大陆各地雾霾频繁，竟催生新的商品交易——卖空气，通常以矿泉水瓶包装，标榜现装现发。(图片来源网络)

台媒称大陆网店卖空气也分档次：国产5元进口699元

参考消息网11月30日报道台媒称，大陆雾霾的频繁出现催生了一个新的产业——卖空气。

据台湾“中央社”11月29日报道，进口空气一瓶叫价人民币200多元，吸一口约1.2元。不过，大陆专家则提醒消费者要谨慎购买。

卖空气通常以矿泉水瓶包装，标榜现装现发，部分还打着“严重雾霾地区买一送一”的促销口号。

国产空气售价较低，例如威海空气标价一瓶5元；来自加拿大名为维他的空气标价108元，7.2升一瓶；来自新西兰的空气标价699元，折扣价219元，7.7升一瓶，可用180次，吸一口空气价格约1.2元。

加拿大维他空气的官方微信指出，2015年5月才面世的维他空气，经过不到8个月，销量就已达1万罐，春节期间的日销量达百瓶。

部分销售空气的卖家则说，没什么用，就是新奇产品而已。

对于空气作为产品来销售，大陆工商部门表示，目前大陆现行相关法规并没有对空气进行品类划分和特殊审批的要求，但也不会限制该类产品的流通。

不过，大陆专家则建议消费者首先必须注意这类产品是否涉及虚假宣传，其次须注意是否为没有标明商品名称、厂名、厂址的三无产品。

另据台湾中时电子报11月29日报道，空气摇身一变成为有价商品后，售价也不一，空气也被分为了不同的等级。

包装既有简易的矿泉水瓶装，也有带呼吸面罩的压力容器装。

专家表示，在大陆这类产品没有类别划分，涉嫌三无产品和虚假宣传，建议消费者谨慎购买。

来源：参考消息网