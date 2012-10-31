原标题：朴槿惠发表第三次“对国民讲话”愿“有条件”提前卸任

29日，韩国民众观看总统朴槿惠发表讲话新华社发

韩国执政党新国家党多名“挺朴派”元老建议总统朴槿惠主动下台后，青瓦台方面29日作出回应。

朴槿惠当天下午发表第三次“对国民讲话”，就亲信崔顺实“干政”事件再次向国民致歉。她表示，将把缩短任期等“去留问题”交由国会决定。

3拒调查

朴槿惠的辩护律师柳荣夏28日下午向媒体记者发送手机短信，第三次公开拒绝检方对朴槿惠的当面调查。

柳荣夏在短信中说，由于日程繁忙，朴槿惠无法配合检方要求。按他的说法，“总统忙于应对时局，还要任命独立检察官人选”，因此不便接受“面对面”问询。韩联社报道，这意味着检方在亲信“干政”事件独立检察启动前调查朴槿惠的计划事实上告吹。

朴槿惠本月4日发表电视讲话，称如有必要将接受检方和独立检察组的调查。但此后，她一直就调查时间和方式与检方较劲。

●检方最初要求朴槿惠于本月15日至16日接受调查，遭后者拒绝后推迟至18日，但仍未得到响应。

●20日，检方对朴槿惠闺蜜崔顺实等3人提起公诉时指认，朴槿惠涉嫌与3名被告共谋作案，将以犯罪嫌疑人的身份对朴槿惠予以立案。这之后，朴槿惠方面以检方调查“不中立”、结论“不属实”为由拒绝配合检方当面调查，称将接受持中立政治立场的独立检查组调查。

3次道歉

朴槿惠在当地时间29日14时30分发表讲话，就亲信“干政”事件作出最新表态。这是她在该事件曝光后，第三次发表“对国民讲话”并致歉。

在讲话中，她称这次事件让民众失望和愤怒，自己为此而痛心，“即使道歉一百次也理所应当”。

就韩国民众提出的下台要求，朴槿惠表示，将由国会决定包括缩短总统任期等去留问题。如果国会可以提出平稳的移交政权方案，能够最大限度地减少国政混乱和“空白”状态，她愿意依据相关安排及法律程序提前卸任。

朴槿惠当天身穿灰色西装外套发表讲话，面容略显疲态，但语气平缓。她表示，自己为如何应对目前的困境而“彻夜难眠”。朴槿惠说，她自就任以来一直为国家和民众的利益而努力，没有谋求过任何私利，最大错误在于没有管理好身边的人，自己近期将详细阐述相关问题。她说，自己“现在已经放下一切”，只希望国家能够尽早重回正轨。

A

党内反应——

多名“挺朴派”议员力劝下台

28日，多名新国家党“挺朴派”资深议员举行会议，建议朴槿惠主动下台以保名誉。

韩联社报道，出席当天会议的有徐清源、郑甲润、崔炅焕、俞奇浚、洪文钟等“挺朴派”大佬。徐清源等人表示，如果当前局势发展下去，朴槿惠只会遭到国会弹劾，“就算是为保住自身名誉，她也应当主动表明(辞职)立场”。

另一名与会议员说，一旦弹劾进程持续，政局难保不会在宪法法院就是否弹劾总统作出最终决定前出现混乱，这种情况下，朴槿惠“主动下台比弹劾更为可取”。

同一天，新国家党中央伦理委员会也作出决定，着手启动对朴槿惠的党内惩处程序。这一委员会要求朴槿惠在10天内就亲信“干政”事件作出解释，并将依据这一解释于下月12日开会讨论相关议题。

B

党外反应——

只是为了摆脱被弹劾的“计谋”

朴槿惠愿提前卸任的表态似乎并未让在野党方面满意。韩国最大在野党共同民主党29日晚些时候表示，该党不接受朴槿惠提出的上述方案。

共同民主党发言人尹宽锡(音译)说，朴槿惠称自己愿听从国会安排卸任，这只是一个“计谋”，目的是摆脱被弹劾的命运。根据尹宽锡的说法，该党将继续按先前计划弹劾朴槿惠。

韩国三大在野党目前正在协商拟定统一的弹劾总统决议草案终稿。若要在韩国国会通过弹劾决议，所需法定人数为全部300个议席中的三分之二。据韩联社估算，眼下共有172名在野党和无党派议员对弹劾总统持赞成态度，这意味着还需要28名执政党议员的赞成票才能推进弹劾事宜。不过，即使弹劾案经国会审议通过，最后还需要得到宪法法院的裁决认可，才能正式生效，而宪法法院的审理过程最长可达180天。

-关注

敏感录音疑曝光

“只要听上10秒钟，就足以让民众举着火炬冲上大街”朴槿惠亲信崔顺实“干政”事件三名涉事嫌疑人被起诉后，韩国媒体和民众的关注点集中到其中一名嫌疑人、朴槿惠前附属秘书郑虎成手机里的多段录音上。根据一些韩国媒体的说法，这些录音包含不少敏感内容。

根据检方说法，郑虎成的两个手机中存有约50段录音，分别是他和朴槿惠以及崔顺实之间的对话。在崔顺实“干政”事件中，郑虎成被指充当朴槿惠和崔顺实传递文件的“中间人”，把青瓦台和政府各部门一些机密资料交给崔顺实。

一些参与调查的检察官透露，郑虎成手机中这些录音带给他们“深深的尴尬感和背叛感”。其中一名检察官说：“只要听上10秒钟录音，就足以让民众举着火炬冲上大街，而不是只拿着蜡烛。”

由于案件仍在调查中，加上录音内容敏感，检方没有透露更多细节。不过，一份名为“郑虎成手机录音文字版”的文件在网络上疯传，引发网友关注。

其中一段对话中，“郑虎成”问“朴槿惠”：“崔顺实女士想知道这件事什么时候能办，为什么进展这么慢……她想加快进度。”“朴槿惠”回答：“请转告崔女士，这件事本周就可以完成。”

另一段对话中，“崔顺实”问“郑虎成”：“事办得怎么样了？”“郑虎成”回答：“我已经上报给总统了。”“崔顺实”说：“那她为什么还没办？督促她后天之前办完。”

这份文件作者不明，真实性也有待考证。不过，不少网友对此持相信态度。

-观察

朴槿惠真想辞职吗？

观察家们对朴槿惠的讲话做出不同解读，有人认为这是她的变相辞职声明，她给自己留了个台阶要国会做出决定，也有人认为她仍在拖，并寄希望于以拖待变。

有一点可以肯定，朴槿惠把“辞职”的话说出来，是被迫的。之前她一直不吐这个口，就是她下决心不做韩国宪政史上第一位不到任期就被迫下台的总统。但是检方调查取得了突破进展，拿到了令人震惊的录音。

朴槿惠这次给韩国出了个大难题。她表达了自己愿意辞职，展示出自己不恋总统职位的道德姿态。但让韩国马上找出一个合适的继任总统，还真未必很容易。执政党一时没有能取代朴槿惠的人，在野党尚未做好准备，由总理代行总统职务，执行力肯定强不了。朴槿惠这样把球踢给国会，所以也有人认为她在以退为守。本组稿件综合新华社等