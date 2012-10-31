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团伙用手游在手机上开赌场 3个月涉案1700万元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-11-30 08:42
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　　原标题：手机上“开赌场”绵竹三嫌疑人涉案1700余万元

　　嫌疑人落网。

　　通过社交软件，邀约参赌人员。

　　网上赌场通过第三方支付进行赌博活动。

　　随着智能手机的普及，手机游戏越来越成为市民休闲娱乐的重要方式——不少人把麻将、斗地主等娱乐活动“搬到”了手机上，随时随地和亲友玩一场。但也有人盯上了这样的手机游戏，利用其作为赌博和敛财的工具，从事非法牟利活动。

　　11月29日，记者从绵竹警方获悉，绵竹破获一起利用手机游戏APP开设赌场聚众赌博牟利的案件：三名犯罪嫌疑人在网上邀约网友赌博，三个月涉案金额高达1700余万元，非法牟取利益20余万元。

　　目前，三人因涉嫌开设赌场罪已被绵竹市检察院依法批准逮捕。据了解，这是绵竹警方破获的近年来德阳地区最大的一起网络赌博案，案件还在进一步侦办当中。

　　手游赌博三个月涉案1700余万元

　　今年10月初，绵竹警方在日常工作中发现，某APP手游里，有一个俱乐部可能涉嫌赌博。经过一周的初查，民警发现其中有人涉嫌赌博，且赌资较大。

　　据绵竹市公安局城中派出所副所长侯地伟介绍，他们通过进一步调查发现，这个俱乐部背后的庄家为刘某和陈某，还有一个马某帮他们管理财务。刘某和陈某负责组织喜欢玩德州扑克的人聚到一起，如果有人想进他们的俱乐部进行赌博，就必须在开局之前向庄家的财务转账至少1000元人民币作为赌资。

　　侯地伟说，进入“房间”后，他们以平台的游戏来进行赌博，而庄家通过对赢家进行抽水，和在赌博过程中卖保险(APP系统自带的牌局风险保险)来进行营利。

　　“刘某或陈某每局会抽取赢家的5%，而马某则在赢利中抽取15%外加每天200元的工资，剩下的由刘某和陈某平分。”侯地伟介绍，从7月到10月，先后组织了近80人参与赌博，其涉案金额高达1700余万元，三名嫌疑人从中违法所得达20余万元。

　　专案侦查三名嫌疑人均已落网

　　10月18日，绵竹市公安局正式立案侦查，成立了30余名民警组成专案组。为了快速破案该案，专案组综合分析案件线索，制定了详尽的证据搜集和侦查抓捕计划，全面展开案件的侦查工作。

　　侯地伟介绍，通过对犯罪嫌疑人陈某、马某的活动轨迹进行研判分析，10月24日，犯罪嫌疑人陈某、马某在绵竹成功落网。警方在追寻刘某下落时，听到风声的刘某也投案自首。在对刘某、陈某以及马某进行突审后，专案民警便分组前往成都、杭州、广州等地对其三人的犯罪证据进行调查取证。

　　据调查，该APP本身是提供大家游戏的，花90块钱可以买1万个游戏币在里面玩，并且该APP的经营公司也不会抽取任何提成。不过，刘某等三人却以此进行非法牟利。

　　变形赌案第三方支付难取证

　　刘某交代，她之前在该APP平台上玩过，于是就萌生了利用这个APP平台召集参赌人员进行赌博牟利的想法。随即，找了朋友陈某搭档，同时还聘请了马某作为他们的财务来帮他们进行管理。

　　三人通过APP注册俱乐部，然后在聊天软件里建一个群，把喜欢打牌的人聚集到他们自己建的聊天软件群里。开局后，参赌人员通过在平台上玩牌和第三方支付平台转账的方式进行赌博。

　　侯地伟介绍说，通过调查，他们发现刘某等人先建立了一个聊天群，每次在组织赌局的时候就在群里发红包，召集愿意玩牌的九个人，“每个人至少带1000个金币申请进入房间，并提前将金币折算成钱通过第三方支付平台发给庄家，赢了输了都直接折现，他们则进行抽成。”

　　侯地伟介绍，通过网络组织赌博一方面随时随地都可以进行，另一方面通过第三方支付平台很难取证，所以给案件侦破带来不小的难度。而让警方想不到的是，看似小小的扑克牌游戏，通过刘某等人的赌局，一局下来“桌面”上最少也在1万元以上，最多的时候差不多四五万元。

　　司法解释

　　“以营利为目的”区别赌博罪与非罪

　　绵竹警方介绍，根据刑法第三百零三条的规定，构成赌博罪的前提，不但必须具备直接故意的一般主观要件，而且必须具备“以营利为目的”的特别主观要件。这里的“以营利为目的”，指行为人实施聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为，是为了获取数额较大的金钱或者其他财物。行为人获取财物的方式，主要包括以下几种情况：一是抽头渔利，二是开设赌场获取非法收益，三是直接参赌获利，四是组织中国公民赴境外赌博获取回扣、介绍费等费用。

　　司法实践中，认定行为人是否具有“以营利目的”，主要根据行为人实施赌博行为的方式和上述获利方式综合判断。只要查明行为人建立了赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受赌客投注的，即可认定其属于开设赌场，而无论其发展的赌客数量有多少，赌客投注的次数有多少、投注的资金量有多大。

　　在本案中，原本开发手机游戏APP的公司只是赚取了金币购买费用和相关信息服务费，但却被刘某等人利用来开设赌局非法谋取利益，等待刘某等人的将是法律的严惩。

　　华西都市报记者唐金龙图片由警方提供

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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