打了费警官三个耳光，然后双手把他的脸挠破了，之后把董警官的耳朵挠破，最狠的是把辅警小宋的手咬破。

小宋的手被咬破。

费警官脸被挠“挂彩”。

董警官耳朵被挠破。

经过初步了解，男性司机虽然声称只是中午喝了酒，但夜查时身上依旧可以闻到酒味。

目前，女性因涉嫌妨碍执行公务，已经移交河西分局柳林派出所，男性涉嫌酒驾，被带走进行酒精检测。整个案件正在进一步侦办中。

看，就是他们的那辆车。

太平间外醒酒！让“视自己生命如儿戏更置他人生命于不顾”的酒驾司机，在最近的距离体会“一步走错、阴阳相隔”的道理，同时深刻忏悔他们的违法行为。但愿这一次，能让他们刻骨铭心、再不敢犯！

来源：新闻117

责任编辑：郑学友