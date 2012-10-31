原标题：沈阳：男子冒充“干部”收42万好处费判8年

经商的沈阳男子刘某自称“干部”，谎称能帮人办工作收取好处费，还伪造租赁协议，诈骗5人共42万元。

近日，刘某因诈骗罪获刑8年，被处罚金5万元。

沈阳男子刘某34岁，大学文化，经商。2014年1月至2015年2月间，刘某谎称其能帮助金某办工作，并以办事需要费用为由，先后从金某信用卡中透支20000元。之后，金某又三次给刘某汇款共计50000元。

2015年4月至5月间，刘某欺骗崔某和阎某，称自己具有沈阳市果园及耕地的使用经营权，并伪造了果园的租赁协议，以合伙投资农业项目为由，多次骗取阎某150000元，骗取崔某100000元。

2015年9月，刘某又自称是辽宁省林业厅的干部，能够帮助周某办理到辽宁省农业展览馆工作，并以办事需要费用为由，骗取周某50000元。

同月，刘某仍以干部的名义“招摇撞骗”，能帮黄某妻子办理到野生动物保护管理站工作，并以办事需要费用为由，骗取黄某50000元。

案发前，刘某还崔某10000元，返还金某3万元。

一审法院认为，刘某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告辩护人提出公诉机关指控被告人诈骗被害人金某40000元不构成诈骗罪的辩解，与审理查明的事实不符，且有被害人金某的陈述、证人徐某的证言、银行交易明细、借条等证据，足以证明刘某诈骗被害人金某70000元，案发前返还30000元的事实。

一审法院判决，刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金5万元；责令刘某退赔阎某15万元、崔某9万元、金某4万元、周某5万元、黄某5万元。