军改一年间，到中流击水

■中国军网记者 钱宗阳 毛志文

“每天的太阳都是新的。”

古希腊哲学家赫拉克利特的这句名言，揭示着世间万物奔流不息、变化不止的本质。

11月底，北京落下了今年冬天的第一场雪。雪后初霁，气温回暖，沐浴着新一天的阳光，不知你是否记得：一年前的11月24日至26日，在北京召开了具有里程碑意义的中央军委改革工作会议，习主席出席会议并发表重要讲话，鲜明提出全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。全军将士闻令而动，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚决贯彻军委决策部署，积极投身改革强军的火热实践。

弹指一挥间，被网友称为“史上最牛军改”全面展开已一年。一年的时间并不算长，但一年的变化非比寻常。

一年间，新的“四梁八柱”快速搭建。中国军队的领导管理体制和联合作战指挥体制发生深刻变革，军委管总、战区主战、军种主建的格局确立……

一年间，“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波”。新成立的陆军领导机构、火箭军、战略支援部队和军委机关15个部门相继闪亮登场，四总部退出历史舞台，七大军区完成历史使命，“战区”成为人们耳熟能详的新词汇……

一年间，《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》《关于深化国防和军队改革期间加强军事法规制度建设的意见》《加强实战化军事训练暂行规定》等纲领性文件和制度政策相继出台……

一年间，军队和武警部队全面停止有偿服务工作有序展开，军队经济适用住房建设项目专项清理整治扎实推进……

一年间，不少部队随着改革完成转隶和裁撤，一批批官兵或异地换防，或脱下戎装，踏上了新的征程……

名称改了、符号换了、人员动了、驻地变了……

“新体制时间”上的每一个刻度，记载的都是波澜壮阔的强军历史。