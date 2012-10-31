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关于“中国梦”，习近平总书记是这样描绘的
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-11-30 10:40
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　　2012年11月29日，习近平总书记在参观《复兴之路》展览讲话时首次提出“中国梦”。四年来，习总书记在多个场合、多次提及“中国梦”，在百度搜索“中国梦”已达84700000条结果。

　　新华社记者对此进行了梳理摘编，带你重温总书记有关论述。

　　民族复兴的梦

　　每个人都有理想和追求，都有自己的梦想。现在，大家都在讨论中国梦，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

　　历史告诉我们，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。国家好，民族好，大家才会好。实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。

　　——习近平2012年11月29日在参观《复兴之路》展览时的讲话

　　强军的梦

　　实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。可以说，这个梦想是强国梦，对军队来说，也是强军梦。我们要实现中华民族伟大复兴，必须坚持富国和强军相统一，努力建设巩固国防和强大军队。

　　——习近平2012年12月8日和10日在广州战区考察

　　青年的梦

　　中国梦是国家的梦、民族的梦，也是包括广大青年在内的每个中国人的梦。“得其大者可以兼其小。”只有把人生理想融入国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业。

　　——摘自习近平2013年5月2日给北京大学学生的回信

　　生态文明的梦

　　走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。

　　——习近平2013年7月20日向生态文明贵阳国际论坛2013年年会所致贺信《携手共建生态良好的地球美好家园》

　　价值追求的梦

　　中国梦的宣传和阐释，要与当代中国价值观念紧密结合起来。中国梦意味着中国人民和中华民族的价值体认和价值追求，意味着全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴，意味着每一个人都能在为中国梦的奋斗中实现自己的梦想，意味着中华民族团结奋斗的最大公约数，意味着中华民族为人类和平与发展作出更大贡献的真诚意愿。

　　——摘自习近平2013年12月30日在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话

　　奉献世界的梦

　　中国梦是奉献世界的梦。“穷则独善其身，达则兼善天下。”这是中华民族始终崇尚的品德和胸怀。中国一心一意办好自己的事情，既是对自己负责，也是为世界作贡献。随着中国不断发展，中国已经并将继续尽己所能，为世界和平与发展作出自己的贡献。

　　——摘自习近平2014年3月27日在中法建交50周年纪念大会上的讲话

　　和平的梦

　　中国梦是追求和平的梦。中国梦需要和平，只有和平才能实现梦想。天下太平、共享大同是中华民族绵延数千年的理想。

　　——摘自习近平2014年3月27日在中法建交50周年纪念大会上的讲话

　　要争取世界各国对中国梦的理解和支持，中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦，我们追求的是中国人民的福祉，也是各国人民共同的福祉。

　　——习近平2014年11月28日至29日在中央外事工作会议上的讲话

　　追求幸福的梦

　　中国梦是追求幸福的梦。中国梦是中华民族的梦，也是每个中国人的梦。我们的方向就是让每个人获得发展自我和奉献社会的机会，共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，使发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着共同富裕方向稳步前进。

　　——摘自习近平2014年3月27日在中法建交50周年纪念大会上的讲话

　　华侨华人的梦

　　中国梦是国家梦、民族梦，也是每个中华儿女的梦。广大海外侨胞有着赤忱的爱国情怀、雄厚的经济实力、丰富的智力资源、广泛的商业人脉，是实现中国梦的重要力量。

　　——摘自习近平2014年6月6日会见第七届世界华侨华人社团联谊大会代表时的讲话

　　不懈奋斗的梦

　　中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。中国梦就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。我们的发展目标是，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番、全面建成小康社会，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。为了实现中国梦，我们将全面深化改革开放、全面推进依法治国，不断推进现代化建设，不断提高人民生活水平。

　　——习近平2014年11月17日在澳大利亚联邦议会的演讲

　　港澳台共同的梦

　　“一国两制”是国家的一项基本国策。牢牢坚持这项基本国策，是实现香港、澳门长期繁荣稳定的必然要求，也是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。

　　——习近平2014年12月20日在庆祝澳门回归祖国15周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼上的讲话

　　中国梦与台湾的前途是息息相关的。中国梦是两岸共同的梦，需要大家一起来圆梦。

　　——摘自习近平2014年2月18日会见中国国民党荣誉主席连战及随访台湾各界人士时的重要讲话

　　每个中国人的梦

　　中国梦是中华民族的梦，也是每个中国人的梦。中国梦不是镜中花、水中月，不是空洞的口号，其最深沉的根基在中国人民心中。每个国家、每个民族都有自己的梦想。有梦想才有希望。

　　——习近平2015年9月22日接受《华尔街日报》采访时强调

　　中华民族的梦

　　中华民族一家亲，同心共筑中国梦，这是全体中华儿女的共同心愿，也是全国各族人民的共同目标。实现这个心愿和目标，离不开全国各族人民大团结的力量。我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员，共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。实现中华民族伟大复兴的中国梦是各民族大家的梦，也是我们各民族自己的梦。

　　——习近平2015年9月30日在会见基层民族团结优秀代表时强调

　　全面小康的梦

　　全面小康是全体中国人民的小康，不能出现有人掉队。未来5年，我们将使中国现有标准下7000多万贫困人口全部脱贫。这是中国落实2015年后发展议程的重要一步。

　　——习近平2015年10月16日出席2015减贫与发展高层论坛并发表主旨演讲《携手消除贫困促进共同发展》

　　世界的梦

　　中国梦是中国人民追求幸福的梦，也同各国人民的美好梦想息息相通。中国发展必将寓于世界发展潮流之中，也将为世界各国共同发展注入更多活力、带来更多机遇。

　　——习近平2015年10月22日在伦敦金融城的演讲

　　国泰民安的梦

　　国泰民安是人民群众最基本、最普遍的愿望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，保证人民安居乐业，国家安全是头等大事。

　　——习近平2016年4月14日在首个全民国家安全教育日之际作出重要指示强调

　　“一带一路”沿线各国人民的梦

　　在新的历史条件下，我们提出“一带一路”倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。

　　——习近平2016年4月29日在中共中央政治局第三十一次集体学习时强调

　　全民健康的梦

　　没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。——习近平2016年8月19日至20日在全国卫生与健康大会上强调

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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