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特朗普一家获超豪华安保:机枪巡逻 安保费百万
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新闻晨报 2016-11-30 11:03
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　　原标题：特勤局超“豪华”阵容保护特朗普小儿子

　　晨报记者徐惠芬综合报道

　　三名特工一直寸步不离地紧跟着特朗普的小儿子巴伦

　　装载了机关枪的海岸巡逻队船只在来回巡逻

　　对于一个10岁的男孩来说，这样的安保算得上超级“豪华”了：除了被特勤局的特工重重包围外，装载了机关枪的海岸巡逻队船只也在附近来回巡逻……

　　这个10岁的男孩就是美国当选总统特朗普的小儿子巴伦。自特朗普赢得美国大选后，巴伦也成了外界关注的焦点，当然，也少不了接受严密的安全保护。

　　今年感恩节期间，特朗普带着妻子和儿子从纽约飞到了佛罗里达州，在其创办的Mar-a-Largo俱乐部一起过感恩节。

　　英国《每日邮报》29日报道称，在棕榈滩的Mar-a-Largo俱乐部后院，当巴伦和小朋友一起玩耍时，几名特勤局的特工就在一旁，关注着周遭的动静，其中三名特工一直寸步不离地紧跟着巴伦。与此同时，美国海岸巡逻队的一艘船只一直在该区域来回巡逻，船上的机关枪也是“随时待命”的状态……

　　美国媒体称，此次特朗普一家到佛罗里达州度假，共有150名特工负责他们的安全。而当特朗普于明年1月正式就任美国总统后，预计将有900多名特工和安全人员负责保护他和他家人的安全。

　　届时，特朗普一家的17名家庭成员都将受到特工保护，除了妻子梅拉尼娅与小儿子巴伦外，还包括特朗普的四名成年子女以及他们的伴侣和孩子。

　　据称，现在花在特朗普及家人身上的安保费每天高达200万美元。此外，警方还对纽约的特朗普大厦外提供额外安全保护，每天花费也在100万美元左右。由于梅拉尼娅暂时不打算和儿子跟随特朗普搬进白宫，而是决定等到巴伦学期结束后才搬离特朗普大厦，预计等特朗普正式上任后，这个每天100万美元的安保预算还不够。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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