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斯诺登揭美国监听中心：29层无窗大楼 可防核弹
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 综合 2016-11-30 11:02
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　　资料图：代号为"Titanpointe"的大厦。

　　参考消息网11月30日报道外媒称，曼哈顿中心地带的这座29层大楼没有窗户，可以禁得起核爆炸的冲击，里面隐藏着美国国家安全局一个最主要的监听中心。美国“截击”网站如此揭秘。

　　据法国《快报》周刊网站11月17日报道称，项目名称是“X计划”。这座1969年到1974年建成的堡垒位于纽约托马斯大街33号，今天的名字代号是“Titanpointe”。晚上，这是全纽约唯一漆黑一片的摩天大楼。29层的建筑一扇窗也没有，地下还有3层。它能抵挡核爆炸冲击(及辐射)，食品储备可以满足1500人的需求。

　　然而，大楼的第一要务不是在核战爆发时保护市民。大楼名义上是美国电话电报公司(AT&T)的长途电话大厦，里面到处都是电缆和计算机。私下里它的名字叫“Titanpointe”，里面有美国最大的电信中心之一。当然，更为重要的是，还隐藏着美国国家安全局最主要的一个监听中心。

　　这些令人难以置信的爆料，依据的不仅有斯诺登传出来的资料，还有对AT&T前雇员的采访。“截击”网站称，国家安全局在AT&T的设备边上安装了其他器材，可以收集到全球通信的许多敏感信息：谁给谁打了电话，什么时候打的，通话多长时间。

　　AT&T与国家安全局的“合作”已人所共知，但是到目前为止鲜有细节曝光。“截击”网站强调，多亏有斯诺登的材料，“我们现在明白了国家安全局如何利用运营商的所有数据”。网站还详细引述了斯诺登关于大厦的设计和规划图的解释。

　　布伦南司法研究中心负责自由与国家安全项目的负责人伊丽莎白·戈伊坦解释说：“这是电信运营商自愿或被迫成为监视民众的左膀右臂的又一证据。国家安全局在当局的监督下行动，当局允许它把外国人列为监听对象。然而，(设施)隐藏的如此之深，会让民众认为这种监听行动不可能仅仅针对非美国人。”

　　这些大规模的监听，其对象可能也包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和“至少38个国家”，而这些被监听的国家中包括德国、日本、意大利、希腊和法国等美国的盟友。被问及此问题时，国家安全局拒绝评论。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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