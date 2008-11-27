洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
雾霾频繁催生网店卖空气：国产5元 进口699元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 参考消息网 2016-11-30 08:43
分享到：

　　大陆各地雾霾频繁，竟催生新的商品交易——卖空气，通常以矿泉水瓶包装，标榜现装现发。(图片来源网络)

　　台媒称大陆网店卖空气也分档次：国产5元进口699元

　　参考消息网11月30日报道台媒称，大陆雾霾的频繁出现催生了一个新的产业——卖空气。

　　据台湾“中央社”11月29日报道，进口空气一瓶叫价人民币200多元，吸一口约1.2元。不过，大陆专家则提醒消费者要谨慎购买。

　　卖空气通常以矿泉水瓶包装，标榜现装现发，部分还打着“严重雾霾地区买一送一”的促销口号。

　　国产空气售价较低，例如威海空气标价一瓶5元；来自加拿大名为维他的空气标价108元，7.2升一瓶；来自新西兰的空气标价699元，折扣价219元，7.7升一瓶，可用180次，吸一口空气价格约1.2元。

　　加拿大维他空气的官方微信指出，2015年5月才面世的维他空气，经过不到8个月，销量就已达1万罐，春节期间的日销量达百瓶。

　　部分销售空气的卖家则说，没什么用，就是新奇产品而已。

　　对于空气作为产品来销售，大陆工商部门表示，目前大陆现行相关法规并没有对空气进行品类划分和特殊审批的要求，但也不会限制该类产品的流通。

　　不过，大陆专家则建议消费者首先必须注意这类产品是否涉及虚假宣传，其次须注意是否为没有标明商品名称、厂名、厂址的三无产品。

　　另据台湾中时电子报11月29日报道，空气摇身一变成为有价商品后，售价也不一，空气也被分为了不同的等级。

　　包装既有简易的矿泉水瓶装，也有带呼吸面罩的压力容器装。

　　专家表示，在大陆这类产品没有类别划分，涉嫌三无产品和虚假宣传，建议消费者谨慎购买。

　　来源：参考消息网

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·2岁女孩患加湿器肺炎 加湿器正确用法看这里！
  • ·治疗常见病还能这样做！快收藏不花钱的“穴位方”
  • ·东航航班遭重度颠簸 解读坐飞机遇颠簸怎么办
    		•
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    卧室衣柜尺寸不可不说的秘密
    河南省工商局通知 规范房地产广告秩序
        近日，河南省工商局下发《进一步规范我省房地产广告活动的通知》，要求严格按照广告法，进一步规范我省房地...
  • ·中国为什么会诞生房奴 看完第一条就懂了
  • ·［房产］房贷还不起？购房前需注意预算防超支
  • ·［房产］年轻人买房不用慌 购房指南来帮忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 北魏宣武帝景陵重新开放 欢迎您免费参观
  • 女孩浴池视频男友"赤裸裸"直播:身旁女...
  • 今后，洛阳市区市政道路全按“海绵化...
  • 万安山山顶公园配套设施日趋完善
  • 中铁隧道集团和洛轴强强联合攻克行业难题
  • 我市与中原银行签署战略合作协议 中原...
  • 两座过街天桥的电梯为啥连日停运？相...
  • 洛阳一社区卫生服务中心跻身全国百强
  • 建游园 惠民生
  • 十一届市委首轮巡察工作启动 15家单位...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    叱咤风云的政要们青涩...
    韩国民众再次举行大规...
    最爱卖萌的军队：你们...
    中国空军多型战机同时...
    精彩热帖

    美女的魅力

    孟津南岭的第一场雪

    狼神：相知相爱到相伴

    啄食之鸟
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张柏芝花裙丸子头...

    四千年美女鞠婧祎...

    黄渤也演过大尺度的片

    杨幂冲击飞行名额
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605