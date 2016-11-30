11月29日，在哥伦比亚安蒂奥基亚省省会麦德林市国际机场附近，安全人员查看客机失事现场。哥伦比亚总统桑托斯29日证实，一架客机28日晚在该国安蒂奥基亚省省会麦德林市国际机场附近失事后，搜救人员找到了6名幸存者。新华社发(麦德林电视台供图) 新华社布宜诺斯艾利斯11月29日电 波哥大消息：哥伦比亚总统桑托斯29日证实，一架客机28日晚在该国安蒂奥基亚省省会麦德林市国际机场附近失事后，搜救人员找到了6名幸存者。 桑托斯在电视讲话中说：“搜救人员找到6名幸存者，目前正在医院抢救，其中2人情况危急。”他说，现场情况和失事原因调查已经展开。 安蒂奥基亚省警长威尔逊·帕尔多说，根据有关方面消息，找到更多生存者的希望渺茫。 麦德林的何塞·玛丽亚·科尔多瓦国际机场发布消息说，失事客机是从玻利维亚起飞，坠毁前曾向航空塔台报告电路故障。哥伦比亚民航局正在继续搜救，初步推测失事原因可能是燃油不足。 一架载有包括巴西沙佩科恩斯足球俱乐部队员在内的81人的客机当地时间28日晚在麦德林市国际机场附近失事。哥伦比亚民航局的信息显示，72名乘客中22人是巴西足球队队员，28人是足球队技术、管理人员，22人为媒体记者。 安蒂奥基亚省救灾负责人帕罗迪对媒体说，失事客机属于玻利维亚拉米亚航空公司，最初由巴西圣保罗出发，途中经停玻利维亚圣克鲁斯。 一架载有巴西足球队员的飞机在哥伦比亚失事 一架客机在哥伦比亚失事机上共81人专题 巴西沙佩科恩斯足球队遭遇空难巴西宣布哀悼三日 下一页 尾页 [1] [2]